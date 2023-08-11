Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    Küçülen Kubbe Odasındaki Mücadeleile@astoundingstories

    Küçülen Kubbe Odasındaki Mücadele

    tldt arrow
    TR
    Read on Terminal Reader
    Read this story w/o Javascript

    Çok uzun; Okumak

    "Süper Bilimin Şaşırtıcı Hikayeleri"nde Bölüm III, Alan'ı ve baş kahramanı küçülen bir kubbe odasında izliyor. Glora adında küçük bir kız onları yaklaşan tehlikeye karşı uyarır. Glora, tıkaçları kaldırıldıktan sonra devlere büyümelerini sağlayan uçucu bir ilaç vererek devlerden kaçmalarına yardım etmeyi planlıyor. Oda küçüldükçe yeni buldukları güçle devlerle savaşırlar ve Glora saklandığı yerden yardım eder. Çılgınlık içinde kazara kubbeyi kırarlar ve kar fırtınasına dönüşürler. Hikaye, kamuya açık kitapları ücretsiz sunan HackerNoon Kitap Serisinin bir parçası.
    featured image - Küçülen Kubbe Odasındaki Mücadele
    humans fighting in a dome via HackerNoon AI Image Generator
    media #science-fiction #fiction #books
    Astounding Stories HackerNoon profile picture

    @astoundingstories

    Astounding Stories

    Dare to dream. Dare to go where no other has gone before.

    react to story with heart
    Brave-E

    İLGİLİ ÖYKÜLER

    Article Thumbnail
    OpenAI, Sam Altman'dır; Sam Altman OpenAI'dir
    Published at Nov 30, 2023 by sheharyarkhan #trending-tech-companies
    Article Thumbnail
    I bought Forbse.com
    Published at Dec 18, 2018 by guittetv #growth-hacking
    Article Thumbnail
    Sıfır Gün'ün Etkisi: Bir Sonraki Hamleniz Nedir?
    Published at Dec 01, 2023 by chrisray #cybersecurity
    Article Thumbnail
    Sentrii Açıklandı: Yapay Zeka, Web3'te Dolandırıcılığı Önlemenin Geleceğini Nasıl Şekillendiriyor?
    Published at Dec 01, 2023 by ishanpandey #web3-security
    L O A D I N G
    . . . comments & more!