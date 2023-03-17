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    Nasıl Daha İyi Bir Mühendis Olunur: Çelik Konularile@jaderubick
    1,070 okumalar

    Nasıl Daha İyi Bir Mühendis Olunur: Çelik Konular

    2023/03/17
    7m
    ile @jaderubick 1,070 okumalar
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    Çok uzun; Okumak

    Çelik dişler tasarım karmaşıklığını ortadan kaldırır ve entegrasyon sıkıntısını azaltır.
    featured image - Nasıl Daha İyi Bir Mühendis Olunur: Çelik Konular
    programming #software-engineering
    Jade Rubick HackerNoon profile picture

    @jaderubick

    Jade Rubick

    Human specialist. Former VPE at New Relic, Gremlin. Engineering advisor.

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