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    Mobil Kullanıcı Deneyiminin Geleceğini Tasarlamakile@vanpelz
    582 okumalar

    Mobil Kullanıcı Deneyiminin Geleceğini Tasarlamak

    2023/12/30
    9m
    ile @vanpelz 582 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Yapay zeka, AR, yeni güvenlik trendleri ve yüksek kullanıcı beklentileriyle mobil kullanıcı deneyiminin geleceğinde bizi neler bekliyor?
    featured image - Mobil Kullanıcı Deneyiminin Geleceğini Tasarlamak
    product-management #ux-design #mobile-apps
    Elizaveta Chuiko HackerNoon profile picture

    @vanpelz

    Elizaveta Chuiko

    Product Designer

    Credibility

    react to story with heart
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