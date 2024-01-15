Kripto ve Web3'ün Geleceği Çoklu Zincirde
Çok uzun; OkumakMakale, tekil ve çok zincirli kripto ekonomisi arasındaki tartışmanın çok zincirli bir gelecek lehine sonuçlandığını açıklıyor. Kripto hareketinin temel ilkesi olan merkeziyetsizliğin çok zincirli bir sistemde daha iyi gerçekleştirilebileceğini vurguluyor. Teknik ve ekonomik parçalanma, güvenliğin sulandırılması ve gelişimin karmaşıklaştırılması gibi çoklu zincire karşı olan argümanlara, ekonomik esnekliği, teknik fazlalığı ve sağlıklı rekabeti destekleyen noktalarla karşı çıkılıyor. Makale, gelişen zincirler, toplamalar ve katmanlar kavramlarına sahip 4 boyutlu bir örümcek ağı olarak çok zincirli bir dünya tasavvur ediyor. Farklı görüşlere rağmen makale, merkezi olmayan yönetimin hakim olacağı sonucuna varıyor ve yenilikçileri çok zincirli dünyayı birlikte inşa etmeye davet ediyor.