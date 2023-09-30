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    Git Hooks'u MySQL ile Kullanmakile@yuridanilov
    3,766 okumalar

    Git Hooks'u MySQL ile Kullanmak

    2023/09/30
    7m
    ile @yuridanilov 3,766 okumalar
    tldt arrow
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    Çok uzun; Okumak

    Test veritabanı oluştur Alma sonrası git hook oluştur Push'ta SQL komut dosyalarını yürütün

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    featured image - Git Hooks'u MySQL ile Kullanmak
    Using Git Hooks with MySQL via HackerNoon AI Image Generator
    programming #mysql #git-hooks #devops #sql
    Yuri Danilov HackerNoon profile picture

    @yuridanilov

    Yuri Danilov

    Software Developer

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