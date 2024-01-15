Kripto kardeşlerim, sevinin! ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun, spot bitcoin borsa yatırım fonunun onayıyla kripto yatırımına kapıları açması ve dünyanın en popüler kripto para biriminin şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaşmasına neden olması nedeniyle 2024, kripto yılı olarak yeniden adlandırılabilir. Nisan 2022'den beri var. Üstelik daha Ocak ayının sonu bile değil! Yıllardır gündemde olan ve son dönemde Blackrock ve gibi şirketlerin ardından ivme kazanan ETF'nin onayı vardı ABD SEC'in kapısında onay bekleyen bu gelişme, şu anda Bitcoin ve kripto para birimleri için bir dönüm noktası olarak tanımlanıyor. Gri tonlamalı tekrar kapıyı çaldım Ama yazı duvardaydı. Aslında, bahis platformu Polymarket tarafından yakın zamanda yapılan bir anket, Bitcoin ETF'sinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından ayın 15'ine kadar onaylanması ihtimalini gösterdi. CoinDesk'e göre Piyasa katılımcılarının %85'i ETF'nin bu ayın sonlarında onaylanabileceğine inanıyordu. Bu arada, Bloomberg'deki iyi insanlar (evet, Bloomberg!) şansı %90'ın üzerinde olarak belirlemişlerdi! rapor Ancak HackerNoon'da okuyucular çok daha kötümserdi; yalnızca %46'sı böyle bir şeyin mümkün olabileceğini düşünürken diğer %31'i bunun bu ay gerçekleşemeyeceğini düşünüyordu. HackerNoon CEO'su David Smooke inananlardan biriydi (fakat * *HackerNoon editörleri). bazı ETF'nin artık onaylanması, bitcoinlerin ve/veya kripto para birimlerinin gerçekte ne kadar değerli olduğuna dair bazı soruları gündeme getiriyor. Çoğu size büyülü olduğunu söyleyecektir sayı şu anda görünür durumda ve bu olabilir veya olmayabilir, daha önce veri sağlayıcısı CryptoQuant gibiler var. ETF onayının satışları tetikleyeceğini söyledi. 100.000$ uyardı Yayınlandığı an itibariyle, Bitcoin aslında 50.000 doları geçmiş gibi görünmüyor ancak bu, kripto para birimleri etrafındaki iyimserlik göz önüne alındığında, hodler'ların ve elmas ellerin endişelenmesine gerek yok. giderek daha fazla insan bir noktayı işaret ediyor belki, sadece belki, kripto para birimlerinin nihayet vaatlerini (her ne olursa olsun) yerine getirebileceği gerçeğini eve getirmek için. devam ediyor olayların telaşı Yani 2024, Kripto™ Yılı olabilir. 👋 Kamu bilincinde hangi şirketlerin yükselip düştüğünü belirlemek için HackerNoon'un özel verilerini internet trendleriyle birleştiren haftalık teknoloji iyiliği koleksiyonu olan HackerNoon'un Teknoloji Şirketi Haber Özeti'ni okuyorsunuz. Haber bülteninin her Salı günü gelen kutunuza almak için abone . tamamını buraya olun Microsoft ve OpenAI Telif Hakkı Davalarıyla Karşı Karşıya Ah. HackerNoon'un Teknoloji Şirketi Haber Özeti'nin hangi baskısı yapay zekadan söz edilmeden tamamlanacak? Yani eğer kripto değilse kesinlikle yapay zekadır. Öyle görünüyor Ve İnternette mevcut olan içeriği kullanarak yapay zeka ürünleri geliştirerek diğer insanların çalışmalarından kazanç elde etme konusunda başları belaya giriyor. Belki kaçırmışsınızdır diye söylüyorum, en büyüğü şuydu New York Times, Microsoft ve OpenAI'ye, büyük dil modellerine dayanan üretken yapay zeka araçları oluşturmak için milyonlarca çalışmasını kopyaladığı ve kullandığı iddiasıyla dava açtı. Microsoft OpenAI dava Ancak ilginçtir ki, NYT şu anda dava yolunu izlerken, içeriğinin lisanslanması konusunda OpenAI ile görüşmelerde bulunuyordu. Şu ya da bu nedenle (belki de para yüzündendi?) müzakereler başarısızlıkla sonuçlandı ve NYT dava açmaya karar verdi. Ancak bu durum mahkemede devam ederken, NYT'nin kendisi diğer büyük ABD medya kuruluşlarının halihazırda şirketlerle çalışmalarına lisans vermek için görüşmelerde bulunduğunu bildirdi. ChatGPT gibi yapay zeka ürünlerini oluşturmak veya geliştirmek için Microsoft ve OpenAI'ye ürettikleri çalışmaların fiyatlandırmasına ve lisanslama koşullarına karar veren Gannett, News Corp ve IAC gibi şirketlerden bahsediyoruz. Aslında bir şimdi CNN, Fox ve Time'ın da ChatGPT yaratıcısıyla şartları tartıştığını söylüyor. yeni rapor Haber kuruluşlarının içeriklerini lisanslaması sizi endişelendiriyorsa, Associated Press'in ve Alman Axel Springer'ın da içeriğini zaten OpenAI'ye sattığını unutmamak önemlidir; ancak bu, Sam Altman'ın ofisine gelen herkesi tutmak istediği anlamına gelmez. Aslına bakılırsa, yakın zamanda OpenAI CEO'su, yapay zekayı eğitmek için telif hakkıyla korunan çalışmaların kullanılmaya devam edilmesi gerektiğini ileri sürerek bir dava açmaya çalıştı. adil kullanım kapsamında. Esasen bu Mark Zuckerberg'in Meta'sının aşağıdakilerden herhangi birini yapmayı planladığı veya 'nin kullanıcıları, gönderilerini şirketin kendi yapay zekasını geliştirmek için kullandığı için şirkete dava açmaya çalışıyor. düşmüş aynı argüman Facebook instagram Ama yine de bir düşünün. ChatGPT gibi bir şey muhabirlerin nasıl hikaye yazdığını öğrenebilirse, kitleleri bir eyleme veya diğerine kandırmak için görünüşte inandırıcı hikayeleri kopyalayabilir mi? Öyle olduğuna inanılırsa gelecek kasvetli görünüyor. Yapay zekanın medyayı kontrol ederek insanları manipüle ettiğine dair şakalar var gibi görünüyor ve haberler artık şaka olarak kalmayacak. 🤫 Microsoft bu hafta HackerNoon'un Teknoloji Şirketi Sıralamasında 14. sırada yer aldı. Yeni Yıl, Yeni İşten Çıkarmalar 2023 yılının tekrarını yaşıyoruz gibi görünüyor. İşten çıkarmaların boyutu 2023'ün başında gördüğümüz kadar ciddi olmasa da, az önce birden fazla ekipteki yüzlerce çalışanını işten çıkaracağını duyurdu ve kahretsin*!* Google Neredeyse her büyük teknoloji devinin binlerce insanı etkileyen işten çıkarmalar duyurduğu geçen yıl, teknoloji alanında çalışmak için zor bir dönemdi. konuşuyoruz , , , Google, - adını siz koyun ve onlar oradaydı. Bunun gerekçesi, bu şirketlerin COVID-19 salgını sırasında çok fazla insanı işe almış olmaları ve ürünlerine olan talebin azalması nedeniyle artık onlarla ne yapacaklarını bilmemeleriydi (ve şimdi neden olmasın ki?) insanların dışarı çıkıp çimlere dokunabilmesi!). Meta Microsoft Amazon Twitter/X Google'da işler pek hoş olmasa da, video oyunu yazılım sağlayıcısı Unity Software'de durum tamamen kötü. işgücünün yaklaşık dörtte birini (yaklaşık 1.800 kişi) oluşturuyor. Şirket yakın zamanda oyun oluşturmak için yazılımını kullanan geliştiricilere yönelik bir ücret sistemi başlattıktan sonra bazı tartışmalara yol açtı; bu hareket popüler olmadı ve şirketi . salıverme değişiklikleri geri al Üstüne üstlük, Amazon da Bazı bölümlerinde birkaç yüz kişiden oluşan bir grup, teknoloji çalışmaları için yıla bir başka çalkantılı başlangıcı işaret ediyor. salıverme Google bu hafta HackerNoon'un Teknoloji Şirketi Sıralamasında 2. sırada yer aldı. Amazon 11. sırada yer aldı. Diğer Haberlerde.. 📰 Apple, 2023'ün en popüler podcast'lerini paylaşıyor Elma CES 2024: Las Vegas'ın en tuhaf teknolojisi, gadget'ları ve yapay zeka iddiaları TechCrunch Snapchat, ebeveynlerin, gençlerin uygulamanın AI sohbet robotunu kullanıp kullanamayacağına karar vermesine izin verecek CNN Microsoft dünyanın en değerli şirketi olarak Apple'ı geride bıraktı Reuters Özel: Bill Gates bile ChatGPT'ye şaşırdı — via Aksiyos Ve bu bir sarma! 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