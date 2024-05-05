Kimin Oyununu Oynuyorsunuz?





Çocukken sana ve bana bir ilaç verildi. Onaylanma, takdir edilme, övgü, başarı, kabul edilme, popülerlik; buna ne dersen de, ama bu, gerçek arzularımız pahasına diğer insanlara bağımlı olmamıza neden olan bir uyuşturucudur.





“Robot oluyorsun. İnsanoğlunun nasıl bir robot varlığı yaşadığını görmek ister misiniz? Bunu dinle. Buraya gelen bir robot var ve ben 'Aman Tanrım, çok güzel görünüyorsun!' diyorum ve robot hemen yukarı çıkıyor. 'Takdir' adı verilen bir düğmeye basıyorum ve hemen yukarı çıkıyor. Sonra 'eleştiri' adı verilen başka bir düğmeye basıyorum; düz bir zeminde. Tam kontrol. <…> “- Anthony de Mello





Bu sert bir değerlendirme ama doğru bir değerlendirme.

Toplum

Çeşitli toplumsal mekanizmalar içimizde erkenden kurulur ve bu mekanizmalar aracılığıyla yerinde tutulur. sosyal duygular Utanç, mahcubiyet, suçluluk vb. gibi.

Çoğu ebeveyn bunda suç ortağıdır ancak onlar toplumun yazılımına uyum sağlayamayacak kadar yetiştirildikleri için onlara şefkat duymalıyız. Yazılım, birçok insanın işbirliği yapmasını sağlamanın tek yoludur. Toplum onsuz işleyebilir mi? Belki de hayır.





Biz sosyal varlıklarız ve gruptan dışlanmak hayatta kalmamız için bir tehdit gibi geliyor. Ebeveyn sevgisine bağımlı olan çocuklar olarak, kendi arzularımızı bir kenara bırakarak kendimizi güvende ve sevilmiş hissetmek için dış beklentilere uymayı öğreniriz. Bu yetişkinliğe kadar devam eder. İnsanlar sosyal olarak onaylanmış kilometre taşlarına ulaşırlar, ancak kendilerini tatmin edilmemiş hissederler, hayatın güzel olması gerektiğini düşünürler, ancak hala bir şeyler eksiktir. Çünkü sonunda başka birinin hayatını yaşamaya başladılar. İyi olduklarını doğrulamak için toplum standartlarının onayına bağlı bir hayat. Gökkuşağının sonunda altın bulamamak bazı insanları kişisel gelişime sevk eder. Diğerleri aynı programı sonsuza kadar tekrarlıyor.





Bu konuya bir ek not: İnsanların toplumun X veya Y'yi yapmadığından şikayet ettiğini duyuyorum: kişisel gelişimi, sağlıklı gelişimi, finansal özgürlüğü, bağımsız düşünceyi vb. teşvik etmiyor. Boşver Sherlock - elbette öyle değil. Toplumun hayatta kalması sizin istediğinizi değil, onun ihtiyaç duyduğu şeyi yapmanıza bağlıdır. Bu bir komplo değil. Aç bir sırtlanın önüne biftek sokup, öğle yemeğinizi yerken bağıramazsınız. Değişim istiyorsanız, yoksul toplumu (anne-babanız dahil) yalnız bırakın ve kendiniz üzerinde çalışın.





Otantik yaşamın bizim için ne anlama geldiğini çözemediğimizde (bunun neredeyse imkansız olduğunu ve özgünlüğün sadece başka bir pazarlama terimi olduğunu, ancak bu konuya başka zaman daha fazla değineceğimi iddia ederek kendimle çelişmeme izin verin), taksitler halinde ölürüz.





Toplumun standartlarına göre yaşamanın bir diğer büyük dezavantajı da sevmekten aciz olmamızdır.





“ Bu ilacı almanın bir sonucu olarak sevme yeteneğinizi kaybettiniz. Neden biliyormusun? Çünkü artık hiçbir insanı göremiyorsun.

Seni kabul edip etmediklerini, onaylayıp onaylamadıklarının o kadar bilincindesin ki. Bunları ilacınıza yönelik bir tehdit veya ilacınıza destek olarak görüyorsunuz.

Politikacı çoğu zaman insanları hiç görmez; oyları görüyor. Ve eğer onun oy almasına ne bir tehdit ne de destek oluyorsanız sizi fark etmez bile. İş adamı büyük paralar görüyor; insanları görmüyor, iş anlaşmalarını görüyor. Ama bu ilacın etkisi altındaysak hiçbir farkımız yok… Görmediğin şeyi nasıl sevebilirsin ki ?” - Anthony de Mello

İşletme

Bu yüzden zenginlik aramak zor geliyor ve nispeten az sayıda insan bunu yapıyor. Çünkü gidişata aykırıdır. Çoğu toplumda zengin olmak kötü bir şey olarak görülüyor ve zenginliğin yozlaştırıcı doğasına dair sayısız söylem ve kalıplaşmış düşünceye yansıyor. Bunlar aslında insanların neden finansal başarıya ulaşamadıklarına dair kendilerine anlattıkları hikayelerdir, oysa gerçekte bunu yapmalarını engelleyen toplumsal mekanizmadır.

Birisi (bilinçsiz olarak) kabilesi öyle söylediği için zengin olmaması gerektiğini hissettiğinde, başkalarının da başarılı olmasını istemeyebilir, bu da onları zenginlik peşinde koşmaktan caydırıcı anlatılar yaymaya yönlendirebilir. Zamanla bu anlatılar derinlere yerleşir ve sosyal kontrolün başka bir biçimi olarak hareket eder. Toplumun manipüle etmeye ihtiyacı yok, akran baskısı ve toplumsal beklentiler öyle.

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Toplumun iş adamlarından hem nefret ettiğini hem de sevdiğini gözlemliyorum. Kişi sempatik olarak algılandığı sürece (örneğin Michael Jordan), iyi bir fakirlikten zenginliğe giden hikayeleri seviyoruz. Ancak genel olarak hiç kimse tanıdığı birinin kendisinden (çok) daha zengin olmasını istemez çünkü bu durum bir statü sorunu doğurur. İki kişi benzer bir sosyal sınıfta başlarsa ve biri çok daha (göreceli bir terim) zenginleşirse, diğeri yanlış bir şey yaptığını hisseder. Aksine, onlarla ilgili bir sorun var. Sonuçta ikisinin de benzer koşulları vardı, peki nasıl oldu da sınıf arkadaşının başardığını başaramadı? Çok çalışmak, çok sayıda olası cevaptan biridir, ancak önemli olan, sorunun ilk etapta neden ortaya çıktığıdır. Çünkü toplum, özellikle de kapitalist toplum, karşılaştırma yoluyla rekabet üzerine inşa edilmiştir. Beni yanlış anlamayın, rekabeti severim ama karşılaştırma taraftarı değilim. Karşılaştırma çoğu zaman özgünlüğü ve dolayısıyla ilerlemeyi öldürür.





Kendimi bunu yapan biriyle karşılaştırırsam 💩 hissetmeye başlayabilir ve böylece toplumun 'para tüm kötülüklerin köküdür' şeklindeki söylemini kabul etmeye başlayabilirim.

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İş adamlarına hayranım çünkü önceden yüklenmiş sosyal yazılımdan bağımsız olarak kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeyi başardılar (henüz yapamadığım bir şey, bu yüzden hayranlık duyuyorum). Sosyopatların (sosyal duygu deneyimi olmayan) iş hayatında bu kadar başarılı olmalarının nedeni budur; sosyal duygular aracılığıyla gerçekleştirilen toplumsal manipülasyon onları etkilemez.





Sorumluluk özgürlükle orantılıdır; ne kadar çok sorumluluk, o kadar çok özgürlük. Temel olarak, toplumsal normlara meydan okumaya ve hem sosyal hem de finansal riskleri kabul etmeye ne kadar istekli olursanız, potansiyel ödülleriniz de o kadar büyük olur. Nispeten az sayıda insanın iş hayatına atılmasının nedeni budur; toplumsal baskılara karşı koymak zordur.





Naval Ravikant'ın işaret ettiği gibi:





Statü, sosyal hiyerarşideki yerinizdir. Toplum statü oyunları oynuyor. Zenginlik yaratma oyunları oynayan insanlara saldırarak statü kazanıyorlar.

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Hangi oyunu oynuyorsun?

Kimin oyununu oynuyorsun?