Obyte Wallet'ta Tahkimle Sözleşme Oluşturma: Adım Adım Kılavuz





Uluslararası ticaret dünyasında güven ve anlaşmazlıkların çözümü çok önemlidir. Geleneksel olarak bunlar pahalı aracılara dayanıyordu, ancak ArbStore ve Obyte dünya çapındaki küçük aktörler için fark yaratabilir. Artık yabancılara güvenebilirsiniz çünkü korunuyorsunuz ve bu hem kolay hem de ucuz.





Bu hızlı kılavuz, tahkim yoluyla bir sözleşme oluşturma sürecinde size yol gösterecektir. Obyte cüzdanı ve herhangi bir komplikasyon veya zor adım olmadan bir hakem seçmek. Hadi gidelim!





1. Adım: Obyte Cüzdanını İndirin ve Kurun





Bu yolculuğa çıkmak için her iki tarafın da uygulamayı indirmesi ve kurması gerekir. Obyte Cüzdan . Bu hafif ve kullanıcı dostu uygulama Android, iOS, Windows, Mac ve Linux'ta mevcuttur. "Genel Tercihler" bölümünde güvenlik ayarlarının gereksinimlerinize göre yapılandırıldığından emin olun ve yedekleyin cüzdanın . Daha sonra, Sohbet sekmesinde birbirinizi kişi olarak ekleyerek cüzdanlarınızı eşleştirin. Bu, daha sonra adresleri paylaşmak (ve ödeme yapmak) için gereklidir.









2. Adım: Cüzdanınıza Para Yatırın





O zamandan beri Obyte'de akıllı sözleşmeler Yalnızca kripto para birimleriyle çalışan bir taraf, genellikle alıcı, cüzdanını tercih ettiği Obyte tabanlı token ile finanse etmelidir. Yeni kullanıcılar bir düğme bulmak için "Al" sekmesine gidebilirler (" Bana Para Kazan ”) yeni para satın almak için . Sözleşme para biriminden bağımsız olarak, cüzdanınızda bir miktar GBYTE'nin (Obyte'nin yerel tokenı) bulunması, genellikle 1 dolardan az olan işlem ücretlerini karşılamak için gereklidir.









Adım 3: Sözleşmeyi Tartışın ve Oluşturun





Şimdi heyecan verici kısım geliyor. Taraflar bir tartışmaya katılabilir ve anlaşmalarını dışarıdan veya şifreli sohbet Obyte Cüzdanındaki özellik. Bu sohbet gizliliği ve mahremiyeti sağlar. Her iki taraf da şartlardan memnun kaldığında, sözleşmeyi yazmaya ve kopyalamaya devam edin (insan dilinde, bu yüzden endişelenmeyin), ancak önce…





Adım 4: Bir Hakem Seçin





Hakem seçimi bu süreçte çok önemli bir adımdır. ArbStore havuz sunuyor çeşitli endüstrilerde uzmanlığa sahip deneyimli hakemlerden oluşan bir ekip. Mevcut hakemlere göz atmak için zaman ayırın ve ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçin. Platformdaki hakemlerin kendi şartları ve ücretleri olabilir ve bu da ticaret senaryonuza en uygun olanı seçme konusunda esneklik sunar. İsteğe bağlı olarak, Obyte adresini sözleşmeye yazmadan önce seçilen hakemle iletişime geçerek uygunluk durumunu doğrulayabilirsiniz (zorunlu bir adım).









5. Adım: Sözleşmeyi dağıtın





Alıcı, Obyte adresini satıcıyla paylaşmalıdır. Bu, satıcının tahkim yoluyla bir sözleşme oluşturmaya başlamasına olanak tanır. Satıcı adrese tıkladığında şartlar, koşullar, ödeme bilgileri ve seçilen hakem adresi gibi gerekli ayrıntıları doldurabilir . Karşı taraf tüm şartları kabul etmesi durumunda kendi cihazından şartları kabul etmiş olur.









Adım 6: Para Yatırın ve Malları Gönderin





Sözleşme ayrıntıları kesinleşip imzalandıktan sonra, bir sonraki adım alıcının üzerinde anlaşılan parayı sözleşmeye yatırmasıdır. Bunu yapmak için sohbetteki sözleşme bağlantısına tıklamanız ve "Emanet'e X Token Ödeyin" düğmesine basmanız yeterlidir. Bu eylem, fonları etkin bir şekilde kilitleyene kadar kilitler. önceden belirlenmiş koşullar karşılanır. Satıcı daha sonra malları göndermeye veya üzerinde anlaşılan hizmetleri sunmaya devam edebilir. Her şey yolunda giderse, alıcının ödemeyi satıcıya kendi cüzdanından bırakması gerekecek. Ve bu başarılı bir ticaret!









Adım 7: Tahkim Süreci





Uyuşmazlık durumunda tahkim süreci devreye girmektedir. Davacı olarak bilinen anlaşmazlığı başlatan taraf, seçilen hakemle iletişime geçer ve hakemin ücretlerini öder. O halde tahkim, değerlendirme için hakeme delil ve argümanların sunulmasını içerir. Bu arada, sözleşmeye dahil olan taraflar için fon mevcut değil.









Adım 8: Fonların Serbest Bırakılması





Hakem, her iki tarafın sunduğu delilleri ve belgeleri dikkatle inceler. Analizlerine dayanarak bir karar verirler ve parayı kazanan tarafa verirler. Bu süreç ışık hızında görünmese de, çözüme ulaşması haftalar hatta yıllar sürebilen geleneksel yöntemlerden önemli ölçüde daha hızlıdır.





Bonus: Hakem Kaydı (İsteğe bağlı)





Arbstore'da hakem olmak istiyorsanız süreç basittir. Bir sohbet robotunun sağladığı talimatları izleyin. Obyte Cüzdan ayrıca şuraya da danışabilirsiniz: Hakem Kılavuzu Ek bilgi için.









Artık tahkim yoluyla sözleşmeler oluşturmak Obyte Cüzdan ve ArbStore uluslararası ticarette oyunun kurallarını değiştiren bir gelişme. Gizlilik ve güvenliği sağlarken şeffaflık, verimlilik ve maliyet etkinliği sağlar . Bu adımları izleyerek, uluslararası işlemlerinizi ve satın alma işlemlerinizi her zamankinden daha sorunsuz ve güvenilir hale getirmek için dağıtılmış defter teknolojisinin (DLT) gücünden yararlanabilirsiniz.





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