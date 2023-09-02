Kurumsal İşlerden Solo Girişimciliğe — Bir Yıl Boyunca Kendi Mentorluk İşimi Yönetmekten İçgörüler
Çok uzun; OkumakBir yıl önce Mews'teki Mühendislik Başkan Yardımcısı görevimden ayrıldım. Bir yıl boyunca gidip geldikten sonra, yıllık 260 bin Avro tutarında solo bir iş yürütüyorum. Benzer bir yol mu düşünüyorsunuz? Yaptığım en büyük hatalardan kaçınmak istiyorsanız, korkularımı keşfedip zaferlerimi kutlamak istiyorsanız ya da siz de benzer bir yolda yürüdüyseniz taktiklerimizi ve öğrendiğimiz dersleri paylaşabiliriz.