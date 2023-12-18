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    Kedi Irklarını Tespit Etmek İçin Üretken Yapay Zeka Kullandım: İşte Nasıl Olduile@raymondcamden
    503 okumalar

    Kedi Irklarını Tespit Etmek İçin Üretken Yapay Zeka Kullandım: İşte Nasıl Oldu

    2023/12/19
    9m
    ile @raymondcamden 503 okumalar
    tldt arrow
    TR
    Read on Terminal Reader

    Çok uzun; Okumak

    Ön uç için, kullanıcının kamerasına basit bir HTML form alanı aracılığıyla erişmek için yerel bir web platformu özelliğini kullanmaya karar verdim. Bir giriş etiketinde Capture = "camera" komutunu kullanarak doğrudan cihazın kamerasına erişebilirsiniz. Bunu yapmanın daha gelişmiş yolları var, ancak hızlı ve basit olması açısından iyi çalışıyor. Daha da iyisi, masaüstünde yalnızca bir dosya seçici görevi görür.
    featured image - Kedi Irklarını Tespit Etmek İçin Üretken Yapay Zeka Kullandım: İşte Nasıl Oldu
    machine-learning #generative-ai #javascript
    Raymond Camden HackerNoon profile picture

    @raymondcamden

    Raymond Camden

    Father, husband, web nerd who builds too many cat-based demos. Love Jamstack, serverless, JavaScript, Python.

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    Raymond Camden HackerNoon profile picture
    by Raymond Camden @raymondcamden.Father, husband, web nerd who builds too many cat-based demos. Love Jamstack, serverless, JavaScript, Python.
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