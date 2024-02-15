Kuantum Durumu: İki Şey Aynı Anda Nasıl Doğru Olabilir?





Yapay zekanın bir işletmenin bulut yatırımları üzerindeki yaklaşan etkisine ilişkin McKinsey'den ilginç bir rapor var.





Yazının başında McKinsey'in belirttiği bir alıntı vardı: "Olası etki sektöre göre değişmekle birlikte, bulutu benimsemek ortalama bir şirket için kârlılığı yüzde 20 ila 30 oranında artırma fırsatını temsil ediyor."





Çoğu kişi için bu, her şeyin genel buluta konulması yönünde açık bir çağrı olabilir; ancak bir sonraki cümleye eklenen önemli bir nüans var:





“Birçok dijital yerli şirket halihazırda bu fırsattan tam olarak yararlanıyor. S&P 500'de son on yılda elde edilen FAVÖK değer artışının neredeyse üçte biri , bulut benzeri altyapıyı kullanan yalnızca sekiz dijital yerli şirketten geldi. ”





Bulut benzeri altyapı.





"Genel bulut kullandıkları için" değil, bulut işletim modelini benimsedikleri için. Rapor mükemmel ve kesinlikle tavsiye ediyoruz.





Tekrar tekrar gördüğümüz başka bir gerçek daha var: Şirketler, iş yüklerini buluttan geri alarak ortalama %60 oranında tasarruf sağlıyor. Bu, sayılarını şu şekilde yayınlayan takımlardan sürekli olarak gördüğümüz şey: 37Sinyaller , X.com , Ön oluşturma , Ve Ahrefler . Bu, en büyük kurumsal güvenlik şirketlerinden birinin (ve müşterimizin) kurtardığı (ancak yayınlamadığı) şeydir.





Dolayısıyla şu soru ortaya çıkıyor: Hem buluta giderek hem de buluttan çıkarak kârlılığı nasıl artırırsınız?





Bunun yanıtı bulut işletim modelinin benimsenmesinde yatmaktadır. Bulut işletim modelini benimsemek; altyapı, geliştirici deneyimi ve uçtan uca teknik verimlilik (veri ekibinden BT'ye) hakkındaki düşüncelerinizi değiştirir. Üretken yapay zeka modellerinin eğitimi, ayarlanması ve dağıtılması, gerçek zamanlı iş süreçlerine ve verilere yakın olmayı gerektirir. McKinsey raporu ayrıca önümüzdeki on yılda verilerin neredeyse yarısının şirket içinde oluşturulmaya devam edeceğini öngörüyor. Veri gizliliği, satış noktası sistemleri ve diğerleri gibi bir dizi faktöre bağlı olarak bir kuruluş, şirket içi ve genel bulut veri mimarilerini dikkatle değerlendirmelidir.





Bulut işletim modeli, altyapıyı kod olarak sunar. Bu, akıllı yazılım ve aptal donanım anlamına gelir. Google (TPU), AWS (Graviton) ve Azure'un (FPGA) hepsinin kendi silikonları vardır ancak bunlar genel amaçlı iş yükleri için tasarlanmıştır. Onlara şarkı söyleten şey yazılımdır. İleriye dönük model budur. Açıkçası tek kullanımlık ve yeniden kullanılabilen, ucuz ama güçlü emtia donanımı. Bu nedenle genel bulutta veya bulut işletim modelinde cihaz bulamazsınız.





Bulut işletim modeli, önceden yapılandırılmış araçların ve uygulama modellerinin geliştirici disiplinleri arasında paylaşılması ve yeniden kullanılması anlamına gelir. Bu yaklaşım, geliştiriciler için self servis içeren birleşik bir tüketim katmanını ve hızı, çevikliği ve güvenliği desteklemek için standartlaştırılmış bir teknoloji yığınını içerir.





Bulut işletim modeli aynı zamanda yönetilen hizmetler (veritabanları, anahtar değer depoları, güvenlik) aracılığıyla teknik verimliliği de artırır. Dağıtım, ölçeklendirme ve yönetim gibi BT süreçlerinin otomasyonunu ve standartlaştırılmasını gerektirir. CI/CD uygulamalarını kolaylaştırarak sık ve otomatik kod dağıtımlarına olanak tanır. Bunların her biri (ve diğerleri) daha verimli bir organizasyon sağlar.





Bunun anlamı iki şeyin aynı anda doğru olabileceğidir. "Buluta gidebilir" ve daha kârlı olabilirsiniz VE "ülkenize geri dönebilir" ve daha kârlı olabilirsiniz. Ortak payda modeldir. Hangi iş yüklerinin nereye ait olduğu hakkında konuşmak istiyorsanız bize ulaşın [email protected] ve düşüncelerimizi paylaşabiliriz. Tavsiyelerimizde bizi son derece dürüst bulacaksınız. Genel buluta aitseniz bunu söylemekte hiçbir sorunumuz yok çünkü başarılı olursanız bir noktada geri dönmek isteyeceksiniz. Her şey neyi optimize ettiğinizle ilgilidir.





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