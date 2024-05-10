Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    paint-brush
    Yüksek Lisans'ı Kullanarak Duygu Olasılığı Vektörlerini Tahmin Edin: Teşekkür ve Referanslarile@textmodels
    207 okumalar

    Yüksek Lisans'ı Kullanarak Duygu Olasılığı Vektörlerini Tahmin Edin: Teşekkür ve Referanslar

    ile Writings, Papers and Blogs on Text Models1m2024/05/10
    Read on Terminal Reader
    tldt arrow
    en-flagENru-flagRUko-flagKOde-flagDEbn-flagBNes-flagEShi-flagHIzh-flagZHvi-flagVIfr-flagFRpt-flagPTja-flagJA
    TR

    Çok uzun; Okumak

    Bu makale, bir metin parçasıyla ilişkili duygusal durumun bir özetini tahmin etmek için LLM'lerin (Büyük Dil Modelleri) [5, 2] nasıl kullanılabileceğini göstermektedir.
    featured image - Yüksek Lisans'ı Kullanarak Duygu Olasılığı Vektörlerini Tahmin Edin: Teşekkür ve Referanslar
    Writings, Papers and Blogs on Text Models HackerNoon profile picture
    0-item

    Bu makale arxiv'de CC 4.0 lisansı altında mevcuttur.

    Yazarlar:

    (1) D.Sinclair, Imense Ltd ve e-posta: [email protected];

    (2) WTPye, Warwick Üniversitesi ve e-posta: [email protected].

    Bağlantı Tablosu

    6. Teşekkür

    Yazarlar, Meta'nın LlaMa2 serisi önceden eğitilmiş Büyük Dil Modelleri için model ağırlıklarını makul bir şekilde serbest bırakma konusundaki olağanüstü cömertliğini kabul ediyorlar.

    7. Referanslar

    [1] AI'yı açın. Chatgpt-4 teknik raporu. 2023. URL https://arxiv.org/pdf/2303.08774.pdf.


    [2] Meta GenAI, Thomas Scialom ve Hugo Touvron. Lama 2: Açık temel ve ince ayarlı sohbet modelleri. 2023. URL https://arxiv.org/pdf/2307.09288.pdf.


    [3] Rosalind W. Picard. Duygusal hesaplama. MIT Press, 1997.


    [4] J Şaşılık. Jedi dini: Sevgi güç müdür? Amazon Kindle, 2013.


    [5] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Lukasz Kaiser ve Illia Polosukhin. İhtiyacınız olan tek şey dikkat. CoRR, abs/1706.03762, 2017. URL http://arxiv.org/abs/1706.03762.


    [6] Wenxuan Zhang, Yue Deng, Bing Liu, Sinno Jialin Pan ve Lidong Bing. Büyük dil modelleri çağında duygu analizi: Gerçeklik kontrolü, 2023.

    Tailscale
    L O A D I N G
    . . . comments & more!

    About Author

    Writings, Papers and Blogs on Text Models HackerNoon profile picture
    Writings, Papers and Blogs on Text Models@textmodels
    We publish the best academic papers on rule-based techniques, LLMs, & the generation of text that resembles human text.
    Read my storiesSMALL LANGUAGE MODEL (BABY ONESIE)

    ETİKETLERİ ASIN

    purcat-imgmachine-learning #llms #emotion-analysis #emotion-eliciting-tail-prompt #pca-analysis #synthetic-consciousness #emotion-vector #emotion-dictionary #emotion-probability-vector

    Languages

    hackernoon-top-storyEnglishhackernoon-ja日本語hackernoon-frFrançaishackernoon-deDeutschhackernoon-zh中国人hackernoon-viTiếng Việthackernoon-ptPortuguêshackernoon-ruРусскийhackernoon-bnবাংলাhackernoon-esEspañolhackernoon-hiहिंदीhackernoon-trTürkçehackernoon-ko한국인

    BU YAZI...

    Read on Terminal Reader Terminal
    Read this story w/o Javascript Lite

    İLGİLİ ÖYKÜLER

    Article Thumbnail
    Kripto Düzenlemeleri Küresel Olarak Sıkılaşırken ABD Milletvekilleri SEC'e Karşı Birleşiyor
    by ilinskii
    Jan 01, 1970
    #crypto-regulation
    Article Thumbnail
    Tek Sayfa Avantajı: Yazılım Mühendisliği Projeleri İçin Bir Şablon
    by vlshahane
    Jan 01, 1970
    #team-management
    Article Thumbnail
    AI/ML Datalake için Referans Mimarisi Oluşturmaya Yönelik Mimar Kılavuzu
    by minio
    Jan 01, 1970
    #minio
    Join HackerNoonloading
    Latest technology trends. Customized Experience. Curated Stories. Publish Your Ideas