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    Marka Yazma Yarışması: Kazananın Açıklanması!ile@hackernooncontests
    521 okumalar

    Marka Yazma Yarışması: Kazananın Açıklanması!

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    Çok uzun; Okumak

    Nisan ayında HackerNoon'da en yüksek oyu ve okunmayı alan, @pakutin'in yazdığı Belirsizliği Kucaklamak: Değişen Bir Dünya için Dayanıklı Ürünler Yaratmak 1000 $ kazandı!

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    business #branding #logodesigndotnet
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