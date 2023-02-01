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    Merkezi Olmayan Bilim (DeSci) Nedir?ile@sshshln
    3,280 okumalar

    Merkezi Olmayan Bilim (DeSci) Nedir?

    2023/02/01
    35m
    ile @sshshln 3,280 okumalar
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    Çok uzun; Okumak

    Bu makale, bilimin özelliklerini dağıtılmış defter teknolojileri ve blok zincirinin aracılık ettiği dijital dönüşüm bağlamında kavramsallaştırma girişimini sunmaktadır. Odak noktası, mevcut bilimsel sisteme açık bir alternatif üzerindedir - merkezi olmayan bilim veya şeffaflığı, açık erişimli bilimsel araştırmayı ve kamu ve kripto ile finanse edilen kalabalık kaynaklı hakem incelemesini temsil eden yeni bir bilim adamları ve meraklı hareketi olan DeSci. Bu, alan genelinde sosyal katılımı ve işbirliğini artırmayı amaçlamaktadır. Bu yazıda, modern bilim sistemindeki ana sorunları ayırt edip analiz edeceğiz ve DeSci'nin alanı iyileştirme fırsatlarına genel bir bakış sunuyoruz. Ardından, en son teknolojiye sahip DeSci girişimlerini listeleyen bir DeSci ekosistemi manzarası çiziyoruz. Daha sonra DeSci'nin temel zorluklarını tartışıyoruz.

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    web3 #decentralization #science #desci
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    @sshshln

    sshshln

    PhD, an artist & a researcher by vocation interested in synergistic relationships between modern tech & culture.

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    by sshshln @sshshln.PhD, an artist & a researcher by vocation interested in synergistic relationships between modern tech & culture.
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