Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    Nesiller Arası Oyun Oynama—Karşılaştırmalı Bir Araştırmaile@beatboyninja
    1,366 okumalar

    Nesiller Arası Oyun Oynama—Karşılaştırmalı Bir Araştırma

    2023/12/18
    7m
    ile @beatboyninja 1,366 okumalar
    tldt arrow
    TR
    Read on Terminal Reader

    Çok uzun; Okumak

    Oyun oynamak, nesiller boyunca oyuncuları büyüleyen kültürel bir olguya dönüştü. Baby Boomers kuşağından Alfa Kuşağı'na kadar, benzersiz tercihler ve katılım kalıplarıyla ortam çok çeşitlidir. Çok platformlu oyunların yükselişi, oyun içi harcama alışkanlıkları ve oyunların sosyal aktivitelerle kaynaşması, oyunların geleneksel sınırları aşarak nasıl dijital kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline geldiğinin canlı bir resmini çiziyor.
    featured image - Nesiller Arası Oyun Oynama—Karşılaştırmalı Bir Araştırma
    tech-stories #gaming-history #game-consoles
    Sergey Snegiev HackerNoon profile picture

    @beatboyninja

    Sergey Snegiev

    Head of Game Design and App Development in Dobro Games. Host of "80 Levels of Game Design" podcast.

    react to story with heart
    Sergey Snegiev HackerNoon profile picture
    by Sergey Snegiev @beatboyninja.Head of Game Design and App Development in Dobro Games. Host of "80 Levels of Game Design" podcast.
    Read my stories
    AWS Security LIVE!

    İLGİLİ ÖYKÜLER

    Article Thumbnail
    Ve Web3 Ödülünün Sahibi...
    Published at Jan 18, 2024 by nakedcollector #web3-success-story-in-2023
    Article Thumbnail
    COTI ve Soda Laboratuvarları, 25 Milyon Dolarlık Gizlilik Çözümleri Yatırımıyla Ethereum Layer 2 Devrimine Liderlik Ediyor
    Published at Jan 18, 2024 by ishanpandey #privacy-on-ethereum
    Article Thumbnail
    eBay'de Komplo: Rahatsız Edici Taciz, Takip ve Örtbas Destanı
    Published at Jan 17, 2024 by legalpdf #usa-v-ebay
    Article Thumbnail
    Meet the Writer: HackerNoon's Contributor Aayush Naik, Software Engineer @ Apple
    Published at Jan 15, 2024 by aayn #meet-the-writer
    L O A D I N G
    . . . comments & more!