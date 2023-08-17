Kaybolan Gençlik: Gizemli Küçük Altın Kaya
Çok uzun; OkumakBir atomdan yaptıkları yolculuğun ardından Alan, babası ve arkadaşı Babs'ı bırakarak Glora'nın dünyasını kurtarmak için kendini feda eder. Atomun sonsuz küçük dünyasına doğru ilerlerken küçülür ve geri döneceğine söz verir. Bir ay sonra Alan yeniden ortaya çıkmaz ve kalbi kırılan ve yaşlanan Dr. Kent, yolculuklarına olanak sağlayan ilaçları yeniden yaratmanın yollarını arar. Altın kuvars parçası bir müzede korunuyor ama hiçbir şey olmuyor. Dr. Kent'in sağlığı kötüleşir ve Babs ile anlatıcı, uzayın genişliğini yansıtan kuvarsı izler. Bu arada John Baird, karanlıkta görmek için görünmez bir göz olan "Noctovisor"ı tanıtır ve Prof. Goddard'ın roket deneyleri ilerleyerek yeni itici gaz kullanılarak başarılı bir fırlatmayla sonuçlanır.