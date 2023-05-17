Kendi Kendine Barındırılan Şifre Kasası Nasıl Oluşturulur: Adım Adım Kılavuz
Çok uzun; OkumakTek kişilik bir ekipseniz, kendi şifrelerinizi yönetmek hem yapılabilir hem de bu projede yer almak isteyen kullanıcılar için eğlenceli olabilir.
Kullanıcının tam güvenlik yeterliliğine sahip olmaması ve kasayı internete açması durumunda, şifre kasasını kendi kendine barındırmak da riskli olabilir.
Ne kadar çok kullanıcıyı yönetmek gerekiyorsa, çeşitli cihazlara hizmet vermek ve birçok kullanıcıyı yönetmek için bilgi işlem gücü açısından işler o kadar zorlaşır. Yani bir aile veya işletmedeyseniz bulut seçeneğini kullanmak daha kolay olabilir.
Docker konteynerini kullanarak Passbolt'ta kendi kendine barındırılan bir kasa kuralım. Windows 10 makinedeyim. Docker Desktop'ı yükledim ve Docker Desktop'ın nasıl kurulacağını anlatmayacağım.
Bunu herhangi bir cihazda yapabilirsiniz, işletim sistemine bağlı olarak biraz farklı olabilir.