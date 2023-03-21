Mars'tan Çıkış
Çok uzun; OkumakAkeyo Ochenge adında bir adam, Mars'ta Yeşil Mars Projesi tarım istasyonunda yaşıyor. Mars'ın 2,5 milyar nüfusu var ama yiyecek üretimi ihtiyaçlarını karşılayamıyor, bu yüzden Dünya daha fazla insan pompalıyor. Akeyo, tüm sömürgeciler gibi kısırdır. Uzak yıldızlara yolculuk yapmak için Exodus adı verilen büyük bir uzay gemisi inşa ediliyor ve Akeyo, fiziksel gereklilikleri ve eğitimi geçerse kolonici olarak kabul ediliyor. 42 saat içinde Muskville'deki askere alma ofisine rapor verecek.