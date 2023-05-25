IP Coğrafi Konum Yazma Yarışması: Sonuçlar Açıklandı!

Bekleyiş bitti - IP2Location ve HackerNoon tarafından sonuçlarının duyurusu artık yayında! Bu yarışma, Nisan ayında başlattığımız mini yazı yarışması serimizin bir parçasıdır. düzenlenen IP Coğrafi Konum Yazma Yarışması'nın Sponsor Hakkında ile IP coğrafi konumunun gücünü keşfedin. İş ihtiyaçlarınıza yönelik doğru ve güvenilir IP coğrafi konum verilerine erişmek için bugün web sitemizi ziyaret edin. IP2Location Bu yarışmada çok kaliteli hikayeler aldık. Katılan herkese teşekkür ederiz! Bakalım kim kazandı 🎉 En Önemli #IP-Coğrafi Konum Hikayeleri En üsttekileri seçmek için, Nisan ayında yayınlanan HackerNoon'da etiketi bulunan tüm öyküleri seçtik ve aşağıdakiler için 60:30:10 ağırlık oranını kullanarak en çok okunan öyküleri seçtik: ip-coğrafi konum Okunan saat sayısı Ulaşılan kişi sayısı İçeriğin tazeliği İşte en iyi 10 hikayenin listesi: by Fotoğraflarınızdan Coğrafi Konum Verilerini Kaldırarak Kendinizi Nasıl Korursunuz? @fatman Daha Az Gizlilik İhlali, Daha Fazla Kişiselleştirme: @lonewolf'tan Coğrafi Konum Verilerinizi Nasıl Korursunuz? Yazan: IP Coğrafi Konum Belirleme Neden CNP Dolandırıcılık İstilasını Önlemede En İyi Yöntemdir @nebojsaneshatodorovic IP Coğrafi Konum Belirlemenin Gerçek Dünyadaki Uygulamalarının Kilidini Açma: 5 İlginç Kullanım Örneği Yazan IP Coğrafi Konumu: İyi, Kötü ve Çirkin : @joseph-chukwube Yazan: E-Ticaret İşlemlerini Kolaylaştırmada IP Coğrafi Konum Belirlemenin Rolü @sundayadenekan176 IP2Location'ın Dijital Pazarlama Üzerindeki Etkisi: Coğrafi Konum Verileri İşletmeler için Nasıl Daha İyi Yatırım Getirisi Sağlıyor Yazan: @lonewolf @investigator515blog'dan Yeni Başlayanlar için IP Konum Belirleme Araçları Pratik Bir Kılavuz React.js'de Kullanıcının Konumu Nasıl Bulunur: @codebucks'tan @oliveremeka'nın Gerçek Hayattaki IP Coğrafi Konum Belirlemesinin Çılgın Hikayeleri Ve Kazanan, @oliveremeka'nın Gerçek Hayattaki Çılgın IP Coğrafi Konum Hikayeleri 🎉 https://hackernoon.com/the-crazy-tales-of-ip-geolocation-in-real-life?embedable=true Tor, kullanıcıların trafiğini dünya çapındaki bir dizi sunucu üzerinden yönlendirerek internette anonim olarak gezinmelerine olanak tanıyan bir ağdır. 2015 yılında Avusturya'da bir adam, bir IP coğrafi konum hizmetinin Tor çıkış düğümünü bir siber saldırının kaynağı olarak tanımlamasının ardından tutuklandı. Adamın masum olduğu ve saldırıyla ilgisi olmadığı ortaya çıktı. Saldırganın trafiğini yönlendirmek için kullandığı Tor çıkış düğümünü çalıştırıyordu. Yine de suçun suç ortağı olarak sınıflandırılması, Tor çıkış düğümü çalıştırmanın potansiyel risklerini ve siber saldırıların kaynağını belirlemede IP coğrafi konumunun sınırlamalarını vurguluyor. Tebrikler ! 1000$ kazandınız! Ödülünüzü almak için sonraki adımlarla ilgili olarak sizinle iletişime geçeceğiz. @oliveremeka Hepiniz yazmaya devam edin! Yakında daha fazla gelecek. Bizi izlemeye devam edin! yarışma