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    Kendi Kendine Barındırılan Şifre Kasası Nasıl Oluşturulur: Adım Adım Kılavuzile@grantcollins
    1,597 okumalar

    Kendi Kendine Barındırılan Şifre Kasası Nasıl Oluşturulur: Adım Adım Kılavuz

    2023/05/17
    2m
    ile @grantcollins 1,597 okumalar
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    Çok uzun; Okumak

    Tek kişilik bir ekipseniz, kendi şifrelerinizi yönetmek hem yapılabilir hem de bu projede yer almak isteyen kullanıcılar için eğlenceli olabilir. Kullanıcının tam güvenlik yeterliliğine sahip olmaması ve kasayı internete açması durumunda, şifre kasasını kendi kendine barındırmak da riskli olabilir. Ne kadar çok kullanıcıyı yönetmek gerekiyorsa, çeşitli cihazlara hizmet vermek ve birçok kullanıcıyı yönetmek için bilgi işlem gücü açısından işler o kadar zorlaşır. Yani bir aile veya işletmedeyseniz bulut seçeneğini kullanmak daha kolay olabilir. Docker konteynerini kullanarak Passbolt'ta kendi kendine barındırılan bir kasa kuralım. Windows 10 makinedeyim. Docker Desktop'ı yükledim ve Docker Desktop'ın nasıl kurulacağını anlatmayacağım. Bunu herhangi bir cihazda yapabilirsiniz, işletim sistemine bağlı olarak biraz farklı olabilir.
    featured image - Kendi Kendine Barındırılan Şifre Kasası Nasıl Oluşturulur: Adım Adım Kılavuz
    cybersecurity #password-security #security
    Grant Collins HackerNoon profile picture

    @grantcollins

    Grant Collins

    An I.T. nerd who wants to think he is good at cybersecurity but really is just a script kiddie.

    Credibility

    react to story with heart
    Grant Collins HackerNoon profile picture
    by Grant Collins @grantcollins.An I.T. nerd who wants to think he is good at cybersecurity but really is just a script kiddie.
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