Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    Karl Friston'ın Yapay Zeka Yasası Kanıtlandı: FEP, Nöronların Nasıl Öğrendiğini Açıklıyorile@deniseholt
    2,159 okumalar

    Karl Friston'ın Yapay Zeka Yasası Kanıtlandı: FEP, Nöronların Nasıl Öğrendiğini Açıklıyor

    2023/08/19
    5m
    ile @deniseholt 2,159 okumalar
    tldt arrow
    TR
    Read on Terminal Reader
    Read this story w/o Javascript

    Çok uzun; Okumak

    Dr. Karl J. Friston, dünyada en çok alıntı yapılan sinir bilimcidir ve beyin görüntüleme ve fizikten ilham alan beyin teorisi alanındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. Aynı zamanda VERSES AI'da Baş Bilim Adamı olarak görev yapıyor ve Serbest Enerji Prensibi'ne (FEP) dayanan, Aktif Çıkarım Yapay Zeka adı verilen tamamen yeni bir yapay zeka türü üzerinde çalışıyor — Karl'ın teorisi, Japonya'daki araştırmacılar tarafından yeni kanıtlanmış, beyin öğrenir. "Sonuçlarımız, serbest enerji ilkesinin biyolojik sinir ağlarının kendi kendini düzenleyen ilkesi olduğunu gösteriyor." - Takuya Isomura, RIKEN
    featured image - Karl Friston'ın Yapay Zeka Yasası Kanıtlandı: FEP, Nöronların Nasıl Öğrendiğini Açıklıyor
    futurism #spatial-web #future-of-ai #ai
    Denise Holt HackerNoon profile picture

    @deniseholt

    Denise Holt

    Futurist | Advisor | Founder | Keynote Speaker | XR Smart Technologies & The Spatial Web

    Credibility

    react to story with heart
    Brave-E

    İLGİLİ ÖYKÜLER

    Article Thumbnail
    E-ticarette Kullanıcı Erişilebilirliğini Odaklama, Yılın Startup'ları Adayı Meetanshi ile Röportaj
    Published at Nov 30, 2023 by ishivbhadrasinh #soty-2023
    Article Thumbnail
    Grow Mailing Lists on the HackerNoon App
    Published at Oct 30, 2023 by product #hackernoon
    Article Thumbnail
    Tips For Evergreen & Organic Traffic Generating Articles
    Published at Jan 30, 2019 by jare #seo
    Article Thumbnail
    I bought Forbse.com
    Published at Dec 18, 2018 by guittetv #growth-hacking
    L O A D I N G
    . . . comments & more!