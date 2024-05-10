Yüksek Lisans'ı Kullanarak Duygu Olasılığı Vektörlerini Tahmin Edin: Teşekkür ve Referanslar

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Yazarlar:
(1) D.Sinclair, Imense Ltd ve e-posta: [email protected];
(2) WTPye, Warwick Üniversitesi ve e-posta: [email protected].
Yazarlar, Meta'nın LlaMa2 serisi önceden eğitilmiş Büyük Dil Modelleri için model ağırlıklarını makul bir şekilde serbest bırakma konusundaki olağanüstü cömertliğini kabul ediyorlar.
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