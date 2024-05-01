LinkedIn'den İş Potansiyeli Nasıl Alınır?

Bir pazarlamacı olarak, işletmenize potansiyel müşteriler kazandırmak için mükemmel bir yer olan çeşitli platformları bilmeniz gerekir. Zaten Instagram, Facebook ve Twitter kullanıyor olabilirsiniz. Bilmediğiniz tek platform LinkedIn'dir.





Henüz bu platformdan en iyi şekilde yararlanmadıysanız veya sunduğu potansiyel müşteri yaratma fırsatlarına yalnızca ayak bastıysanız, şimdi LinkedIn'i kullanmaya başlamanın tam zamanı.





Muhtemelen rakipleriniz bunu zaten kullanıyordur ve ileri seviyeyi kullanmak için asla geç değildir. LinkedIn potansiyel müşteri yaratma araçları Potansiyel müşteri bulmak ve onları müşteriye dönüştürmek. İşte LinkedIn'den B2B potansiyel müşterilerinin nasıl elde edileceğine dair bir kılavuz.

LinkedIn Potansiyel Müşteri Yaratma Stratejisi Nasıl Oluşturulur?

LinkedIn'de potansiyel müşteri yaratmak biraz bunaltıcı gelebilir. Ancak gerçek şu ki, çok az çaba ve zamanla; LinkedIn potansiyel müşteri yaratma konusunda uzman olabilirsiniz.





Bir sonraki adımı atmak isteyen pazarlamacılar için, potansiyel müşteri yaratmak amacıyla LinkedIn'i nasıl kullanabilecekleri aşağıda açıklanmıştır:

LinkedIn Sayfanızı Optimize Edin

Web sitenizin doğru bir şekilde düzenlenmiş olması, Akıllı SEO hedefleri belirlenmiş olması, doğru bilgileri sağlaması ve içeriğinin yararlı ve güncel olması durumunda potansiyel müşteriler yaratmasını bekleyebilirsiniz.





Benzer şekilde LinkedIn profiliniz optimize edilirse müşterileriniz sizden alışveriş yapacaktır. Şimdi merak ediyor olmalısınız: LinkedIn profilinizi potansiyel müşteri yaratmaya yetecek kadar ilgi çekici olacak şekilde nasıl optimize edersiniz?





Hedef kitlenizin sizden beklentilerini haklı çıkaracak aşağıdaki soruları kendinize sorarak başlayın:





Hedef kitleniz profilinize ilk geldiklerinde hangi bilgileri görmeyi bekliyor?

Kitleniz ürününüzü veya hizmetinizi değerlendirmek için hangi kelime öbeklerini veya anahtar kelimeleri arıyor olabilir?





Hedef kitlenizi markanıza çekebilecek profilinize ne koyacağınıza karar vermek için bu soruları kullanın. Akılda kalıcı bir başlık ve konuya ilişkin bir özet eklediğinizden emin olun. Ayrıca görselleri de eklemeyi unutmayın. Görsel içeren profillerin diğerlerine göre daha fazla izlendiği tahmin edilmektedir. Bu nedenle markanızın ürünlerini veya hizmetlerini anlatan yüksek kaliteli görseller seçin.

LinkedIn Sayfanızda Yüksek Kaliteli İçerik Sonrası

LinkedIn profilinizin harika bir çevrimiçi varlığa sahip olduğundan emin olmak için yüksek kaliteli içerik türleri yayınlamayı düşünün. İçeriği sayfanızda öne çıkarmak, kendinizi potansiyel müşteriler nezdinde güvenilirlik sağlayan bilgili bir kaynak olarak konumlandırmanıza yardımcı olabilir.





Değerli bir kaynak olarak tanındığınızda, kısa sürede ideal müşteri profilinize mükemmel şekilde uyan, benzer düşüncelere sahip profesyonellerle bağlantı kurmaya başlayacaksınız. Düzenli olarak paylaşımda bulunursanız, profiliniz potansiyel müşteri akışınızda gösterilecek ve aşinalık, daha fazla sohbet oluşturmayı kolaylaştıracaktır.





LinkedIn arkadaşlarınızın sektörünüzde profesyonel olduğunu düşünüyorsanız yükleyeceğiniz içerikler sizi yeni hedef kitlelerle buluşturacaktır. Bağlantılarınız oluşturduğunuz bir gönderiyi 'Beğendiğinde', bu gönderi yeni bir potansiyel müşterinin akışında görünebilir. Bu potansiyel müşteri, paylaşılan bağlantınızın gönderinizi beğendiğini görecek, güvenilirliğinizi ve otoritenizi doğrulayacak ve belki de onları bağlantı isteğinde bulunmaya motive edecektir.





Hedef kitlenizin görmek isteyebileceği içerik oluşturduğunuzdan emin olmak için, onlara en çok hitap eden sayfa analizlerinizi takip edin ve içeriği buna göre yayınlayın.

LinkedIn Profil Görünümlerinizi İnceleyin

Muhtemelen her gün yalnızca 1-2 profil ziyareti alacaksınız ve büyük olasılıkla bunları görmezden geleceksiniz. Böyle bir şey yapmayın. Her profil görünümü, kaçırdığınız olası bir ipucu olabileceğinden çok değerlidir. Aynı zamanda size ulaşan değerli bir ipucu da olabilir. Soğuk e-posta listenizdeki rastgele bir addan daha önemli olan potansiyel bir müşteri olabilirler.





Profil ziyaretlerinizi görmezden gelirseniz bunun basit bir çözümü var. Sayfa kontrol panelinizde "Profilinizi kimler görüntüledi" seçeneğini seçin ve profilinize ilgi gösteren adlara gidin.





Her birine bir mesaj gönderin; bazılarının potansiyel potansiyel müşterileriniz olması ve ürününüz veya hizmetinizle ilgilenmesi mümkündür.

Grupların Bir Parçası Olun

LinkedIn'den iş fırsatlarının nasıl elde edileceğini merak ediyor olmalısınız. LinkedIn grupları böyle bir şeyi yapmanın en iyi yoludur. Sizinle ve markanızla alakalı binlerce LinkedIn grubu var. Profesyoneller bu tür grupları kendi sektörleri hakkında bilgi edinmek ve aynı zamanda diğer üyelerle etkileşim kurmak için kullanırlar.





En iyi yanı, bu grupların varsayılan olarak özel olmasıdır, bu nedenle LinkedIn'de yüksek kalitede potansiyel müşteri yaratmayı bekleyebilirsiniz. Ayrıca en baştan kendi grubunuzu da oluşturabilirsiniz, ancak bunu yapmak zor ve zaman alıcı bir şey olabilir.





Bu tür gruplardan en iyi şekilde yararlanmanın en iyi yolu ilgili, hazır olanı bulmaktır. Bunlar alıcı kişiliğinizi içeren ve faaliyet gösterdiğiniz sektörle yakından ilgili olan gruplamalardır. Küçük gruplar potansiyel müşteri potansiyelinizi sınırlarken, büyük gruplar mesajınızın kaybolmasına neden olur. Her ikisini de hedeflemek en iyisidir.





Fikrinizi duyurmak için grubun sitesinin üst kısmındaki 'Tartışma' seçeneğini kullanın ve sorular, yorumlar veya iddialar gönderin. Mesajınız her gruba yönelik olmalı ve kime yazdığınızı bilmelisiniz ki, kuruluşunuz hakkında en iyi kararı verebilsinler.

LinkedIn Otomasyon Araçlarından Faydalanın

Pazarlamacıların LinkedIn stratejisini geliştirmek için kullanabileceği Dripify ve Octopus CRM gibi en iyi LinkedIn otomasyon araçlarından oluşan bir grup var. Bu araçlar, LinkedIn etkinliğinizi otomatikleştirmenize ve markanız için potansiyel müşteri adayları oluşturmanıza yardımcı olur. Mesaj isteklerini otomatikleştirmenize, mesajları planlamanıza ve ayrıca yanıtlarınızı izlemenize olanak tanır. Siz diğer ilgili müşteri adayı oluşturma görevlerine odaklanırken, LinkedIn'deki tüm zaman alıcı etkinliklerinizi otomatikleştirerek size çok zaman kazandırır.





Otomasyon araçlarıyla LinkedIn'deki hemen hemen her şeyi tek bir komuta merkezinde ve kontrol panelinde otomatikleştirebilirsiniz. Dikkat çekici sonuçlar sağlayabilecek LinkedIn potansiyel müşteri yaratma kampanyaları geliştirebilirsiniz. Ayrıca bu kampanyaların performansını takip edebilir ve toplam LinkedIn potansiyel müşteri yaratma ilerlemenizi izleyebilirsiniz.

Bağlantıları Geliştirin

Potansiyel müşteri yaratmak, anlamlı potansiyel müşterilere sahip olmanın yalnızca ilk adımıdır. Her potansiyel müşterinin ürün sunumunuzdan doğrudan etkilenmesini bekleyemezsiniz; bazılarının da beslenmeye ihtiyacı var.





Bir müşteri adayını satış hunisine taşımanın ilk adımı, bağlantıyla doğrudan görüşme yapmaktır. Özel bir bağlantı isteği gönderin ve onu yanıt vermeye teşvik eden akılda kalıcı bir InMail ile takip edin.





Mükemmel bir sohbet başlatıcı olmanın gizli bir tarifi yoktur, ancak kişiselleştirme en iyi sonucu verir. İkinizin de ortak olduğu bir şey hakkında bir konuşma başlatmaya çalışın. Bu sürecin biraz zaman almasını bekliyoruz. Lidere sorabileceğiniz sorulardan bazıları şunlardır:





İşlerinde ne gibi zorluklarla karşılaşıyorlar?

Uzun vadeli ve acil öncelikler nelerdir?





Son olarak, müşteri adayı ürününüz hakkında sorular sormaya başladığında, artık onları tanıtıp müşteri adayını müşteriye dönüştürmenin zamanı gelmiştir.

Tavsiye Ver ve Al

En iyi LinkedIn pazarlama stratejilerinden biri tavsiye vermek ve almaktır. Birinci derece ilişkiler ağınız genişledikçe her yeni müşteri adayına kendinizi tanıtmalısınız. Mümkünse e-kartvizitinizi paylaşın. İlk açıklamayı yapmak buzları kırar, işbirliği olasılığına olanak tanır ve daha sonra başka birine yönlendirilmelerini istemenin tuhaflığını azaltır.





Hangilerinin şirketinize faydalı olabileceğini keşfetmek için yeni bir müşterinin ilişkilerini inceleyin. İlişkinize yeterince güveniyorsanız, onlara kişilerin bir listesini gönderin ve her birine kısa bir tanıtım göndermelerinin sakıncası olup olmadığını sorun. En kötü senaryo ise reddetmeleridir.





Bir satış ekibi tavsiyeleri nasıl isteyeceğini ve kime başvuracağını bilir. Rekabette öne çıkabilir, karar vericilere tek çağrıyla ulaşabilir ve satışa yol açabilecek bağlantılar geliştirebilirler.

Potansiyel Müşteri Yaratmak için LinkedIn'i Şimdi Kullanmaya Başlayın!

Potansiyel müşteriler satış görevlileri ve pazarlamacılar için altın gibidir. LinkedIn, yakında değerli müşterilere dönüştürülebilecek markalar için potansiyel müşteri adayları oluşturmanın en iyi yoludur.





Ancak LinkedIn potansiyel müşteri yaratma karlı olsa da bunu yapmak zaman alır.





Uygun kitleyi hedeflemek için uygun taktikleri kullanmazsanız, aylarca hiçbir sonuç görmeden geçirmeniz muhtemeldir. Potansiyel müşteri yaratma stratejinizde tutarlı olmalı ve bu kılavuzda verilen ipuçlarını kullanarak değerli LinkedIn bağlantıları bulmaya zaman ayırmalısınız.





Profilinizi optimize edin, anlamlı sohbetler başlatın veya yüksek kaliteli içerik paylaşın. O zaman bile, her potansiyel müşteri satışa dönüşmeyecektir; ancak sizden satın almakla ilgilenen potansiyel müşterileri dönüştürme konusunda büyük bir şansınız olacak!**