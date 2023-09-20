Kripto ile Asteroid Nasıl Satın Alınır?

Tek bir asteroit, platin ve altın gibi trilyonlarca dolarlık nadir toprak elementlerinin yanı sıra su gibi megatonlarca önemli doğal kaynak üretebilir. Yeni nesil girişimleri, yatırım fırsatları alanını herkese açmak için aktif olarak çalışıyor ve uzay kaynaklı zenginlikte beklenen patlamaya katılmalarına olanak tanıyor. Bu ileri görüşlü şirketler, uzay araştırmalarını demokratikleştirmek için blockchain teknolojisinden ve merkezi olmayan finanstan yararlanıyor. Kendimizi uzay ticaretinde yeni bir çağın eşiğinde bulduğumuz şu günlerde, uzay ekonomisine katılma umutları hiç bu kadar ulaşılabilir olmamıştı. Neil deGrasse Tyson, dünyanın ilk trilyonerinin servetini asteroit madenciliği haklarından elde edeceğine inanıyor. Web3 Uzay araştırmaları son yıllarda dikkate değer bir dönüşüm geçirdi; öncelikli olarak bir kamu hükümeti projesi olmaktan çıkıp giderek daha özel bir çabaya dönüştü ve şimdi de potansiyel olarak merkezi olmayan uzay araştırmaları alanına giriyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasındaki Soğuk Savaş rekabeti, orijinal uzay yarışını ateşledi ve bunun sonucunda uzay programlarına önemli hükümet yatırımları yapıldı. 1958'de kurulan , hükümet öncülüğündeki uzay araştırmalarının sembolü haline geldi ve 1960'lar ve 1970'lerdeki tarihi Apollo aya inişleriyle doruğa ulaştı. Bu görevler devasa boyutlardaydı ve büyük miktarda kamu finansmanı gerektiriyordu. NASA Ancak teknoloji ilerledikçe ve uzaya erişim maliyetleri düşmeye başladıkça özel şirketler de sahneye çıkmaya başladı. SpaceX gibi şirketler özel uzay araştırmalarına geçişte çok önemli bir rol oynadı. Roket tasarımı, yeniden kullanılabilirlik ve maliyet verimliliği konularında yenilikler getirerek alanı daha erişilebilir ve ticari olarak uygun hale getirdiler. Artık merkezi olmayan uzay araştırmaları kavramı ufukta görünüyor. Blockchain teknolojisi, uzay araştırma projelerini destekleyecek küresel bir destekçi topluluğu oluşturmaya yardımcı olabilecek merkezi olmayan ve şeffaf finansman mekanizmaları sunuyor. bir gün dünyanın her köşesinden meraklıların, yatırımcıların ve yenilikçilerin herhangi bir ulusun, hükümetin veya özel şirketin sınırlarının ötesinde aktif olarak katkıda bulunabileceği ve işbirliği yapabileceği ortak, açık kaynaklı bir çaba haline gelebilir. Uzay araştırmaları Kitlesel Fonlama Uzay Araştırması geleneksel finansal kanallarla erişilemeyen çok sayıda kaynak yaratma fırsatı sunuyor. Uzay araştırmaları gibi yüksek riskli, yüksek ödüllü bir sektörde sermayeyi güvence altına almak önemli bir zorluktur. DeFi'nin eşler arası kredi verme ve yatırımı kolaylaştırma yeteneği, uzay araştırma girişimleri ve projeleri için yeni yollar açıyor. Bu kuruluşlar, yalnızca kurumsal yatırımcılara veya devlet bağışlarına güvenmek yerine, merkezi olmayan bir şekilde finansman sağlamaya istekli küresel bir destekçi ağından yararlanabilirler. Merkezi olmayan finans, Uzay şirketleri, sermayeyi artırmak için geleneksel risk sermayesi veya devlet bağışları yerine ilk token tekliflerini (ITO'lar) başlatabilir. Yatırımcılar projenin başarısını öngörerek token satın alıyor ve uzayla ilgili girişimler için dinamik bir pazar yaratıyor. Bu yaklaşım, potansiyel olarak uzay girişimcilerinin karşı karşıya kaldığı finansal riskleri azaltabilir ve daha geniş bir yelpazedeki projelerin hayata geçmesini sağlayabilir. Bunun pratik bir örneği, uzay odaklı ) ortaya çıkmasıdır. Bu benzersiz dijital varlıklar, uzay görevlerine sahiplik veya katılımı temsil eder. NFT sahipleri inandıkları projeleri destekleyebilir ve hatta bazı durumlarda görev parametrelerini etkileyebilir. Meraklılarla uzay şirketleri arasındaki bu doğrudan etkileşim, bir uzay görevini yürütmek için geleneksel yukarıdan aşağıya yaklaşımdan önemli bir ayrılığa işaret ediyor. NFT'lerin (değişimi mümkün olmayan tokenlar geçen yıl, Blue Origin'in New Shepard uzay aracıyla uzaya yolculuk yapmak üzere NFT sahibi üyelerinden birini rastgele seçmek için akıllı bir sözleşme kullanarak tarih yazdı. Kazanan Victor Esphanha, daha önce hiç NFT satın almamıştı ve tarihteki yalnızca ikinci Brezilyalı astronot oldu. Kripto Uzay Ajansı https://www.youtube.com/watch?v=2so1WEJJWrk&embedable=true Artemis Music Entertainment Inc. tarafından geliştirilen , sanat, müzik ve eğlencenin uzay keşfinin sınırsız olanaklarıyla kesişimini keşfetmeye adanmış bir platformdur. Temmuz 2021'de Artemis Uzay Ağı, ilk NFT müziğini ve sanatını Uluslararası Uzay İstasyonuna göndererek tarihi bir dönüm noktasına ulaştı. Yayında Debussy'nin "Clair de Lune" eseri ve sanatçı Micah Johnson tarafından hazırlanan çığır açan NFT sanat eseri " " yer alıyordu. Bu başarıyı daha da olağanüstü kılan şey, ISS'deki ticari sunuculara ulaşmak için bir uydu takımyıldızını geçmeden önce Houston, Texas'tan uzaya ışınlanan dijital NFT kaynak dosyalarının yörüngesidir. Dünya yörüngesindeki kimlik doğrulamasının ardından bu dosyalar gezegenimize geri döndüler, burada görev kontrol merkezine geri gönderildiler ve ardından kimliği doğrulanmış NFT'ler olarak basıldılar. Bu olağanüstü yolculuk, Dünya etrafındaki tam bir yörünge dahil olmak üzere yaklaşık 125.000 mil mesafe kat etti. Artemis Space Network Neden Ben Değilim Uydular ve Blockchain Teknolojisi Doğal olarak şu soru ortaya çıkıyor: Bir kişi bu kadar muazzam bir güce sahip olmalı mı? Uyduların modern altyapı için giderek vazgeçilmez hale geldiği bir dünyada, dağıtılmış kontrolün garanti edilmesi hayati önem taşıyor. Bu bağlamda Web3 teknolojileri, bu kritik varlıkların yönetimini merkezileştirmek ve demokratikleştirmek için potansiyel bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. Geçen yıl Rusya-Ukrayna savaşının kaderi kısaca Elon Musk'un hayati öneme sahip bir Starlink uydusunu kontrolüne bağlıydı. Kamu altyapısı olarak uyduların yarattığı zorlukları aktif olarak ele alan blockchain öncüleri zaten mevcut. Bu girişimler, bu tür kritik varlıklar üzerindeki kontrolün birkaç kişinin elinde yoğunlaşmasını değil, daha geniş ve daha çeşitli bir topluluk tarafından paylaşılmasını sağlamayı amaçlıyor. Dünya bir dizi temel işlev için uydulara güvenmeye devam ederken, bu Web3 kuruluşları uydu teknolojisinde şeffaflığı, adaleti ve erişilebilirliği teşvik eden yenilikçi çözümlere öncülük ediyor. , Bitcoin blok zincirine küresel erişim sağlamak ve uzak veya kısıtlı bölgelerde bile erişilebilir kalmasını sağlamak için uzaya bir uydu ağı gönderen bir kripto uydu şirketidir. Blockstream'in yenilikçi hamlesi, geleneksel internet altyapısına olan bağımlılığı azaltarak ve tamamen yeni bir potansiyel kullanıcı kitlesine erişim sağlayarak blockchain ekosisteminin dayanıklılığını artırıyor. Blockstream uzay teknolojisi ve Defi yeniliğinin ön saflarında yer almaktadır. Amiral gemisi ürünlerinden biri olan , kişisel finans teknolojisinde bir atılımı temsil ediyor ve bireylere kendi bankaları olma gücü veriyor. Tethys, küresel finansal işlemleri yürütmek ve kullanıcı varlıklarını bağımsız, özel ve güvenli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış, tümü SpaceChain'in uydu ağı aracılığıyla kolaylaştırılan güvenli bir taşınabilir terminaldir. Özellikle Tethys, uydulara doğrudan bağlanarak internet bağlantısına ihtiyaç duymadan çalışıyor. Bu aynı zamanda kötü amaçlı yazılım saldırılarına karşı da koruma sağlar. Spacechain, Tethys Finans dünyasındaki şirketler de blockchain uydu sektörünün devrim niteliğindeki potansiyelini fark etmeye başladı. Ticaret, Dünya yörüngesindeki uydular arasında kurulan bir blockchain ağı üzerindeki akıllı sözleşmelerin kullanılmasıyla gerçekleştirildi. Bu uzay tabanlı blockchain ağının başarısı, uydular arasında merkezi olmayan veri akışı potansiyelini gösteriyor ve eşler arası uydu pazarları da dahil olmak üzere gelecekteki gelişmelerin önünü açıyor. JP Morgan, uzayda dünyanın ilk banka liderliğindeki tokenize değer transferini gerçekleştirerek çığır açan bir kilometre taşına ulaştı. Web3 Uzay Araştırma Sektöründe Lider Oyuncular ve Ürünler Web3 uzay endüstrisinde şekillenen somut gelişmelere daha yakından bakmak için, merkezi olmayan uzay araştırmalarının sınırlarında şekillenen en iyi ürün ve girişimlerden bazılarının bir örneğini inceleyelim. Kripto uydu Cryptosat, uzay teknolojisi ve blockchain inovasyonunda öncü bir şirkettir. Cryptosat, Dfns Labs ortaklığıyla sektörün ilk "Uzay Cüzdanı"nı tanıttı. Bu yenilikçi konsept, uyduları ortak imzalayıcılar olarak konuşlandırarak uzayın kendine özgü güvenlik avantajlarından yararlanıyor. hassas ve yüksek değerli işlemleri fiziksel erişime dayalı saldırılara karşı etkili bir şekilde korur. Özel anahtar paylaşımlarını, biri alçak Dünya yörüngesindeki bir Cryptosat uydusunda bulunan birden fazla imzalayan arasında dağıtan Space Wallet, güçlü devlet aktörlerine karşı bile güvenlidir. Cryptosat'ın vizyonu, geleceğin dijital ekonomisi için benzeri görülmemiş bir güvenlik düzeyi sağlamaktır. eşik imza şeması TrueSat TruSat, öncelikle uzay sürdürülebilirliği standartlarına odaklanarak uydu yörüngelerinin güvenilir bir kaydını oluşturmak için tasarlanmış deneysel bir açık kaynaklı ve açık sensör sistemidir. Uzay sürdürülebilirliği, özellikle yörüngedeki enkaz sorununu ele alarak, dış uzayın kullanımını ve onun mevcut ve gelecek nesiller için sosyo-ekonomik faydalarını korumayı amaçlamaktadır. Ethereum blok zincirini ve kendi yazılım motorunu kullanarak, gökyüzündeki uyduların kesin konumlarını doğrulayabiliyor ve bu verilerin güvenli ve değişmez bir kaydını oluşturabiliyorlar, böylece uzay araştırmalarının uzun vadeli uygulanabilirliğini korumaya çalışıyorlar. gelecek nesiller için. Proof of Satellite Kopernik Uzayı Copernic Space, kullanıcıların uzay varlık yatırımlarını satın alması, satması ve yönetmesi için bir pazar alanı oluşturdu. İster uzaydaki maddi varlıklara sahip olun, ister iddialı uzay girişimlerinin finansmanında doğrudan pay sahibi olun, Copernic Space, endüstri dışındakilerin bu nadir uzay varlıklarına erişmesini ve ticaretini kolaylaştırıyor. Copernic Space, platformlarının neler yapabileceğini gösteren pratik bir gösteri olarak, Lady Rocket Foundation ve Saving The Survivors ortaklığıyla, uydu görüntüleri ve Güney Afrika'da zor durumdaki gergedan popülasyonlarını korumayı amaçlayan yayınladı. Gelişmiş takip sistemleri. "Satellite Rhino" NFT'yi AMi Keşif Programı AMi Keşif programı, 2031 yılına kadar 1 milyar dolar değerindeki değerli metalleri Dünya'ya geri getirme hedefiyle, karlı asteroit madenciliğine odaklanan on yıllık bir girişimdir. 2027'deki ilk misyonu, yaklaşık 34 milyon dolar değerindeki platini geri getirmeyi hedefliyor. sonraki her görevde yükü artırın. AMiE tokenleri bu değerli kaynakları satın almak için kullanılıyor ve token sahiplerinin asteroit madenciliği faaliyetlerinden cevher ve diğer malzemeleri satın almasına olanak tanıyor. Program aynı zamanda çevre dostu roket teknolojisine de vurgu yapıyor ve madencilik gelirinin 100 milyon dolarını eğitim, sağlık hizmetleri ve küresel ısınmayla mücadele de dahil olmak üzere küresel sosyal ve çevresel nedenlere harcamayı taahhüt ediyor. Çözüm uzay araştırma endüstrisinde devrim yaratmaya hazırlanıyor. Merkezi olmayan finansman modelleri, veri bütünlüğü ve gelişmiş uzay turizmi deneyimleri, blockchain teknolojisinin sektörü yeniden şekillendirme yollarından sadece birkaçı. Web3 gelişmeye devam ettikçe uzay araştırmaları üzerindeki etkisi de artacak ve kozmosu keşfetme arayışında yeni bir işbirliği ve yenilik çağını başlatacak. Web3 teknolojilerinin ortaya çıkışı,