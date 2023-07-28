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    Niteliksel Analizde Uzmanlaşmak: Web3'te Başarı İçin Basit Bir Çerçeveile@andreydidovskiy

    Niteliksel Analizde Uzmanlaşmak: Web3'te Başarı İçin Basit Bir Çerçeve

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    Çok uzun; Okumak

    Kripto endüstrisi, benzersiz bir finansal fırsat sunarak önümüzdeki yıllarda önemli bir büyümeye hazırlanıyor. Bu potansiyelden yararlanmak için kripto projelerinde durum tespitinin (DYOR) yapılması çok önemlidir. Niteliksel değerlendirmeler, bir projenin hem temel hem de teknik yönlerinin değerlendirilmesini içerir. Kalite değerlendirmelerinin üç kuralı; bağımsız düşünmeyi, manipüle edilmiş verilerin farkında olmayı ve aciliyet ile dikkatli değerlendirme arasında doğru dengeyi bulmayı içerir. Keşfedilecek temel alanlar arasında proje web siteleri, sıralama siteleri, kaşifler, sosyal medya, içerik ve tasarım yer alır. Projeleri iyice anlayarak, bilinçli yatırım kararları verebilir ve potansiyel olarak önemli kazançlar elde edebilirsiniz.
    featured image - Niteliksel Analizde Uzmanlaşmak: Web3'te Başarı İçin Basit Bir Çerçeve
    web3 #web3 #cryptocurrency #crypto
    Andrey Didovskiy HackerNoon profile picture

    @andreydidovskiy

    Andrey Didovskiy

    Digital Asset Investor, Crypto Content Wizard, and Blockchain Architect solving problems & building kick-ass companies.

    Credibility

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