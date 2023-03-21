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    Mars'tan Çıkışile@huffhimself

    Mars'tan Çıkış

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    Çok uzun; Okumak

    Akeyo Ochenge adında bir adam, Mars'ta Yeşil Mars Projesi tarım istasyonunda yaşıyor. Mars'ın 2,5 milyar nüfusu var ama yiyecek üretimi ihtiyaçlarını karşılayamıyor, bu yüzden Dünya daha fazla insan pompalıyor. Akeyo, tüm sömürgeciler gibi kısırdır. Uzak yıldızlara yolculuk yapmak için Exodus adı verilen büyük bir uzay gemisi inşa ediliyor ve Akeyo, fiziksel gereklilikleri ve eğitimi geçerse kolonici olarak kabul ediliyor. 42 saat içinde Muskville'deki askere alma ofisine rapor verecek.
    featured image - Mars'tan Çıkış
    tech-stories #hackernoon-scifi #space #mars
    Michael Huff HackerNoon profile picture

    @huffhimself

    Michael Huff

    Michael Huff is currently retired, so of course, that means he is a real estate agent, a writer and a homesteader. He's been married over forty years and has two sons and four grandchildren, so far.

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    Michael Huff HackerNoon profile picture
    by Michael Huff @huffhimself.Michael Huff is currently retired, so of course, that means he is a real estate agent, a writer and a homesteader. He's been married over forty years and has two sons and four grandchildren, so far.
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