Ne Kadar Merkezileştirilmiş?
Çok uzun; OkumakHızla büyüyen dağıtılmış defter teknolojileri (DLT'ler), son zamanlarda hem endüstri hem de akademideki araştırmacıların ilgisini çekti. Bitcoin ve Ethereum ağlarına ilişkin (çoğunlukla) birçok mevcut analiz mevcut olsa da, diğer kripto projelerine yönelik ölçüm eksikliği gözlemleniyor. Bu makale, kripto para birimlerindeki tokenomik ve servet dağılımları hakkındaki soruları ele almaktadır. 14 farklı dağıtılmış defter projesi için en iyi kripto para birimi sahiplerinin zamana bağlı istatistiksel özelliklerini analiz ediyoruz. Sağlanan ölçümler, yaklaşık Zipf katsayısını, Shannon entropisini, Gini katsayısını ve Nakamoto katsayısını içerir. Madeni paralar (kendi bağımsız ağlarında çalışan kripto para birimleri) ve tokenler (akıllı sözleşme platformu üzerinde çalışan kripto para birimleri) arasında niceliksel farklılıklar olduğunu gösteriyoruz. Sunulan sonuçlar, madeni paraların ve jetonların yaklaşık Zipf katsayısı ve merkezileştirme düzeyleri açısından farklı değerlere sahip olduğunu göstermektedir. Bu çalışma, özellikle merkezi olmayan özerk kuruluşlar (DAO'lar) ve yetkilendirilmiş hisse kanıtı (DPoS) blok zincirlerinde komite seçim sürecinin modellenmesi ve iyileştirilmesinde faydalı olabileceğinden DLT'lerle ilgilidir.