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    Netizenler, 2023 Siber Güvenlikte Beceri Geliştirme Yılıile@eccouncilofficial
    10,764 okumalar

    Netizenler, 2023 Siber Güvenlikte Beceri Geliştirme Yılı

    2023/05/15
    7m
    ile @eccouncilofficial 10,764 okumalar
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    Çok uzun; Okumak

    Makalede, EC Konseyi sertifikasyonu katılımcılarının en son istatistikleri ve başarı öyküleri ile siber güvenlik alanında beceri geliştirme ve çağın ilerisinde kalma ihtiyacı tartışılıyor. Dünya çapında eğitimli ve sertifikalı siber güvenlik yeteneklerine yönelik artan talebin altını çiziyor ve güncel birkaç örnek sunuyor. Blog, beceri geliştirmenin beş avantajını listeliyor ve EC-Council'in CodeRed kurs paketlerinin nasıl kariyer belirleyici olabileceğini tartışıyor.
    featured image - Netizenler, 2023 Siber Güvenlikte Beceri Geliştirme Yılı
    cybersecurity #cybersecurity #pentesting
    EC-Council HackerNoon profile picture

    @eccouncilofficial

    EC-Council

    EC-Council is the world’s largest cybersecurity training and certification provider & creator of the C|EH certification.

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