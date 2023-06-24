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    Hızlı Mühendislik 101 - II: İleri Tekniklerle Hızlı Üretimde Ustalaşmakile@eviotti
    11,066 okumalar

    Hızlı Mühendislik 101 - II: İleri Tekniklerle Hızlı Üretimde Ustalaşmak

    2023/06/24
    32m
    ile @eviotti 11,066 okumalar
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    Çok uzun; Okumak

    Prompt Engineering 101, Prompt Engineering'in ilkelerini ve tekniklerini açıklamak için titizlikle tasarlanmış bir blog dizisidir. ChatGPT'den Stabil Difüzyon ve Midjourney'e kadar çeşitli modelleri kapsayan temel kavramlardan ileri tekniklere ve uzman ipuçlarına kadar her şeyi kapsar. Bu serinin ikinci gönderisinde, hızlı işçilikte ustalaşmak için Düşünce Zinciri ve Öz Tutarlılık gibi ileri teknikleri derinlemesine inceliyoruz.
    featured image - Hızlı Mühendislik 101 - II: İleri Tekniklerle Hızlı Üretimde Ustalaşmak
    machine-learning #machine-learning #ai #chatgpt #gpt
    Emiliano Viotti HackerNoon profile picture

    @eviotti

    Emiliano Viotti

    Machine Learning Director at IDATHA.com — AI Builder — CV and NLP practitioner — Hungry reader and stories writer.

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