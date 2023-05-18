Marka Yazma Yarışması: Kazananın Açıklanması!

Çok uzun; Okumak

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Nisan ayında HackerNoon'da en yüksek oyu ve okunmayı alan, @pakutin'in yazdığı Belirsizliği Kucaklamak: Değişen Bir Dünya için Dayanıklı Ürünler Yaratmak 1000 $ kazandı!