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    Hesap Soyutlama: L1 ve L2 Katmanları için Çözümler ve Mevcut Benimseme Durumuile@nazhmudin
    3,742 okumalar

    Hesap Soyutlama: L1 ve L2 Katmanları için Çözümler ve Mevcut Benimseme Durumu

    2023/08/14
    10m
    ile @nazhmudin 3,742 okumalar
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    Çok uzun; Okumak

    Kripto pazarındaki iniş ve çıkışlara rağmen, düşük ücretler, hız, güvenlik ve enflasyona karşı koruma gibi faktörlerin etkisiyle Haziran 2023'te 15 milyondan fazla aktif cüzdanla kriptoların benimsenmesi arttı. Ancak blockchain teknolojisinin karmaşıklığı nedeniyle eğitimdeki boşluklar, gözaltı olmadan evlat edinmeyi engelliyor. "Hesap Soyutlama", cüzdan ile imzalayan arasındaki ilişkiyi akıllı sözleşmeler aracılığıyla ayırarak bunu basitleştirmeyi amaçlıyor. Ethereum'un EIP-4337'si yolu açıyor ancak güvenlik riskleri devam ediyor. StarkNet ve ZkSync gibi Katman 2 çözümleri, yerel hesap soyutlamayı sunarak kullanılabilirliği ve güvenliği artırıyor. Hesap soyutlamanın geliştirilmesi, blockchain'in yaygın olarak benimsenmesi için çok önemlidir.

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    featured image - Hesap Soyutlama: L1 ve L2 Katmanları için Çözümler ve Mevcut Benimseme Durumu
    web3 #blockchain #crypto-adoption
    Nazhmudin Baimurzaev HackerNoon profile picture

    @nazhmudin

    Nazhmudin Baimurzaev

    Team Lead at Superdao.co

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