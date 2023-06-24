Hızlı Mühendislik 101 - II: İleri Tekniklerle Hızlı Üretimde Ustalaşmak
Çok uzun; OkumakPrompt Engineering 101, Prompt Engineering'in ilkelerini ve tekniklerini açıklamak için titizlikle tasarlanmış bir blog dizisidir. ChatGPT'den Stabil Difüzyon ve Midjourney'e kadar çeşitli modelleri kapsayan temel kavramlardan ileri tekniklere ve uzman ipuçlarına kadar her şeyi kapsar. Bu serinin ikinci gönderisinde, hızlı işçilikte ustalaşmak için Düşünce Zinciri ve Öz Tutarlılık gibi ileri teknikleri derinlemesine inceliyoruz.