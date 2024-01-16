Hizalama Tavanı: İnsan Geri Bildiriminden Takviyeli Öğrenimde Hedef Uyuşmazlığı
Çok uzun; OkumakÖdül modelleri ile alt performans arasındaki uyumu etkileyen, büyük dil modelleri için RLHF'deki hedef uyumsuzluğunun zorluklarını keşfedin. Bu makale, NLP ve RL literatüründen elde edilen bilgileri birbirine bağlayarak bu sorunun kökenlerini, belirtilerini ve potansiyel çözümlerini araştırıyor. Daha etkili ve kullanıcı odaklı dil modelleri için daha iyi RLHF uygulamalarını teşvik etme konusunda fikir edinin.