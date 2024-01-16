Karbon Farkında Bilgi İşlem: Bir Sonraki Yeşil Atılım mı, Yeni Bir Yeşil Yıkama mı?
Çok uzun; Okumak- Bilgi işlem işlerini elektrik şebekesi enerji karışımının daha yeşil olduğu bir zamanda ve yerde yürütmek, bilgi işlem emisyonlarını azaltmak için yeterli değildir.
- Emisyonları azaltmak için bilgi işlem işlerinin talep düşük olduğunda çalıştırılması gerekiyor; istikrarlı elektrik şebekelerini hedeflemek; ve doğrulanabilir şekilde azaltılmış elektrik kullanın veya gerçekten katkılı yenilenebilir elektrikle çalıştırın.
- Bilgi işlemdeki çevresel zorluk enerji verimliliği değil, enerji talebidir. Yenilenebilir enerji, küresel enerji talebinin yalnızca %13'ünden daha azını karşılayabildiğinden, bilgisayarımızın enerji talebi bir yıl içinde artarsa, elektrik şebekesinde %100 etkili karbon bilinçli hesaplama bile emisyonlarımızda net bir artış anlamına gelecektir.
- Belirli bilişim işlerinde karbon azaltımını başarmak, eğer genel bilişimimizin net elektrik talebini azaltmıyorsa anlamsızdır.
- Gerçek karbon farkındalığına sahip hesaplama, herhangi bir zamanda herhangi bir iş için elektrik şebekesini ne kadar yeşil kullandığımızı değil, aynı zamanda hesaplamamızın net emisyonları gerçekte ne kadar azalttığını ve elektrik şebekesini kullanmamızın ne kadar sorumlu olduğunu da sormalıdır. bir bütün olarak.
- Şimdilik bu daha olgun, bütünsel ve incelikli yaklaşıma "grid-farkında bilgi işlem" adını veriyoruz.