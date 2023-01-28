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    Makine Öğreniminde Model Kalibrasyonu: Önemli Ama Göze Çarpan Bir Kavramile@sanjaykn170396
    1,812 okumalar

    Makine Öğreniminde Model Kalibrasyonu: Önemli Ama Göze Çarpan Bir Kavram

    2023/01/28
    6m
    ile @sanjaykn170396 1,812 okumalar
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    Çok uzun; Okumak

    Kalibrasyon, makine öğrenmesindeki en önemli kavramlardan biridir. Özellikle sınıflandırma modellerinde bir model tahminine ne kadar güvenebileceğimizi bize anlatır. Makine öğrenmesi sınıflandırıcılarının sayısal çıktılarının anlamlı yorumlanması için kalibrasyonun iyi anlaşılması bir zorunluluktur. Bu makalede, makine öğrenimi modeli kalibrasyonunun arkasındaki teoriyi ve bunun önemini bazı basit gerçek hayattan örneklerle tartışacağız.
    featured image - Makine Öğreniminde Model Kalibrasyonu: Önemli Ama Göze Çarpan Bir Kavram
    machine-learning #artificial-intelligence
    Sanjay Kumar HackerNoon profile picture

    @sanjaykn170396

    Sanjay Kumar

    Data scientist | ML Engineer | Statistician

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