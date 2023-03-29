JavaScript'te Proxy'nin Gücünü Anlamak
Çok uzun; OkumakJavaScript'in Proxy'si, diğer nesneler üzerinde gerçekleştirilen temel işlemleri değiştirebilen ve özelleştirebilen nesnelerin oluşturulmasına olanak tanıyan bir yetenektir. Proxy, başka bir nesneyi saran ve onun üzerinde erişme, atama ve silme gibi temel işlemleri engelleyen bir nesnedir. Bu makale, Proxy'nin JavaScript'teki yeteneklerini, sözdizimini, niteliklerini, tipik uygulamalarını, güçlü yönlerini, sınırlamalarını ve önerilen yaklaşımları kapsayacak şekilde ele almaktadır.