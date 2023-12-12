Obyte'de Oswap.io DEX'i Kullanma: Takas, Kaldıraç, Havuzlar ve Staking

2020'de piyasaya sürülen Oswap.io, farklı tokenların ticareti için kullanılabilen ana merkezi olmayan borsa (DEX) haline geldi. . Uniswap ve Vitalik Buterin'in fikirlerinden ilham alan bu platform, "sürekli ürün piyasa yapıcısı" mekanizmasını kullanarak sipariş defteri ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Oswap.io'nun Otomatik Piyasa Yapıcıları (AMM) modeli, sahip olunan likidite rezervlerine dayanır. (AA'lar) —Obyte ekosisteminin "satış makineleri". Obyte ekosistemi Otonom Aracılar . Diğer AMM tabanlı merkezi olmayan borsalarda olduğu gibi, ağdaki likidite sağlayıcıları farklı tokenlerdeki kendi varlıklarıyla katkıda bulunarak işlem ücretlerinden orantılı bir pay kazanabilirler. Bu sayede işlemler doğrudan bu rezervlere karşı gerçekleştirilir ve fiyatlar otomatik olarak dengeyi sağlayacak şekilde ayarlanır Şu anda, GBYTE-ETH, GBYTE-WBTC, GBYTE-USDC, GBYTE-BNB, GBYTE-MATIC ve daha fazlasını içeren 32 havuz (paylaşılan likidite rezervuarları) sunar. Obyte kullanıcıları, likidite sağlayıcıları olabilir ve varlıklarını bu havuzlardan birine yatırarak ödüller alabilir veya mevcut likiditeyi kullanarak ve işlem başına %0,1 ile %0,5 arasında (varlıklara ve havuza bağlı olarak) ödeme yaparak farklı paraları değiştirebilirler. Oswap.io Bu nedenle, ETH, WBTC, USDC veya başka herhangi bir harici kripto para birimini kullanmak istiyorsanız, bunları öncelikle Obyte cüzdanınıza aktarmalısınız. . Bu, diğer zincirlerdeki varlıklarınızı Obyte ile uyumlu hale getirmek ve bunun tersini yapmak için kullanıcı dostu bir platformdur. Oswap.io'nun yalnızca Obyte tabanlı tokenleri işlediğini unutmamak önemlidir. Karşı Kazık Köprüsü Obyte Cüzdanınızda istediğiniz paraları aldıktan sonra Oswap.io'da işlem yapmaya başlayabilirsiniz. Artık daha fazla bilgi edinmek için menülerini ve özelliklerini keşfedebiliriz. Takas Bu, web sitesine girdiğinizde göreceğiniz ilk arayüzdür. Takas, "takas" demenin başka bir yoludur, böylece paralarınızı burada takas edebilirsiniz. Menü üç bölüme ayrılmıştır: Bunlardan ilki, ticaret yapmak istediğiniz coin miktarını ve ilgili varlık/tokenı ifade eder. İkincisi bunun karşılığında alacağınız miktar, üçüncüsü ise kayma tolerans yüzdesi ile ilgilidir. Giriş (maks XYZ) – [Varlık], Çıkış – [Varlık] ve “Fiyat artarsa sıçra”. Kayma, bir işlemin beklenen fiyatı ile işlemin gerçekleştirildiği fiyat arasındaki farkı ifade eder. Potansiyel fiyat değişikliklerini hesaba katmak için kullanıcılar bir kayma toleransı yüzdesi belirleyebilir. Fiyat, işlemin başlatılması ve onaylanması arasında bu yüzdeyi aşarsa, istenmeyen sonuçları önlemek için işlem iptal edilebilir (iptal edilebilir). Oswap.io'da kayma toleransı yüzdesini "kesin tahmin" (fiyatın), %0,1 artan fiyat, %1 artış, %5 artış veya "sıçrama" şeklinde ayarlayabilirsiniz. Bu, işlemle almak istediğiniz risk miktarına bağlı olacaktır. Bu bölümlerin altında tüm boşlukları doldurduktan sonra “Değiştir” butonuna basabilirsiniz. Açmanız için bir mesaj görünecek. İşlemin oradan onaylanması gerekiyor. İlgili ayrıntıları kontrol etmeli ve ardından "Gönder"e basmalısınız. Ticaretin birkaç dakika içinde başarılı olması gerekir; bu, Oswap.io AA'nın istenen paraları cüzdanınıza göndereceği anlamına gelir ve işlemi DAG Explorer'da kontrol edebilirsiniz. Obyte cüzdanı Kaldıraç Bu süreç, borç alarak bir işlemin boyutunu büyütme yeteneğini ifade eder. Yatırımcıların mevcut sermayelerinden daha büyük pozisyonları kontrol etmelerini sağlar. Oswap.io'da kaldıraç farklı likidite havuzları tarafından sağlanmaktadır. Kaldıraçlı pozisyonu kapatırken, kâr vergisi (kârın %25'i) veya simge vergisi (fiyatın %10'u) ödemeniz gerekir. Faiz (%10 veya daha fazla) pahasına kaldıraç (borç verme) almak için mevcut çiftlerden herhangi birini seçebilirsiniz. Ancak hiçbir şeyden borç alamazsınız. Para yatırmak için belirli bir tutara sahip olmanız ve ardından bu tutarı 2x, 5x, 10x, 20x, 50x veya 100x olarak kaldıraç (çarpma) almayı seçmeniz gerekir. Bu Oswap.io sekmesinde öncelikle havuzu (varlık çiftini), yatırmaya hazır olduğunuz ve yatırım yapmak istediğiniz girişi (tutar) ve varlığı ve kaldıraç türünü seçmelisiniz. Oswap.io'da iki kaldıraç türü vardır: İlkinde, tokenlar diğer varlıklar gibi serbestçe alınıp satılamaz. Bunun yerine, belirli bir kullanıcının pozisyonuna bağlı benzersiz sözleşmelerdir. Örneğin, bir yatırımcı belirli bir varlık üzerinde 2 kat kaldıraç istiyorsa, o varlığın fiyat hareketlerini 2 kat artıran, değiştirilemez bir kaldıraçlı pozisyona girebilir. kaldıraçlı pozisyon (takas edilemez) ve kaldıraçlı tokenler (takas yapılabilir). Öte yandan, kaldıraçlı tokenlar, temel bir varlığa kaldıraçlı maruz kalmayı temsil eden ve serbestçe alınıp satılabilen, takas edilebilir paralardır. Örneğin, 2 kat kaldıraçlı bir token, dayanak varlığın fiyatındaki yüzde değişimin iki katı kadar getiri sağlamayı amaçlar. Bu tokenler, kaldıraçlı risklerini korumak için otomatik olarak daha fazla borç alır veya krediyi kısmen geri öder. Havuzlar Yukarıda da belirttiğimiz gibi Oswap.io, çok çeşitli likidite havuzlarına sahiptir. Bu sekmede Şu anda her yedi günde bir 100 GBYTES dağıtılıyor bu DEX'te. Her havuzun kendi yüzdeleri, ücretleri ve diğer ayarları vardır; bunları "Tüm ayrıntıları göster:" seçeneğini tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. likidite eklemeyi, likiditeyi kaldırmayı veya yalnızca mevcut havuzları ve ayrıntılarını keşfetmeyi seçebilirsiniz. likidite sağlayıcıları işlem gören miktar başına bir yüzde. Swap ücreti: : Likidite sağlayıcılara uygulanır. Bu, para çekme işlemleri için yüzdesel bir ücrettir. Çıkış ücreti Bu, insanların havuzdaki bir varlığı özellikle başka bir yerde satmak (veya tam tersi) amacıyla satın aldıkları ve bu ticaretten kar elde ettikleri varsayıldığında uygulanan ek bir ücrettir. Arbitraj vergisi: Kaldıraçtan elde edilen kârdan alınan yüzde. Kaldıraç kâr vergisi: kaldıraçlı bir token kullanılırken tahsil edilen, kullanılan tutarın bir yüzdesi. Kaldıraç token vergisi: kaldıraçlı pozisyonlara uygulanan, bu fonları borç almanın minimum maliyetidir. Temel faiz oranı: havuzun borçlanma için kullanılan kapasitesinin payı. Kullanım oranı: borçlular tarafından ödenen toplam ücretlerin yüzdesi. Kullanım 0 olduğunda taban faiz oranına eşittir ve artan kullanımla birlikte artar. Gerçek faiz oranı: : tüccarlar tarafından ödünç alınan her tokenin toplam tutarı. Ödünç alınan tutarlar o havuzdaki borçlulara fon sağlamanın tahmini kazancı. Yalnızca borç vermeden elde edilen sermaye getirisi: : havuzdaki her tokenin oranıdır. Token ağırlıkları : havuzda tutulan varlıkların değerine göre ticaret için ne kadar sermayenin mevcut olduğunun bir ölçüsüdür. Havuz kaldıracı : Varlıkların havuz içerisinde işlem görebileceği fiyat aralığını ifade eder. Fiyat Aralığı : LP hisseleri, likidite havuzundaki belirli varlıkların sahipliğini temsil eder. Bu onların kısaltması veya sembolüdür. LP hisseleri sembolü Tüm bu parametreler, ilgili LP Token sahiplerinin oluşturduğu topluluk tarafından yönetişim yoluyla değiştirilebilir. Havuz tarafından sunulan diğer veriler, ilgili varlıkların fiyatları, havuz büyüklüğü ve likidite sağlayıcılarına sunulan tahmini kârın bir yüzdesi olan yıllık getiri yüzdesidir (APY). \\ OSWAP Tokenı + Staking Bu, Oswap.io'nun yönetim tokenidir; bu Nisan 2023'te piyasaya sürülen bu, aynı zamanda bir bağ eğrisi üzerinde ihraç edilen ilk DEX tokenidir. , bu DEX'teki likidite sağlayıcılarına ve yönetim katılımcılarına ek ödüller sağlamak üzere tasarlandığı anlamına gelir. Bu, verilen OSWAP tokenlerinin miktarını ve bunları ihraç etmek için gönderilen rezerv para biriminin (GBYTE) miktarını birbirine bağlayan matematiksel bir formüldür. Bu, tüm yatırımcılar için her zaman mevcut likiditeyi sağlar. Fiyat aynı zamanda tüm Oswap.io havuzlarının mevcut Kilitli Toplam Değerine (TVL) bağlı bir oranda kademeli olarak artırılacaktır. Daha yüksek TVL, daha hızlı bir beğeni oranı sağlar; bu nedenle, platforma daha fazla kullanıcı geldikçe fiyatını artırmak üzere tasarlanmıştır. Ek olarak, 14 gün ile 4 yıl arasında herhangi bir miktarda OSWAP tokeninin kilitlenmesiyle, herkes yeni OSWAP tokenlarının emisyonunu (yılda %%0,125) alma ve platformdaki değişiklikler için oy kullanma hakkına sahip olacak. kullanıcılar uzun vadeli ödüller almak için varlıklarını stake edebilir ve OSWAP emisyonlarından pay almak için LP tokenlerini yatırabilirler. OSWAP Tokenı yatırımcıların alıp satabileceği, daha fazla likidite havuzuna erişebileceği ve tokenlerini stake edebileceği yer. İşlem ücretleri %0,3'ten başlar ancak yönetim tarafından değiştirilebilir. Ayrıca Oswap.io'da likidite sağlamayı ve yönetişime katılımı teşvik etmek amacıyla OSWAP arzının yılda %0,25 oranında artması planlanıyor. kendi web sitesi Son olarak Oswap.io'nun likidite rezervlerine karşı verimli ve otomatik ticaret sağladığını söyleyebiliriz. İster takaslara katılın, ister pozisyonlardan yararlanın, ister çeşitli likidite havuzlarını araştırın, kullanıcılar esneklik ve kârlılık için tasarlanmış bir ekosistemde gezinebilirler. Bu DEX gelişmeye devam ederken, yenilikçi özellikleri ve topluluk odaklı yönetimi, dinamik ve ödüllendirici merkezi olmayan bir ticaret deneyimi vaat ediyor. Öne Çıkan Vektör Resmi Ücretsizpik