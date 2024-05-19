Medyanın Çok Dilli Kaba Siyasi Duruş Sınıflandırması: Teşekkür ve Referanslar

Bu makale arxiv'de CC BY-NC-SA 4.0 DEED lisansı altında mevcuttur. Yazarlar: (1) Cristina España-Bonet, DFKI GmbH, Saarland Bilişim Kampüsü.

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Yazar, anlayışlı yorumları ve tartışmaları için anonim eleştirmenlere teşekkür eder. Eran eğer varsa yapar.

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