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    NativeBook: Yerel iOS Geliştirme Deneyimini Storybook.js ile Birleştirmeile@psharanda
    366 okumalar

    NativeBook: Yerel iOS Geliştirme Deneyimini Storybook.js ile Birleştirme

    2023/12/19
    15m
    ile @psharanda 366 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Storybook.js, web geliştiricileri tarafından kullanıcı arayüzü bileşenlerini ayrı ayrı oluşturmak ve test etmek için kullanılan, kullanıcı arayüzü parçalarını ayrı ayrı oluşturmak ve sergilemek için bir oyun alanı sağlayan bir araçtır. Ancak yerel iOS geliştirmenin doğrudan bir eşdeğeri yoktur. Makalede, iOS için Storybook.js benzeri bir deneyim oluşturmak üzere bir katalog uygulamasını, SwidtUI önizlemelerini, anlık görüntü testlerini ve HTML belgeleri oluşturmayı birleştiren önerilen bir sistem olan "NativeBook" tanıtılmaktadır. NativeBook hâlâ bir konsept kanıtı olsa da, iOS kullanıcı arayüzü bileşeni geliştirme ve belgeleme sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor.
    featured image - NativeBook: Yerel iOS Geliştirme Deneyimini Storybook.js ile Birleştirme
    programming #ios #storybook #uikit #swiftui #swift
    Pavel Sharanda HackerNoon profile picture

    @psharanda

    Pavel Sharanda

    Software Engineer @Snap. Building things for iOS / macOS / Android / Figma. Specializing in UI / UX / Graphics

    Credibility

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    Pavel Sharanda HackerNoon profile picture
    by Pavel Sharanda @psharanda.Software Engineer @Snap. Building things for iOS / macOS / Android / Figma. Specializing in UI / UX / Graphics
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