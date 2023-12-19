NativeBook: Yerel iOS Geliştirme Deneyimini Storybook.js ile Birleştirme
Çok uzun; OkumakStorybook.js, web geliştiricileri tarafından kullanıcı arayüzü bileşenlerini ayrı ayrı oluşturmak ve test etmek için kullanılan, kullanıcı arayüzü parçalarını ayrı ayrı oluşturmak ve sergilemek için bir oyun alanı sağlayan bir araçtır. Ancak yerel iOS geliştirmenin doğrudan bir eşdeğeri yoktur. Makalede, iOS için Storybook.js benzeri bir deneyim oluşturmak üzere bir katalog uygulamasını, SwidtUI önizlemelerini, anlık görüntü testlerini ve HTML belgeleri oluşturmayı birleştiren önerilen bir sistem olan "NativeBook" tanıtılmaktadır. NativeBook hâlâ bir konsept kanıtı olsa da, iOS kullanıcı arayüzü bileşeni geliştirme ve belgeleme sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor.