Nesiller Arası Oyun Oynama—Karşılaştırmalı Bir Araştırma
Çok uzun; OkumakOyun oynamak, nesiller boyunca oyuncuları büyüleyen kültürel bir olguya dönüştü. Baby Boomers kuşağından Alfa Kuşağı'na kadar, benzersiz tercihler ve katılım kalıplarıyla ortam çok çeşitlidir. Çok platformlu oyunların yükselişi, oyun içi harcama alışkanlıkları ve oyunların sosyal aktivitelerle kaynaşması, oyunların geleneksel sınırları aşarak nasıl dijital kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline geldiğinin canlı bir resmini çiziyor.