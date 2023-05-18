Marka Yazma Yarışması: Kazananın Açıklanması!

Merhaba Tasarımcılar! ve düzenlediği Marka Yazımı Yarışması'nın kazananının açıklanmasıyla karşınızdayız! Bu, topluluğumuz için Nisan ayında başlatılan mini yazı yarışmalarından biridir. Çünkü - daha çok sponsorlu etiketler, mükemmel yazarlarımızla daha çok gelir paylaşımı. HackerNoon LogoDesign.net'in Bunu tekrar tekrar söylüyoruz; bu yarışmalar en sevdiğimiz gelir kaynağı kaynağıdır çünkü gelirimizin bir kısmını topluluğumuzla paylaşıyoruz ve harika hikayeler alıyoruz, yazarlarımız muhteşem içerikleri için ödüllendiriliyor ve teşvik ediliyor ve sponsorumuz bağlantı kuruyor doğrudan teknoloji topluluğuyla. Markalaşma aslında bununla ilgilidir; gerçek insanlarla bağlantı kurmak, değil mi? LogoDesign.net CEO'su Zaheer Dodhia'nın yarışma katılımcılarına mesajı: "Günümüz dünyasında bir marka oluşturmak karmaşıktır. Başarılı markalar, uyum sağlamayı, gelişmeyi ve benzersizliklerini farklılaştırmayı öğrenen markalardır. Bunu düşünce liderliği makalelerinde kanıtlayan çok sayıda katkıda bulunanı görmekten mutluyum." Şimdi en iyi 10 hikayeye bir göz atalım: Marka Yazma Yarışması: En İyi 10 Hikaye 🔥 by Belirsizliği Kucaklamak: Değişen Dünya için Dayanıklı Ürünler Yaratmak @pakutin walo'dan @ 8 Yıllık Markalamadan 8 Tuhaf Ders : UIUX Tasarımı ve Ön Uç Geliştirme @palakgupta Logo ve Sloganların Ötesinde: Marka Kişiliğinin 5 Boyutunu Keşfetmek, @khamisihamisi : Tasarımcılar İlham Almak İçin Neden Sektörlerinin Dışına Çıkmalı Yazan @hacker1749004 Yazan: Teknolojinin kurucusu, Neden Henüz Tasarımcı Olmadınız? @qreamindahouse Yazılım Benimseme Gösterisini Nasıl Çaldı? Markalaşmada Hikaye Anlatma Karşıtı Sanatı: Zendesk, @ nebojsaneshatodorovic'in tarafından Kalabalık SaaS Alanında 5 Temel Marka Unsuru @SHOBHIT1989.GUPTA yazan: E-ticaret için Güçlü Bir Marka Oluşturmak Neden Önemlidir? @swetalikar @Anna-Nadeina'nın 70'ten Fazla Podcast Bölümüne Ev Sahipliği Yaptıktan Sonra Öğrendiğim Dersler Diğer yarışmalarda olduğu gibi editörler de en sevdikleri hikayeye oy verdi. Bu sefer bir fark var; tek bir kazananımız var. 🥁Ve Kazanan Hikaye 🥁 Nisan ayında HackerNoon'da en yüksek oyu ve okunmayı alan, 1000$ kazandı! @pakutin'in yazdığı Belirsizliği Kucaklamak: Değişen Bir Dünya için Dayanıklı Ürünler Yaratmak https://hackernoon.com/embracing-uncertainty-creating-resilient-products-for-a-change-world?embedable=true Eğlenceli tasarımın bir başka örneği de son zamanların trendi 'kaotik yeniden tasarımlar'dır. Bu eğilim, insanların modern yazılım hakkındaki duygularını ve popüler ürünlerin kullandığı kavramların nasıl saçmalık noktasına getirilebileceğini dikkate almada yararlı bir düşünce egzersizi gibi görünüyor. Twitter Hak edilmiş bir galibiyet . Ödülü almak için sonraki adımlarla ilgili olarak sizinle iletişime geçeceğiz. @pakutin Şu anda devam eden yarışmaları görmek için bugün adresini ziyaret edin. Yazmaya devam edin millet. Competition.hackernoon.com