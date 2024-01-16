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    Hizalama Tavanı: İnsan Geri Bildiriminden Takviyeli Öğrenimde Hedef Uyuşmazlığıile@feedbackloop

    Hizalama Tavanı: İnsan Geri Bildiriminden Takviyeli Öğrenimde Hedef Uyuşmazlığı

    2024/01/16 Yeni tarih
    4m
    ile @feedbackloop
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Ödül modelleri ile alt performans arasındaki uyumu etkileyen, büyük dil modelleri için RLHF'deki hedef uyumsuzluğunun zorluklarını keşfedin. Bu makale, NLP ve RL literatüründen elde edilen bilgileri birbirine bağlayarak bu sorunun kökenlerini, belirtilerini ve potansiyel çözümlerini araştırıyor. Daha etkili ve kullanıcı odaklı dil modelleri için daha iyi RLHF uygulamalarını teşvik etme konusunda fikir edinin.
    featured image - Hizalama Tavanı: İnsan Geri Bildiriminden Takviyeli Öğrenimde Hedef Uyuşmazlığı
    machine-learning #reinforcement-learning #rlhf
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    by The FeedbackLoop: #1 in PM Education @feedbackloop.The FeedbackLoop offers premium product management education, research papers, and certifications. Start building today!
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