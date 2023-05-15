Netizenler, 2023 Siber Güvenlikte Beceri Geliştirme Yılı
Çok uzun; OkumakMakalede, EC Konseyi sertifikasyonu katılımcılarının en son istatistikleri ve başarı öyküleri ile siber güvenlik alanında beceri geliştirme ve çağın ilerisinde kalma ihtiyacı tartışılıyor. Dünya çapında eğitimli ve sertifikalı siber güvenlik yeteneklerine yönelik artan talebin altını çiziyor ve güncel birkaç örnek sunuyor. Blog, beceri geliştirmenin beş avantajını listeliyor ve EC-Council'in CodeRed kurs paketlerinin nasıl kariyer belirleyici olabileceğini tartışıyor.