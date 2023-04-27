Bardeen, İnsan Verimliliğini Artıran Otomasyon Uygulaması
Çok uzun; Okumakİlk bakışta Bardeen, çok kalabalık bir alana doğru yol alan başka bir otomasyon aracı gibi görünebilir. Yine de önemli bir kırışıklık ortaya çıkarıyor: bağlam, yani bilgisayar ekranınızda açık olana göre otomasyonlar oluşturuyor. Ayrıca sizin için otomasyonlar oluşturmak için yapay zekayı kullanıyor; bu da onu rakiplerinden çok daha hızlı hale getiriyor.
Zapier gibi diğer otomasyon araçlarından farklı olarak Bardeen, kullanıcının tarayıcısında bir uzantı olarak çalışır, böylece kullanıcıların onu kullanmak için asla pencere değiştirmesine gerek kalmaz. Bağlama duyarlı otomasyonlar oluşturmak için tarayıcıda açılan sekmeleri okur. Bu, Bardeen'in tek bir düğmeye tıklamayla sayfada açık olanı tarayıp e-posta taslaklarında, Slack mesajlarında, Jira bildirimlerinde vb. kullanmak üzere bilgi çıkarabileceği anlamına gelir. Artık içerik değiştirmeye veya Saas'ın yayılmasına gerek yok.