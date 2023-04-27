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    Bardeen, İnsan Verimliliğini Artıran Otomasyon Uygulamasıile@Eye on AI
    1,784 okumalar

    Bardeen, İnsan Verimliliğini Artıran Otomasyon Uygulaması

    2023/05/01
    6m
    ile @Eye on AI 1,784 okumalar
    tldt arrow
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    Çok uzun; Okumak

    İlk bakışta Bardeen, çok kalabalık bir alana doğru yol alan başka bir otomasyon aracı gibi görünebilir. Yine de önemli bir kırışıklık ortaya çıkarıyor: bağlam, yani bilgisayar ekranınızda açık olana göre otomasyonlar oluşturuyor. Ayrıca sizin için otomasyonlar oluşturmak için yapay zekayı kullanıyor; bu da onu rakiplerinden çok daha hızlı hale getiriyor. Zapier gibi diğer otomasyon araçlarından farklı olarak Bardeen, kullanıcının tarayıcısında bir uzantı olarak çalışır, böylece kullanıcıların onu kullanmak için asla pencere değiştirmesine gerek kalmaz. Bağlama duyarlı otomasyonlar oluşturmak için tarayıcıda açılan sekmeleri okur. Bu, Bardeen'in tek bir düğmeye tıklamayla sayfada açık olanı tarayıp e-posta taslaklarında, Slack mesajlarında, Jira bildirimlerinde vb. kullanmak üzere bilgi çıkarabileceği anlamına gelir. Artık içerik değiştirmeye veya Saas'ın yayılmasına gerek yok.
    featured image - Bardeen, İnsan Verimliliğini Artıran Otomasyon Uygulaması
    a person trying different apps over their phone, from over the shoulder angle via HackerNoon AI Image Generator
    machine-learning #artificial-intelligence #ai
    craig@eye-on.ai HackerNoon profile picture

    @Eye on AI

    [email protected]

    Craig S. Smith is a former correspondent for The New York Times and hosts the podcast “Eye on A.I.”

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