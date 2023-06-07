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    Nvidia'nın Yükselişi Yapay Zekanın Bulunduğu Yeri Kanıtlıyor 🤖ile@sheharyarkhan
    484 okumalar

    Nvidia'nın Yükselişi Yapay Zekanın Bulunduğu Yeri Kanıtlıyor 🤖

    2023/06/07
    4m
    ile @sheharyarkhan 484 okumalar
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    Çok uzun; Okumak

    ChatGPT'nin halka açık olarak piyasaya sürülmesi ve ardından gelen başarısı, hem OpenAI'nin hem de Microsoft'un kaderini tersine çevirmiş olabilir, ancak ChatGPT gibi büyük dil modellerini (LLM) mümkün kılan donanım çoğunlukla Nvidia'nın donanımıdır. Nvidia'nın grafik kartları olmasa, büyük veri yığınlarını işleyecek hesaplama gücüne başka ne sahip olabilir? Dolayısıyla Nvidia'nın tüm başarısını, bu durumda, hisse senedi fiyatlarında büyük ve ani bir artışla nakde çevirmesi yalnızca an meselesiydi.
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    @sheharyarkhan

    Sheharyar Khan

    HackerNoon editor. Open to scoops on music, video games, pop culture, and tech.

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