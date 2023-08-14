Hesap Soyutlama: L1 ve L2 Katmanları için Çözümler ve Mevcut Benimseme Durumu

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Kripto pazarındaki iniş ve çıkışlara rağmen, düşük ücretler, hız, güvenlik ve enflasyona karşı koruma gibi faktörlerin etkisiyle Haziran 2023'te 15 milyondan fazla aktif cüzdanla kriptoların benimsenmesi arttı. Ancak blockchain teknolojisinin karmaşıklığı nedeniyle eğitimdeki boşluklar, gözaltı olmadan evlat edinmeyi engelliyor. "Hesap Soyutlama", cüzdan ile imzalayan arasındaki ilişkiyi akıllı sözleşmeler aracılığıyla ayırarak bunu basitleştirmeyi amaçlıyor. Ethereum'un EIP-4337'si yolu açıyor ancak güvenlik riskleri devam ediyor. StarkNet ve ZkSync gibi Katman 2 çözümleri, yerel hesap soyutlamayı sunarak kullanılabilirliği ve güvenliği artırıyor. Hesap soyutlamanın geliştirilmesi, blockchain'in yaygın olarak benimsenmesi için çok önemlidir.