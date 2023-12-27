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    Kişisel Bir Marka Oluşturmuyorsunuz; Sadece LinkedIn'de paylaşım yapıyorsunuzile@deepikapundora
    7,725 okumalar

    Kişisel Bir Marka Oluşturmuyorsunuz; Sadece LinkedIn'de paylaşım yapıyorsunuz

    2023/12/27
    4m
    ile @deepikapundora 7,725 okumalar
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    Çok uzun; Okumak

    LinkedIn'de sanki bir tür ritüelmiş gibi paylaşım yapmak kişisel bir marka oluşturmak anlamına gelmiyor. Elbette sizi A hedefine götürebilir, ancak fazla ileri gidemezsiniz.

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    featured image - Kişisel Bir Marka Oluşturmuyorsunuz; Sadece LinkedIn'de paylaşım yapıyorsunuz
    media #personal-branding #linkedin
    Deepika Pundora HackerNoon profile picture

    @deepikapundora

    Deepika Pundora

    Founder @Ukti // Sharing actionable tips on content marketing for SaaS.

    Credibility

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    Watch: Who Controls the Internet?

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