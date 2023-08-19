Karl Friston'ın Yapay Zeka Yasası Kanıtlandı: FEP, Nöronların Nasıl Öğrendiğini Açıklıyor
Çok uzun; OkumakDr. Karl J. Friston, dünyada en çok alıntı yapılan sinir bilimcidir ve beyin görüntüleme ve fizikten ilham alan beyin teorisi alanındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. Aynı zamanda VERSES AI'da Baş Bilim Adamı olarak görev yapıyor ve Serbest Enerji Prensibi'ne (FEP) dayanan, Aktif Çıkarım Yapay Zeka adı verilen tamamen yeni bir yapay zeka türü üzerinde çalışıyor — Karl'ın teorisi, Japonya'daki araştırmacılar tarafından yeni kanıtlanmış, beyin öğrenir.
"Sonuçlarımız, serbest enerji ilkesinin biyolojik sinir ağlarının kendi kendini düzenleyen ilkesi olduğunu gösteriyor."
- Takuya Isomura, RIKEN