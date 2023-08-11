Küçülen Kubbe Odasındaki Mücadele
Çok uzun; Okumak"Süper Bilimin Şaşırtıcı Hikayeleri"nde Bölüm III, Alan'ı ve baş kahramanı küçülen bir kubbe odasında izliyor. Glora adında küçük bir kız onları yaklaşan tehlikeye karşı uyarır. Glora, tıkaçları kaldırıldıktan sonra devlere büyümelerini sağlayan uçucu bir ilaç vererek devlerden kaçmalarına yardım etmeyi planlıyor. Oda küçüldükçe yeni buldukları güçle devlerle savaşırlar ve Glora saklandığı yerden yardım eder. Çılgınlık içinde kazara kubbeyi kırarlar ve kar fırtınasına dönüşürler. Hikaye, kamuya açık kitapları ücretsiz sunan HackerNoon Kitap Serisinin bir parçası.