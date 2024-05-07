Mayıs Olacak... Yeni Mobil Uygulama Güncellemesi, Pikselli Avatarlar, Yenilenen Hikaye Sayfaları ve Daha Fazlası





Heyecan verici bir haber! Aylık ürün güncellememiz burada! En son mobil uygulama güncellemesine, Apple'ın Memoji'den ilham alan pikselli avatarlarına , "Nisan Duşu Mayıs Çiçeklerini Getirir" Renk Temasına, daha iyi hikaye sayfaları düzenine, yeni en iyi yazarlar sıralama sayfasına ve daha fazlasına hazır olun!🚀



Bu ürün güncellemesi, 1 Mart ile 3 Mayıs 2024 arasında platformda yapılan değişiklikleri yansıtmaktadır.





Yazarlar için Yeni

2.0 Sürümü, internet trendlerinin nabzını tutmanıza yardımcı olmak için HackerNoon'un orijinal anket verilerini ve aktif teknoloji anketlerini HackerNoon Uygulamasına getirdi. En son teknoloji tartışmalarından haberdar olun, oyunuzu verin ve anket konularına içgörülerinizle katkıda bulunun; üstelik tüm bunları telefonunuzdan yapın! Bunu şu şekilde yapabilirsiniz: Ana sayfaya gidin, aşağı kaydırın ve "Haftanın Anketi"ne dokunun; bu sizi tamamlanmış anketlerin bir koleksiyonuna yönlendirecektir.

İpucu : Bunun gibi üzerinde durmak istediğiniz bir konu gördüğünüzde, “✏️sonuçlar hakkında”ya tıklamanız yeterli; bu sizi tamamen düzenlenebilir bir taslağa yönlendirecektir. Ayrıca HackerNoon anketlerinin web versiyonlarında da yeni bir taslak oluşturabilirsiniz! Anket veritabanımızda herhangi bir anketi arayın ve özellik görselinde anket sonuçlarının yer aldığı yeni bir taslağa ulaşmak için "Sonuçlar hakkında yaz" seçeneğine tıklayın.

Bu sürüm aynı zamanda mobil yazma deneyiminde de önemli iyileştirmeler içeriyor. Yazmaya başlamayı kolaylaştırmak için yüzlerce hikaye şablonu ekledik ve başlık hikayesinin daha çok Apple Notes ve Google Keep'e benzer, hikaye taslağında ve hikaye ayarlarında düzenlenebilir olmasını sağladık. Çığır açan fikirler küçük klavyelerden gelebilir!





Ve hepsi bu değil. HackerNoon Uygulamasını açtığınızda size birkaç değerli dakika kazandırmak için kimlik doğrulamayı geliştirdik ve hızlandırdık ve kullanıcı sekmesini değiştirdik, böylece ona dokunduğunuzda anında bilgilerinizi kolayca güncelleyebileceğiniz veya gezinebileceğiniz kullanıcı profilinize yönlendirileceksiniz. ayarlara gidin. Kendiniz kontrol edin:





Geri bildirimlerin gelmesini sağlayın! Gelişmeye devam edeceğiz!





HackerNoon'un Emoji Güvenilirlik Göstergeleri artık yayında Figma ve Github !

Açık kaynaklı pikselli emoji paketimiz, HackerNoon'daki bir hikayenin içeriğiyle ilgili bağlamı iletmek için tasarlandı ve siz de bunları deneyen ilk kişiler arasında olabilirsiniz!





Bu açık kaynaklı paketten ne elde edeceksiniz?

24 piksellik bir ızgara üzerinde tasarlanmış pikselli Emojiler. İyi hazırlanmış SVG'ler Tamamen özelleştirilebilir Geliştirme için kullanıma hazır GitHub Deposu Ve Figma !





Kulağa iyi geliyor? Bugün bunları deneyin ve bize deneyiminizi anlatın Burada . HackerNoon'un Emoji Güvenilirlik Göstergelerini Tasarlama : Geliştiricinin bakış açısını öğrenin Burada . Emoji Güvenilirlik Göstergeleri hakkında daha fazla bilgi edinin Burada . Tüm emoji güvenilirlik göstergelerimiz, anlamları ve bunların nasıl kullanılacağı hakkında bilgi edinin Burada .





En son evrim HackerNoon'un En İyi Yazarları sıralaması artık her birimiz için özel bir sayfa sunuyor Teknoloji Kategorileri . Bu özellik, HackerNoon'a olağanüstü katkıda bulunanları öne çıkarmayı ve okuyucuların deneyimini iyileştirip geliştirmeyi, böylece teknolojinin önde gelen seslerini keşfetmeyi ve onlarla etkileşime geçmeyi kolaylaştırmayı amaçlıyor.





Artık üst gezinme bölümünden tüm Teknoloji Kategorilerine gidebilirsiniz. Buna bir bak!





Ne var ne yok?

Özel Sayfalar: Artık her Teknoloji Kategorisi, en üretken yazarların kapsamlı bir vitrini sunan, kendine özel En İyi Yazarlar sayfasına sahiptir. Eğer ziyaret edersen https://hackernoon.com/writers/programming Adı, adı, biyografisi ve avatarı, uzmanlık etiketleri ve sıralamadaki yerleşimleri de dahil olmak üzere en iyi yazarların her birinin profilini göreceksiniz. Gerçek Zamanlı Güncellemeler: En İyi Yazarlar sıralamamız günlük olarak güncellenerek kullanıcıların en sevdikleri kategorilerdeki en son katkıda bulunanlar hakkında güncel bilgi sahibi olmalarını sağlar.





Bu, Deneyiminizi Nasıl Geliştirir?

Eğer okuyucuysanız, bu sıralama yeni yazarlar bulmak ve onların çalışmalarına abone olmak için harika bir yerdir. Ve eğer bir yazarsanız... peki, üst sıralarda yer almak istemez misiniz? Nasıl olduğunu öğrenin Burada . İyi okumalar!





Okuyucular için Yenilik





Pikselli avatarlar HackerNoon'a yeni geldi ve artık kendinizinkini yaratma gücüne sahipsiniz!

Profilinize biraz eğlence katın ve HackerNoon deneyiminizi geliştirerek profilinizin gerçek özünüzü yansıtmasını sağlayın.









Özelleştirilmiş avatarınızı alın:

seninkine git profil sayfası ayarları . “Avatar Oluştur” düğmesine tıklayın; bunu kaçıramazsınız! Avatarınızı oluştururken iyi eğlenceler! “Avatar'ı Kaydet”e bastığınızda otomatik olarak eski yer tutucu resminizin yerini alacaktır.





"Yaprakların ve piksellerin dünyasında içeriğinizin gelişmesine izin verin." - GPT, Sohbet





Boya fırçası simgesine tıklayarak, BlossomBytes'ı seçip kaydet tuşuna basarak yepyeni HackerNoon temasını deneyimleyin. Tasarımın anında nasıl dönüştüğünü izleyin:

İpucu: HackerNoon'u, HackerNoon'un Rengini Seçin ayarı aracılığıyla başka birçok yolla da özelleştirebilirsiniz. Sarı banner reklamın sağındaki boya fırçasına tıklayın ve kendiniz görün!

HackerNoon kayıt sürecini basitleştirmeye devam ediyor ve bir Google hesabınız varsa bu tam size göre; Tek Dokunuşla Google Kaydı ve Giriş ile tanışın. Bu özellik, Google'ın kimlik doğrulama sisteminin güvenliğinden ve rahatlığından yararlanarak, ister deneyimli bir yazar olun ister platformumuzu keşfetmeye hevesli yeni bir okuyucu olun, HackerNoon'a tek dokunuşla erişmenizi kolaylaştırarak sorunsuz bir deneyim sağlar.





Tum ihtiyacin olan sey:

Bilgisayarınızdaki Google'ın Chrome tarayıcısı; Google hesabınıza giriş yapmak için.





Bu iki gereksinim işaretlendiğinde şu adresi ziyaret edebileceksiniz: hackernoon.com ve tek bir dokunuşla kaydolun veya giriş yapın. İşte böyle görünüyor:





Unutmayın: Tek dokunuşla giriş özelliğinin çalışması için Google'da oturum açmış olmanız gerekir! Google hesabınızda oturum açtıktan sonra hâlâ tek dokunuş seçeneğini göremiyorsanız tarayıcınızda HackerNoon izinlerini kontrol edin.





Google hesabım yoksa ne olur?

Sorun değil! Normal Kayıt akışımızı takip edebilirsiniz ( daha fazlasını burada öğrenin Ve Burada ), etkin bir e-postanız, GitHub'unuz veya bir X hesabınız olduğundan emin olun, artık hazırsınız! Tıklamak Burada HackerNoon hesabı oluşturmak için!





Hikaye sayfaları yeni bir değişikliğe uğradı! Çeviriler ve TLDR özetleri artık hikaye başlığıyla birlikte ilgiyi paylaşıyor ve gezinmeyi geliştiriyor. "Yazar Hakkında" bölümünde, çeşitli CTA'larla birlikte birden fazla yazara sahip hikayeleri kolayca tanımlayın. Etkileşime eğlenceli bir dokunuş katan, yer imi ekleme, tepki verme, yorum yapma ve paylaşma için eğlenceli pikselli simgelerin keyfini çıkarın. Üstelik daha geniş hikayeler artık ekranda daha fazla yer kaplayarak daha iyi okunabilirlik sağlıyor.









Markalar için Yenilik

Sevilen markalarımız için yeni bir paket geldi: Teknik Basın Bülteni !

Duyurularınızı HackerNoon'da yayınlayın ve dünya çapındaki güvenilir +4K markalarımıza katılın.



HackerNoon ile ortaklık yapıp yapmama konusunda kararsızsanız sağ taraftaki Okuyucu Demografisi bölümümüze bakın. Burada .





Hepsi bu kadar millet!