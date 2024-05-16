Elveda Linear TV: Netflix, 2024'te NFL Noel Oyunlarını Yayınlayacak

Yeni Hollywood lideri ve dünyanın en güçlü markalarından biri, bağlantılı TV'de (CTV) canlı sporu bir üst seviyeye taşıyan ve lineer TV'nin tabutuna bir çivi daha çakan bir anlaşmada güçlerini birleştirdi. Netflix , 2024'te NFL'nin iki Noel Günü oyununu yayınlayacağını duyurdu. Bu, yayın hizmetinin hem 2025 hem de 2026'da en az bir Noel Günü oyununu yayınlayacağı üç sezonluk bir anlaşmanın başlangıcını işaret ediyor.





Oyunlar aynı zamanda rakip takım şehirlerindeki televizyon yayınlarında da yayınlanacak ve NFL+ olan ABD mobil cihazlarında da izlenebilecek.





CTV'de Canlı Sporların Yükselişi





Canlı spor endüstrisi, doğrusal TV izlemenin son kalesidir. Ama dünya hızla değişiyor. ABD'deki izleyicilerin yaklaşık yarısı artık kablolu TV veya diğer geleneksel ödemeli TV hizmetleri için ödeme yapmıyor Insider Intelligence'a göre. Yaklaşık 10 izleyiciden dördü spor içeriğini çoğunlukla reklam destekli CTV platformları veya sosyal medya aracılığıyla tüketiyor Trade Desk'in TV'nin Geleceği Raporuna göre.





Yayın hizmetleri, Amazon ve Peacock'un NFL oyunlarını yayınlama anlaşmalarından Netflix'in WWE için hak edinmelerine kadar son birkaç yıldır canlı spor içeriğini tüketiyor. Ve rekabet kızışıyor. ESPN, Fox ve Warner Bros. Discovery arasında yakın zamanda duyurulan bir girişim ABD spor haklarının yaklaşık %55'ini oluşturabilir Citi analistlerine göre.





Herkes NFL'i selamlasın





Canlı sporlara son zamanlarda ilgi duyan Netflix'in NFL'ye yakınlaşmak için iyi bir nedeni var. NFL televizyona hükmediyor ve kültürü yönlendiriyor. Nielsen diyor ki NFL, 2023'te en çok izlenen 100 TV yayınının 93'ünü oluşturdu . NFL, CTV'nin yükselişini akıllıca sezdi ve buna yanıt verdi; aralarında Amazon Prime, Paramount+, Peacock ve YouTube TV'nin de bulunduğu çeşitli yayın şirketleriyle oyun yayınlamayı kabul etti. Amazon Prime'daki Perşembe Gecesi Futbolu oyunları ve 2024'teki Kara Cuma maçı (şimdiye kadar ilk) reyting ve reklam altınları sağladı.





Lig, Peacock aboneliği olmayan izleyicileri dışarıda bırakan 2024 joker playoff oyununu yalnızca Peacock'ta yayınlayarak tartışma yarattı. Ancak karar rakamlar ortaya koydu: Nielsen'e göre toplam 23 milyon izleyici. NBC, oyunun ABD tarihinde en çok izlenen canlı etkinlik rekorunu kırdığını söyledi .





Ve 11 Şubat'taki Super Bowl LVIII oyunu ortalama 123,4 milyon izleyicinin ilgisini çekti. Tarihin en çok izlenen televizyon yayını rekorunu kırdı . Bu seyircilerden 112 milyon izleyici maçı CBS'de izledi. Geri kalan izleyici sayısı Paramount+, Nickelodeon, Univision, CBS Sports ve NFL+ da dahil olmak üzere çeşitli NFL dijital platformları arasında dağıtıldı.





Tüm Gözler Amazon'da





NFL açıkça daha yeni ısınıyor. 2024-25 sezonunda Brezilya'da özel olarak Peacock üzerinden yayın yapılacak. 6 Eylül maçı, Güney Amerika'da oynanan ilk NFL oyunu ve yalnızca Peacock'ta yayınlanacak ikinci maç olacak. Amazon Prime Video'da bir playoff joker kart oyunu yayınlanacak.





Amazon'un bir play-off maçı yayınlaması özellikle ilgi çekicidir. Bu deneyim kesinlikle Peacock'un sunduğu deneyimden farklı olacak ve CTV'nin insanların canlı spor deneyimlerini değiştirme potansiyeline değinecek. Öncelikle Amazon, Amazon'un kitle tabanlı yaratıcı olarak adlandırılan ve reklamverenlerin aynı anda farklı reklamlarla farklı hedef kitle segmentlerini hedeflemesine olanak tanıyan yeni bir stratejiyi uygulamaya koyduğu Black Friday oyununda olduğu gibi, Amazon Reklam hedefleme özelliklerini test etmek için oyunu kullanacak. yuvası.



Amazon aynı zamanda oyun izleme deneyimine de ticaret katacak. Amazon, Perşembe Gecesi Futbolu ile ilgili Amazon Prime müşterileri için zaten fırsatlar sunuyor ve Amazon, 2023 Kara Cuma maçı sırasında alışveriş fırsatlarını gerçekten artırdı (çok sayıda alışveriş yapılabilir reklamın yanı sıra sınırlı süreli fırsatlar dahil).



Amazon ayrıca TV izleme deneyimini geliştirmek için hayranlara canlı istatistiklere ve verilere gerçek zamanlı erişim sağlayan X-Ray gibi çeşitli etkileşimli özellikler de sunuyor. 4. Aşağı Karar Kılavuzu adı verilen bir özellik, taraftarlara kritik anlarda NFL antrenörü rolüne adım atma fırsatı sunuyor. Bu şu soruyu gündeme getiriyor: Bir takım dördüncü sırada ilerlemeye mi çalışmalı, yoksa bahis yapmayı mı tercih etmeli? Bu araç, makine öğrenimini kullanarak her iki seçeneğin başarı oranlarını değerlendirir ve bunların takımın oyunu kazanma şansı üzerindeki etkisini değerlendirir. Bu tür özellikler (ve çok daha fazlası) hile değildir; oyunu izlemeyi daha bir deneyim haline getirirler.





Esasen Amazon ve NFL, bunu hibrit bir alışveriş ve eğlence deneyimi olarak yeniden keşfediyor. İnsanları genellikle alışverişe çıktıkları bir günde internette kalmaya ve futbol izlemeye ikna etmek bir zamanlar düşünülemezdi. Oyun, Amazon Prime Video'da Miami Dolphins'in New York Jets'i ezmesini izleyen ortalama 9,61 milyon izleyici topladı.



Reytingler beklenenin altında kaldı. Ancak Amazon'un Perşembe Gecesi Futbolu ile yaptığı ilk NFL gezisi de ilk başta pek iyi gitmedi ve şimdi işler tersine döndü. Columbia Üniversitesi spor yönetimi profesörü Joe Favorito'nun The Street'e söylediği gibi, "Eğer birine Şükran Günü'nden sonraki Cuma günü dokuz milyon insanın üç yıl önce internet üzerinden yayınlanan bir NFL maçını izleyeceğini söyleseydiniz, insanlar zıplayıp duruyorlardı. "





Amazon'un NFL ile olan ilişkisi Netflix'i daha deneyimsel bir şey sunmaya zorlayacak çünkü Amazon zaten CTV canlı sporlarında en son teknolojiyi yaratıyor. Netflix'in önümüzdeki haftalarda daha fazla ayrıntı paylaşacağını düşünüyorum.





Bir Noel Reklamı Bonanza'sı mı?





Noel Günü, NFL'nin tatil sporları izleme alanında devam eden genişlemesini işaret ediyor. NFL geçen sezon Noel Günü'nde oynadığı üç maçta ortalama 28,4 milyon izleyiciye ulaştı (Bunu, beş maçında ortalama 2,8 milyon olan NBA ile karşılaştırın). NFL'ye göre, Geçen yılın üç Noel oyunu, 2023'ün en çok izlenen 25 TV programı arasında yer aldı .





Analist Guggenheim, bu oyunların yaklaşık olarak getiri sağlayacağını öngörüyor 185 milyon dolar doğrudan reklam geliri . Bu rakam, abone büyümesi, katılımı veya promosyon avantajlarındaki potansiyel artışlara ek olarak verilmiştir. Böyle bir artış, firmanın mevcut 2024 reklam tahmini olan 1,18 milyar dolara göre %15,7'lik bir artış anlamına gelecektir.





Daha önce de söyledim, tekrar söylüyorum: Super Bowl'un CTV'ye taşınacağı gün geliyor. Bu ödülü hangi New Hollywood işletmesi kazanacak?



NFL fotoğrafı: Fotoğraf: Adrian Curiel, Unsplash'ta. Unsplash'ta Alexander Shatov'un Netflix fotoğrafı.