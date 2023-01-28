Makine Öğreniminde Model Kalibrasyonu: Önemli Ama Göze Çarpan Bir Kavram
Çok uzun; OkumakKalibrasyon, makine öğrenmesindeki en önemli kavramlardan biridir. Özellikle sınıflandırma modellerinde bir model tahminine ne kadar güvenebileceğimizi bize anlatır. Makine öğrenmesi sınıflandırıcılarının sayısal çıktılarının anlamlı yorumlanması için kalibrasyonun iyi anlaşılması bir zorunluluktur. Bu makalede, makine öğrenimi modeli kalibrasyonunun arkasındaki teoriyi ve bunun önemini bazı basit gerçek hayattan örneklerle tartışacağız.