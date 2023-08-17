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    Kaybolan Gençlik: Gizemli Küçük Altın Kayaile@astoundingstories

    Kaybolan Gençlik: Gizemli Küçük Altın Kaya

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    Çok uzun; Okumak

    Bir atomdan yaptıkları yolculuğun ardından Alan, babası ve arkadaşı Babs'ı bırakarak Glora'nın dünyasını kurtarmak için kendini feda eder. Atomun sonsuz küçük dünyasına doğru ilerlerken küçülür ve geri döneceğine söz verir. Bir ay sonra Alan yeniden ortaya çıkmaz ve kalbi kırılan ve yaşlanan Dr. Kent, yolculuklarına olanak sağlayan ilaçları yeniden yaratmanın yollarını arar. Altın kuvars parçası bir müzede korunuyor ama hiçbir şey olmuyor. Dr. Kent'in sağlığı kötüleşir ve Babs ile anlatıcı, uzayın genişliğini yansıtan kuvarsı izler. Bu arada John Baird, karanlıkta görmek için görünmez bir göz olan "Noctovisor"ı tanıtır ve Prof. Goddard'ın roket deneyleri ilerleyerek yeni itici gaz kullanılarak başarılı bir fırlatmayla sonuçlanır.
    featured image - Kaybolan Gençlik: Gizemli Küçük Altın Kaya
    media #science-fiction #scifi #books
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    @astoundingstories

    Astounding Stories

    Dare to dream. Dare to go where no other has gone before.

    Credibility

    react to story with heart
    Brave-E

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