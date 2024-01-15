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    Kripto Yılıile@sheharyarkhan
    354 okumalar

    Kripto Yılı

    2024/01/15
    5m
    ile @sheharyarkhan 354 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu kripto yatırımına kapıları açtığı için 2024, kripto yılı olarak da adlandırılabilir.
    featured image - Kripto Yılı
    men in suits sitting around a board room via HackerNoon AI Image Generator
    web3 #spot-bitcoin-etf-approval
    Sheharyar Khan HackerNoon profile picture

    @sheharyarkhan

    Sheharyar Khan

    HackerNoon editor. Open to scoops on music, video games, pop culture, and tech.

    Credibility

    react to story with heart

    Watch: Who Controls the Internet?

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