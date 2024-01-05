Koinpark, MOZ IEO'ya Hazırlanıyor: ERC20 Tokeni, Gerçek Zamanlı Metaversal Bağlantının Yolunu Açıyor

MOZlife.io ve Koinpark, uyumlu bir işbirliği içinde, TELEBUCKS topluluğuna dayanan bir BEP20 tokeni olan MOZ Coin için İlk Takas Teklifini (IEO) sunmaktan mutluluk duyuyor. Çeşitli metaveriler arasında gerçek zamanlı bağlantıyı artırmak için tasarlanan MOZ Coin, çok yönlü uygulamalarıyla parlıyor. Bu stratejik ittifak, dijital geleceğin şekillendirilmesinde önemli bir adıma işaret ediyor ve dijital varlıkların sınırlarını zorlamaya olan bağlılığı vurguluyor. Ortaklık, bağlantı ve yeniliği vurgulayarak sanal etkileşimler ve işlemler alanını yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor. MOZlife.io ve Koinpark'tan derin düşünceler MOZlife.io'dan Donald Lee, "MOZC IEO'muz için Koinpark'ı seçmek kolaydı çünkü bizi anlıyorlarmış gibi. Yerleri tam olarak doğru hissettiriyor; sanal bağlantıların olmasını istediğimiz gibi basit ve kolay. Metaverse hayallerimizi paylaşan bir arkadaşla ekip oluşturmak gibi" diyor Donald Lee MOZlife.io'dan. Koinpark'tan D, "MOZ Coin, platformumuza harika bir hava katıyor. MOZlife.io ile ekip kurmak, kripto ailemize heyecan verici bir şeyler eklemek gibi. Hepimiz işleri kullanıcılar için kolay ve eğlenceli hale getirmek istiyoruz ve bu ortaklık da buna tam olarak uyuyor" diyor. Thangapandi, Koinpark'ın Kaptanı. Aslında MOZC Nedir? Binance Smart Chain'de (BSC) yer alan bir BEP20 tokeni olan MOZC, Metaverse Onlife Zone'un ilerletilmesinde önemli bir rol oynuyor. İddialı bir vizyona sahip MOZC, sanal deneyimlerin somut gerçekliklerle kusursuz bir şekilde harmanlandığı bir ortam yaratmak için en son blockchain teknolojisini kullanarak dijital ve fiziksel alanları kusursuz bir şekilde birleştirmeye çalışıyor. TELEBUCKS topluluğunun ileri görüşlü beyinleri tarafından kavramsallaştırılan MOZC, geleneksel blockchain projelerinin sınırlarının ötesine geçiyor. Çevrimiçi kişilerin ve çevrimdışı eylemlerin uyumlu bir şekilde iç içe geçtiği bir evren inşa ederek dijital dünyanın engellerini yıkmayı amaçlıyor. Sonuç? Her etkileşimin kendine özgü bir değer ve amaç taşıdığı, daha zenginleştirilmiş ve birbirine bağlı bir gerçeklik. MOZC'nin Ayırt Edici Özellikleri Topluluk Destekli Yönetişim: Topluluk odaklı bir modeli benimser ve token sahiplerine zincir içi oylama yoluyla MOZ ekosistemini aktif olarak etkileme yetkisi verir. Sağlam Akıllı Sözleşme Güvenliği: Üst düzey güvenlik firmaları tarafından yapılan geliştirme ve denetim yoluyla şeffaf, değişmez ve güvenli işlemler sağlar. Eksiksiz bütünleşme: BSC tabanlı uygulamalar ve DEX'lerle zahmetsiz entegrasyon için BEP20 standardından yararlanarak yaygın benimsenmeyi teşvik eder. Hızlı ve Ölçeklenebilir İşlemler: BSC'nin Proof of Stake Authority (PoSA) konsensüsünü kullanarak sorunsuz bir kullanıcı deneyimi için hızlı, düşük ücretli işlemleri garanti eder. Kapsamlı Özelleştirme: MOZC SDK aracılığıyla MOZ ekosisteminde yenilikçiliği ve kullanıcı katılımını güçlendirerek çeşitli dApp'lerin ve sürükleyici deneyimlerin oluşturulmasını sağlar. MOZC IEO Ayrıntıları Bakış açıları Detaylar MOZC IEO Başlangıç Tarihi 26-12-2023 MOZC IEO Sona Eriyor 08-01-2024 Genel MOZC IEO Arzı 2 milyon MOZC'yi Satın Almak İçin Tıklayın https://www.koinpark.com/launchpad Not: Kullanıcılar, Launchpad sayfasındaki "Canlı sekmesi" altındaki "Daha Fazla Ayrıntıyı Görüntüle"yi tıklayarak fiyat ayrıntıları ve bir kişi için maksimum abonelik limiti dahil MOZC IEO ile ilgili ayrıntıları alabilirler. BEP20 Tokenlarının Özellikleri BEP20 tokenleri, Binance Smart Chain (BSC) üzerine inşa edilmiş popüler bir dijital varlık türüdür. Onları hem geliştiriciler hem de kullanıcılar için avantajlı kılan çeşitli benzersiz özellikler sunarlar. İşte bazı önemli noktalar: Teknik özellikler: : BEP20, tokenlerin nasıl oluşturulduğunu, aktarıldığını ve kullanıldığını tanımlayan belirli bir teknik standardı takip eder. Bu tutarlılık, geliştirmeyi ve diğer BSC uygulamalarıyla entegrasyonu kolaylaştırır. Standartlaştırılmış : BEP20 tokenleri diğer BSC tabanlı uygulamalar ve varlıklarla sorunsuz bir şekilde etkileşime girerek bağlantılı ve iyi işleyen bir ekosistem oluşturabilir. Birlikte Çalışabilirlik BEP20 tokenlarını içeren işlemler, Ethereum gibi diğer blockchainlere kıyasla yüksek işlem hızları ve daha düşük ücretleri ile bilinen BSC'de işlenir. Hızlı ve uygun fiyatlı: BEP20 tokenleri akıllı sözleşmelerle entegre edilebilir ve geliştiricilerin DeFi platformları, NFT pazaryerleri ve daha fazlası gibi karmaşık ve yenilikçi uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Akıllı sözleşme uyumlu: Fonksiyonel Özellikler: : Diğer kripto para birimleri gibi BEP20 tokenleri de değiştirilebilir ve bölünebilir; yani her birim aynıdır ve kolaylıkla alt bölümlere ayrılabilir. Değiştirilebilir BEP20 tokenleri, çeşitli gerçek dünya varlıklarını temsil edebilir veya dApp'ler için yardımcı tokenlar, projeler için yönetişim tokenları ve fiat para birimlerine sabitlenmiş stabilcoinler dahil olmak üzere farklı amaçlar için kullanılabilir. Çeşitli Kullanım Durumları: Güvenli ve merkezi olmayan Binance Akıllı Zinciri üzerine inşa edilen BEP20 işlemleri, blockchain teknolojisinin doğasında olan güvenlik ve şeffaflıktan yararlanır. Güvenli: Ek Avantajlar: : BEP20 tokenleri, popüler ERC-20 standardıyla benzerlikler paylaşıyor ve bu da onları mevcut Ethereum altyapısı ve cüzdanlarıyla uyumlu hale getiriyor. Uyumluluk BSC ekosistemi hızla genişliyor ve BEP20 token projelerine benimseme ve kullanıcı tabanı büyümesi için daha büyük bir potansiyel sunuyor. Büyüyen Ekosistem: MOZC'nin Misyonu MOZC'de misyonumuz, sınırları aşan ve gerçek insan bağlantılarını teşvik eden bir meta veri tabanı yaratarak dijital ortamda devrim yaratmaktır. Çeşitli kültür ve deneyimlerden oluşan bir mozaiğe anında ve gerçek zamanlı erişim sağlayarak coğrafi engelleri yıkmaya kararlıyız. Amacımız, sanal etkileşimlerin fiziksel dünyadakiler kadar özgün ve anlamlı olduğu bir metaversal doku geliştirmektir. Misyonumuz üç temel sütun üzerinden ortaya çıkıyor: MOZC, kültürler arası kusursuz etkileşimlerin önünü açmaya kendini adamıştır. Farklı bakış açılarının anlaşılmasını ve takdir edilmesini teşvik etmeye, engelleri yıkmaya ve dünya çapındaki bireyleri birbirine bağlayan köprüler kurmaya çalışıyoruz. Bağlantıyı teşvik ederek insan çeşitliliğinin zenginliğini kutlayan bir meta veri tabanı yaratmayı hedefliyoruz. Kusursuz Bağlantıyı Teşvik Etmek: Kapsayıcılığın ve herkesin metaversal dokuda bir yeri olmasını sağlamanın önemine inanıyoruz. MOZC, yerel sesleri güçlendiren, kültürel açıdan anlamlı deneyimler sağlamaya kararlıdır. Bunu yaparak, bireylerin ve toplulukların benzersiz katkılarını yansıtan bir meta veri tabanı yaratarak herkesin kendini dışlanmış hissetmesini önlüyoruz. Yerel Sesleri Güçlendirmek: MOZC, toplulukların gelişen bir yaratıcılık ve yenilik ekosistemini şekillendirmede merkezi bir rol oynadığı merkezi olmayan bir meta veri tabanı tasavvur ederek kullanıcı odaklı bir yaklaşımı benimsiyor. Meta veri tabanını merkezileştirerek, dinamik ve organik topluluk odaklı bir deneyimi teşvik ederek kullanıcılara dijital ortamın gelişimine ve evrimine aktif olarak katılma yetkisi veriyoruz. Merkezi Olmayan Bir Gelecek Tasavvuru: Misyonumuz doğrultusunda MOZC, dijital alanda mümkün olanın sınırlarını zorlamaya, bireylerin bağlantı kurabileceği, işbirliği yapabileceği ve gerçekten dönüştürücü bir metaversal deneyime katkıda bulunabileceği bir alan yaratmaya kendini adamıştır. MOZC IEO Barındırmada Koinpark'ın Önemli Rolü: Öne çıkan biri olarak Koinpark, MOZ Coin (MOZC) için İlk Takas Teklifine (IEO) ev sahipliği yapmada merkezi ve vazgeçilmez bir rol oynuyor. Koinpark, bu çığır açan proje için fırlatma rampası görevi görüyor ve katılımcıların IEO'ya katılması için güvenli ve kullanıcı dostu bir platform sağlıyor. küresel kripto para borsası Güvenilir Başlatma Paneli: Koinpark, MOZC IEO için güvenilir bir başlatma rampası görevi görerek katılımcıların yenilikçi metaversal projesine yatırım yapmaları için güvenilir ve emniyetli bir ortam sağlar. Küresel Erişilebilirlik: Küresel bir kripto para borsası olan Koinpark, MOZC IEO'yu dünya çapında geniş ve çeşitli kripto meraklıları kitlesine açarak kapsayıcılığı ve geniş katılımı teşvik ediyor. Kullanıcı Dostu Arayüz: Kullanıcı dostu arayüzü ile tanınan Koinpark, MOZC IEO'ya katılım sürecini çığır açan girişimleri keşfetmeye yeni başlayanlar için bile sorunsuz ve erişilebilir hale getiriyor. Güvenlik Güvencesi: Koinpark, sağlam bir güvenlik altyapısıyla katılımcılara güven aşılayarak MOZC IEO sırasında yatırımlarının ve işlemlerinin güvenliğini sağlar. İnovasyon Desteği: Koinpark sadece bir platform olmanın ötesine geçerek; MOZC gibi yenilikçi projeleri aktif olarak desteklemektedir. Koinpark, MOZC IEO için bir fırlatma rampası sağlayarak, kripto para birimi ve meta veri alanı sınırlarını zorlayan projelerin ilerlemesine katkıda bulunuyor. Çözüm Temelde, Koinpark'ta barındırılan MOZC İlk Değişim Teklifi (IEO), daha bağlantılı ve keyifli bir sanal ortama doğru önemli bir ilerlemeyi işaret ediyor. BEP20 tokeninin kullanımı katılımcılara kesintisiz, gerçek zamanlı deneyimler sağlar. MOZlife.io ve Koinpark arasındaki işbirliği, küresel bağlantıları ve refahı teşvik eden bir metaveri inşa etmeye yöneliktir. Koinpark'ta MOZC IEO'ya katılmak yalnızca sanal etkileşimleri zenginleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcılara MOZlife.io'nun geleceğini aktif olarak şekillendirme gücü veriyor. Keyifli bir deneyim yaşama, fikirleri ifade etme ve sanal alemdeki benzersiz özellikleri keşfetme fırsatı sunar. Mozlife Telegram Grubuna Katılın: İnternet sitesi: [https://t.me/+Tf8atMkYtnQ0ZmNl> https://mozlife.io/ MOZlife.io hakkında: MOZlife.io, gerçek zamanlı bağlantılara öncelik vererek metaversal deneyimlerde devrim yaratmaya odaklanıyor. Çabalarımız sayesinde gecikmeleri en aza indirmeyi ve sanal etkileşimlerin özgünlüğünü artırmayı hedefliyoruz. Vizyonumuz tek bir platformun ötesine geçerek sınırların ortadan kalktığı, kültürlerin geliştiği ve insan bağlantılarının sınırlamaları aştığı küresel bağlantılı bir metaevrene katkıda bulunmayı amaçlıyor. Koinpark Hakkında: 2020 yılında kurulan Koinpark, dünya çapındaki bireyleri güçlendirme misyonuna sahip küresel bir kripto para borsasıdır. Platformumuz, yatırım, ticaret ve finansal okuryazarlığı teşvik etmek için çözümler sunarak kripto zorluklarının üstesinden gelir. Koinpark, Bitcoin, Ripple, XRP ve daha fazlası dahil olmak üzere 150'den fazla kripto para birimiyle övünerek çeşitli ve erişilebilir bir kripto deneyimi sağlar. Bu hikaye, HackerNoon'un Yazar Olarak Marka Programı kapsamında ZEX MEDIA tarafından yayın olarak dağıtıldı. Program hakkında daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz. burada