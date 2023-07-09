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    Kişiselleştirme mi yoksa Kişisel Kabarcıklaştırma mı?ile@michealxr
    442 okumalar

    Kişiselleştirme mi yoksa Kişisel Kabarcıklaştırma mı?

    2023/07/09
    3m
    ile @michealxr 442 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Dijital izolasyon bizi daha radikal düşüncelere ve daha az fikir birliğine sürükleyebilir.
    featured image - Kişiselleştirme mi yoksa Kişisel Kabarcıklaştırma mı?
    media #internet #mental-health #future
    Micheal HackerNoon profile picture

    @michealxr

    Micheal

    A tech focused entrepreneur with background in AI and XR. Maker of ulog.ai

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