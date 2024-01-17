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    Cosmos'u Keşfetmek: Merkezi Olmayan Finansta Inter Protokolünün Yükselişiile@ishanpandey

    Cosmos'u Keşfetmek: Merkezi Olmayan Finansta Inter Protokolünün Yükselişi

    2024/01/17 Yeni tarih
    5m
    ile @ishanpandey
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Inter Protokolü, ATOM sahiplerine, özellikle de önemli holdinglere sahip olanlara, DeFi ekosistemi içindeki ekonomik etkilerini en üst düzeye çıkarma yetkisi veriyor.
    featured image - Cosmos'u Keşfetmek: Merkezi Olmayan Finansta Inter Protokolünün Yükselişi
    web3 #cosmos-network #good-company
    Ishan Pandey HackerNoon profile picture

    @ishanpandey

    Ishan Pandey

    Building and Covering the latest events, insights and views in the AI and Web3 ecosystem.

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