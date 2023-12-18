Kedi Irklarını Tespit Etmek İçin Üretken Yapay Zeka Kullandım: İşte Nasıl Oldu
Çok uzun; OkumakÖn uç için, kullanıcının kamerasına basit bir HTML form alanı aracılığıyla erişmek için yerel bir web platformu özelliğini kullanmaya karar verdim. Bir giriş etiketinde Capture = "camera" komutunu kullanarak doğrudan cihazın kamerasına erişebilirsiniz.
Bunu yapmanın daha gelişmiş yolları var, ancak hızlı ve basit olması açısından iyi çalışıyor. Daha da iyisi, masaüstünde yalnızca bir dosya seçici görevi görür.