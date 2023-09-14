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    Kirpi İkileminden İnsan Bağlantısı Üzerine Derslerile@scottdclary
    1,516 okumalar

    Kirpi İkileminden İnsan Bağlantısı Üzerine Dersler

    2023/09/14
    7m
    ile @scottdclary 1,516 okumalar
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    Çok uzun; Okumak

    Schopenhauer'den ilham alan ve Freud tarafından uyarlanan Kirpi İkilemi, yakınlık ile kendini koruma arasındaki hassas dansı gösteriyor. Bazen yakın ilişkilerden neden uzaklaştığımıza dair fikir veren zihinsel bir model. Bu paradoksu anlayarak bağlantılarımızda daha bilinçli seçimler yapabiliriz. Bu, arkadaşlıklar, romantik birliktelikler, aile ilişkileri ve mesleki dinamikler için geçerlidir. Makale, yakınlık ile kişisel sınırlara saygı arasında denge kurmanın önemini vurgulayarak her biri için uygulanabilir ipuçları sunuyor. Sonuçta okuyucuları dayanıklı ve tatmin edici bağlar oluşturmaya yönlendirir.

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    featured image - Kirpi İkileminden İnsan Bağlantısı Üzerine Dersler
    life-hacking #personal-development #psychology
    Scott D. Clary HackerNoon profile picture

    @scottdclary

    Scott D. Clary

    Host of The Success Story Podcast

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