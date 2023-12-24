İnşa Etmek ya da İnşa Etmemek Sorun Bu: Tekno-İyimserlik ve Yavaşlamacılık

Jeff Garzik ve Ralph Benko tarafından COP28 bu şekilde sona eriyor. . Patlama ve sızlanma aynı sestir... farklı kulaklar tarafından duyulur. Hem patlama hem de sızlanmayla Bu gösterişli konferansın sonrasındaki gürültü ve öfke, fosil yakıtların aşamalı olarak durdurulmasını savunanların, “fosil yakıtlardan uzaklaşma” dilinin dahil edilmesiyle tarihi bir zafer ilan etmelerine neden oldu. Fosil yakıtlardan “geçişe” yüksek sesle (ve eldeki gerçeklere dayanarak makul bir şekilde) karşı çıkanlar, geçişin gerçekleşmediğini, olmayacağını ve gerçekleşemeyeceğini savunuyorlar. COP28 başkanı keskin sözleriyle, dünya insanları "dünyayı mağaralara geri götürmeyi" kabul etmeyecektir. Sultan Ahmed Al Jaber'in Claude Shannon tek tekerlekli bisikletini Bell Laboratuvarları çevresinde güçlü bir şekilde pedal çevirdiğinden beri dünya böyle bir dönüş görmemişti. Hokkabazlık yaparken! Peki... kim haklı? "Kim haklı?" yanlış sorudur. Gerçekten destansı noktayı kaçırıyor. Tartışmanın gürültüsünün içinde potansiyel olarak tarihi bir fikir birliğinin sinyali gizliydi. Asla korkma; Sizin için gürültüden sinyali çıkarmak için buradayız. COP28 hem fosil yanlısı hem de fosil karşıtı güçlerin kendi pastalarını yiyip yiyebilecekleri sonucuna ulaştı ve yayınladı (ama ne yazık ki yeterince vurgulamadı). . resmi basın açıklamasına göre: COP28 nükleer enerji kapasitesinin üç katına çıkarılması çağrısında bulundu Energy.gov'un “Bugün BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nın Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde dört kıtadan 20'den fazla ülke Üçlü Nükleer Enerji Bildirgesi'ni kamuoyuna duyurdu. Bildirge, 2050 yılına kadar küresel net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşılmasında ve 1,5 derece hedefinin ulaşılabilir tutulmasında nükleer enerjinin kilit rolünü kabul ediyor. Bildirgenin temel unsurları arasında nükleer enerji kapasitesinin küresel olarak 2050 yılına kadar üç katına çıkarılması hedefini ilerletmek için birlikte çalışmak ve uluslararası finans kuruluşlarının hissedarlarını nükleer enerjinin enerji kredi politikalarına dahil edilmesini teşvik etmeye davet etmek yer alıyor. Onaylayan ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Ermenistan, Bulgaristan, Kanada, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Gana, Macaristan, Jamaika, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Moldova, Moğolistan, Fas, Hollanda, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, İsveç, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallık.” İklim bilimci bir tweet'inde gibi: Ryan Maue'nun alaycı bir şekilde özetlendiği “COP28 iklim zirvesi, 200 ülkenin nükleer enerji gelişimini hızlandırmayı kabul etmesiyle muazzam bir başarıydı. Bu önemli bir küresel dönüm noktasıdır ve Almanya'daki Luddite Yeşiller Partisi ve onların STK kurbağalarının bilim karşıtı dogmatik muhalefeti sırasında meydana geldi.” Ve: “Bilim konuştu: Amerika Birleşik Devletleri'nin COP28 metninin açık bir şekilde okunmasına kötü niyetle uyması gerekiyor. Nükleer gelişmelerin tamamına yeşil ışık yakılmalı ve hızlandırılmalıdır. İnşaatın küresel talebi karşılayacak şekilde ölçeklendirilmesiyle maliyetler önemli ölçüde düşecek.” Nükleer enerji her derde deva olmasa da muhtemelen güvenli, güvenilir, bol ve uygun fiyatlı enerji sağlıyor. Bu, tüm Amerikalıların ve aslında dünyadaki tüm insanların yaşam standartlarını korumamıza ve geliştirmemize olanak tanırken, bu süreçte hiç karbondioksit emisyonu yaymıyoruz. Çağımızı tanımlayan genel kavga sevgisine rağmen, "evet"i yanıt olarak kabul edebileceğimiz ve kazan-kazan çözümünü kucaklayabileceğimiz bir yere ulaşmak için mücadele edelim. COP28 liderlerinin birçoğu, açıkça ve daha örtülü olarak, nükleer enerjinin, enerji bolluğu (ve buna bağlı adil refah) ile birlikte karbondioksit dışsallıklarının ortadan kaldırılmasıyla ilgili Gordion düğümünü kesecek bir kılıç olabileceğini resmen kabul etti (bu sonuç dikkate alınmıştır). birçok siyasi ve sosyal lider tarafından varoluşsal olarak benimsenmiştir). Bu arada, tıklamalara her zaman çaresiz kalan basının ziyafet çektiği yorumsal çarpıtma çatışması, çok daha büyük bir tartışmanın yalnızca bir alt kümesidir. Bu tartışma artık güç, finans ve yüksek teknoloji koridorlarında dönüyor. Teknoloji mi? Teknoloji kelimesi : “tekhno-, tekhnē 'sanat, beceri, çalışmadaki zanaatın birleşimi; yöntem, sistem, bir sanat, yapma veya yapma sistemi veya yöntemi,' PIE'den *teks-na- 'zanaat' (dokuma veya fabrikasyon), kök *teks- 'dokumak' sonek biçiminden, aynı zamanda 'dokumak' uydur." etimolojik olarak şu kelimeden türemiştir İnşa etmek ya da inşa etmemek işte bütün mesele bu. Bir hayalet dünyayı dolaşıyor; teknofobi hayaleti. Son zamanlarda Marc Andreessen, yayınlayarak bir heyecan yarattı. Varoluşsal açıdan önemli bir şekilde teknolojinin İyi olduğunu öne sürüyor. Tekno-İyimser Manifesto'yu Noosfer'de Marc Andreesen'i özellikle “Enerji hayattır. Bunu olduğu gibi kabul ediyoruz ama o olmazsa karanlık, açlık ve acı yaşarız. Onunla birlikte ışığa, güvenliğe ve sıcaklığa sahibiz. Enerjinin yukarı doğru bir sarmalda olması gerektiğine inanıyoruz. Enerji medeniyetimizin temel motorudur.” COP28'de nükleer enerji vaadinin resmi olarak tanınmasının, Andreessen'in Manifesto'sunun konusu olan yeni bir tekno-iyimserlik dalgasının habercisi olduğunu gözlemliyoruz. Yeni bir enerji bolluğu ve bina dalgası yaratmayı vaat ediyor. 2020 blogunda belirten Andreessen ile dayanışma içindeyiz. İnşa Etme Zamanı olduğunu Bizler, teknolojinin iyiliğini vurgulamak için 2023 yılında Amerika'nın başkentinde kurulan Washington Power and Light'ın kurucuları olarak, özellikle bizim durumumuzda, enerji ve enerji politikası konusunda yürekten aynı fikirdeyiz. Aslında, , teknoloji tutkunları (veya Andreessen ve Horowitz'in bazı üst düzeylerde yer aldığı Tekno-iyimserler) ile teknofobikler, ludditler arasındaki mücadelenin, titiz ve kışkırtıcı bir şekilde yapılan keskin tanımlamada olduğuna inanıyoruz. "bildirgeciler"i günümüzün en önemli meselesidir. HackerNoon'da yazdığımız gibi Noah Smith'in Andreesen, üç güçlü aforizmanın ardından keskin bir şekilde ( hatırlatalım!) açılıyor: Aynı zamanda Sprach Zerdüşt'ü de Yalanlar: Bize yalan söyleniyor. Teknolojinin işimizi elimizden aldığı, ücretlerimizi düşürdüğü, eşitsizliği artırdığı, sağlığımızı tehdit ettiği, çevreyi bozduğu, toplumumuzu bozduğu, çocuklarımızı yozlaştırdığı, insanlığımızı bozduğu, geleceğimizi tehdit ettiği, her şeyi mahvetmenin eşiğinde olduğu söyleniyor. Teknolojiye karşı öfkeli, kırgın ve kırgın olmamız söyleniyor. Kötümser olmamız söylendi. Prometheus efsanesi Frankenstein, Oppenheimer ve Terminatör gibi güncellenmiş çeşitli biçimleriyle kabuslarımıza dadanıyor. Bize doğuştan gelen hakkımızı, yani zekamızı, doğa üzerindeki kontrolümüzü, daha iyi bir dünya inşa etme yeteneğimizi reddetmemiz söylendi. Gelecek hakkında mutsuz olmamız söylendi. Gerçek: Medeniyetimiz teknoloji üzerine inşa edildi. Medeniyetimiz teknoloji üzerine inşa edilmiştir. Teknoloji, insan hırsının ve başarısının zaferidir, ilerlemenin öncüsüdür, ve potansiyelimizin hayata geçirilmesi. Yüzlerce yıldır, yakın zamana kadar bunu gerektiği gibi yücelttik. İyi haberi vermek için buradayım. Çok daha üstün bir yaşama ve varoluş biçimine ilerleyebiliriz. Araçlarımız, sistemlerimiz ve fikirlerimiz var. Bu iradeye sahibiz. Teknoloji bayrağını bir kez daha yükseltmenin zamanı geldi. Tekno-İyimser olmanın zamanı geldi. Marc Andreessen kimdir? Ona bu manifestoyu yayınlama yetkisini veren nedir? Dünyalı okurlarımız için Andreesen, Dijital Evrenin gerçek bir Üstadı ve adeta yaşayan bir efsane; çoğunuz gibi Dünyalılar bile onun adını duymuş olabilir. (Sonuçta kapağındaydı ve TIME şu anda onu ) 1996'da Time Dergisi'nin yapay zeka alanında en etkili 100 kişiden biri olarak listeliyor. Bizim gibi Sertifikalı bir İnek olmadığınız sürece, İnternet'in mucitlerinin, İletim Kontrol Protokolü/İnternet Protokolünü (TCP/IP) yazan adlarını bilmeniz pek mümkün değildir. Bu, normal insanların "İnternet" dediği şeyin teknik adıdır. Bob Kahn ve Vint Cerf'in Veya World Wide Web'in mucidi adını bilin. Veya birçok kişi tarafından e-postanın mucidi olarak kabul edilen merhum . ( makul bir şekilde bu unvan için yarışıyor.) Vesaire. Sir Tim Berners-Lee'nin Ray Tomlinson Shiva Ayyadurai Loudcloud'u (Andreessen ve Horowitz'i milyarder olma yoluna sokan) ve çok daha fazlasını dışarıda bırakarak, VC firması Andreessen Horowitz (uzmanlar tarafından tuş vuruşlarının korunumuna ilişkin demir yasa uyarınca A16z olarak bilinir) yoluna devam etti. modern, muhteşem dünyamızın icadının annelerinden biri olun. göre: Kendi açıklamasına “Andreessen Horowitz (diğer adıyla a16z), teknoloji aracılığıyla geleceği inşa eden cesur girişimcileri destekleyen bir risk sermayesi şirketidir. … Yapay zeka, biyo + sağlık hizmetleri, tüketici, kripto, kurumsal, fintech, oyunlar ve Amerikan dinamizmine doğru ilerleyen şirketler genelinde büyüme aşamasındaki teknoloji şirketlerine girişimde bulunmak için tohuma yatırım yapıyoruz. a16z'nin birden fazla fonda yönetimi altında 35 milyar dolarlık varlığı var. “Girişimciye ve şirket kurma sürecine saygı, a16z'yi tanımlar. Kurucunun yerinde olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyoruz. Birçoğu başarılı teknoloji şirketlerinin eski kurucuları/operatörleri, CEO'ları veya CTO'ları olan ve veriden yapay zekaya, biyolojiden kriptoya, dağıtılmış sistemlerden güvenliğe ve pazarlardan finansal hizmetlere kadar çeşitli alan uzmanlığına sahip olan genel ortaklar firmaya liderlik ediyor. Andreessen başlangıçta evreni, "ağ bilişiminin ilk 'mükemmel uygulaması' olan paha biçilmez katkılarıyla sarstı; sıfırdan yeni bir endüstri yaratabilecek kadar farklı ve açıkça faydalı bir uygulama programı." Mosaic'e Mosaic'in halefi Netscape, dotcom patlamasını başlattı (yerini hızla Microsoft'un Internet Explorer'ı aldı, daha sonra kendisi de pazar hakimiyeti için yerini Google'ın tarayıcısına bıraktı). Chrome Andreessen, ortağı Ben Horowitz ile birlikte burada durmadı. Hala dalga geçmeye devam ediyorlar. Tekno-İyimser Manifesto'yu düşünün. Biz onun inşa etme pozisyonunu doğru ve keskin olarak savunuyoruz. Ve aslında biz bunu çağımızın önemli bir felsefi, sosyal ve politik argümanı olarak görüyoruz. Andreessen ve Horowitz, teknolojinin tehlikeli olduğu yönündeki yaygın tutumla karşı karşıya. Washington DC'nin süper gücü (DC çizgi romanlarına benzer), kahramanları ve kötü adamlarıyla Anlatı'dır. Yakın zamanda yazısında belirtildiği gibi: “Bankalar 15 yıl önce ekonominin kötü adamlarıydı, ama şimdi bunlar teknoloji şirketleri. New York Magazine'in Jamie Dimon hakkındaki Intelligencer Neden? DC'dekiler de dahil olmak üzere pek çok kişi, teknolojiyi kendi gücüne karşı bir meydan okuma olarak görüyor. Kesinlikle doğru. Ve bu nedenle, düpedüz kötülük olmasa da, ahlaki açıdan yetersizdir. Kesinlikle yanlış. Bu mücadelenin şu anki önemi Yapay Genel Zekanın ortaya çıkışıyla daha da alakalı hale geldi. (Tam açıklama: Bu makalenin kıdemsiz yazarı, kurucu ortağı ve yöneticisi olarak, bu makalenin kapsamı dışında, YGZ için derin etkileri olan hiper boyutlu hesaplamayla derinden ilgilenmektedir.) F1R3FLY.io'nun Sonuç olarak? Teknoloji araçtır. Araçlar iyiye de kötüye de kullanılabilir. Andreesen, Manifesto'sunda, ilk varoluşçulardan biri olan Nietzsche'den kapsamlı alıntılar yapıyor (çoğunlukla, Nietzsche'nin ölümünden sonra kötü bir şekilde nihilist olarak yanlış anlaşılan kız kardeşinin göz yumması sayesinde). İçinde yaşadığımız dünya olan Nietzsche, , Aforizma 146'da ünlü olarak şunları yazmıştır: İyinin ve Kötünün Ötesinde Wer mit the Ungeheuern kämpft, ancak bu, Ungeheuer kablosundan başka bir şey değildir. Bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha bir şey söylemek istiyorum. : Çeviri “Canavarlarla savaşan kişi, bu süreçte bir canavara dönüşmemesine dikkat etmelidir. Ve uçuruma uzun süre baktığında uçurum da sana bakar." Bu son derece ahlaki, anti-nihilist ve hatta kahramanca bir duygudur. Andreesen tüm doğru notalara basıyor. Alıntı yapalım: Teknoloji: "Büyümenin ilerleme olduğuna inanıyoruz; canlılığa, yaşamın genişlemesine, bilginin artmasına, daha yüksek refaha yol açar." … Piyasalar: “Serbest piyasaların teknolojik bir ekonomiyi düzenlemenin en etkili yolu olduğuna inanıyoruz.”… Ve: “Ekonomist William Nordhaus, teknoloji yaratıcılarının bu teknolojinin yarattığı ekonomik değerin yalnızca %2'sini elde edebildiklerini gösterdi. Geriye kalan %98 ise ekonomistlerin sosyal fazlalık olarak adlandırdığı formda topluma akıyor. Bir piyasa sistemindeki teknolojik yenilik, 50:1 oranında doğası gereği hayırseverliktir. Yeni bir teknolojiden, onu üreten tek şirketten mi, yoksa onu hayatlarını iyileştirmek için kullanan milyonlarca veya milyarlarca insandan kim daha fazla değer elde ediyor? QED. … Tekno-Sermaye Makinesi: “Teknoloji ile pazarları birleştirirseniz, Nick Land'in tekno-sermaye makinesi olarak adlandırdığı şeyi, sürekli maddi yaratım, büyüme ve bolluğun motoru elde edersiniz.” … Zeka: Zekanın ilerlemenin nihai motoru olduğuna inanıyoruz. Zeka her şeyi daha iyi hale getirir. Akıllı insanlar ve akıllı toplumlar, ölçebildiğimiz hemen hemen her ölçümde daha az akıllı olanlardan daha iyi performans gösteriyor. Zeka insanlığın doğuştan hakkıdır; Bunu mümkün olduğu kadar tam ve geniş bir şekilde genişletmeliyiz.” … Enerji: “Enerji hayattır. Bunu hafife alıyoruz ama o olmazsa karanlık, açlık ve acı yaşarız. Onunla birlikte ışığa, güvenliğe ve sıcaklığa sahibiz. Enerjinin yukarı doğru bir sarmalda olması gerektiğine inanıyoruz. Enerji medeniyetimizin temel motorudur.” … Bolluk: “Zekayı ve enerjiyi pozitif bir geri besleme döngüsüne yerleştirip ikisini de sonsuza götürmemiz gerektiğine inanıyoruz. İstediğimiz ve ihtiyaç duyduğumuz her şeyi bol kılmak için zeka ve enerjiden oluşan geri bildirim döngüsünü kullanmamız gerektiğine inanıyoruz.” … Ütopya Değil, Yeterince Yakın: “Ancak biz Ütopyacı değiliz. … Sınırlandırılmış Vizyonun - Ütopyanın, Komünizmin ve Uzmanlığın Kısıtlanmamış Vizyonunun aksine - insanları oldukları gibi almak, fikirleri ampirik olarak test etmek ve insanları kendi seçimlerini yapma konusunda özgürleştirmek anlamına geldiğine inanıyoruz. Ütopyaya değil, Kıyamete de inanmıyoruz.” … Teknolojik Süpermen Olmak: “İlerleyen teknolojinin yapabileceğimiz en erdemli şeylerden biri olduğuna inanıyoruz. Kendimizi kasıtlı ve sistematik bir şekilde teknolojiyi ilerletebilecek türden insanlara dönüştürmemiz gerektiğine inanıyoruz.”… Teknolojik Değerler: “Hırsa, saldırganlığa, sebat, amansızlığa – güce inanıyoruz. Liyakat ve başarıya inanıyoruz. Cesarete, cesarete inanıyoruz.” … Hayatın Anlamı: “Tekno-İyimserlik politik bir felsefe değil, maddi bir felsefedir. Bazılarımız öyle olsa da mutlaka solcu değiliz. Her ne kadar bazılarımız öyle olsa da mutlaka sağcı değiliz. Maddi olarak odaklanmış olmamızın bir nedeni var: Maddi bolluğun ortasında yaşamayı nasıl seçebileceğimize dair açıklığı açmak.” … Düşman: “Düşmanlarımız var. Düşmanlarımız kötü insanlar değil, daha ziyade kötü fikirler. Mevcut toplumumuz, altmış yıldır “varoluşsal risk”, “sürdürülebilirlik”, “ESG”, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”, “sosyal sorumluluk”, “sosyal sorumluluk” gibi farklı isimler altında – teknolojiye ve hayata karşı – kitlesel bir demoralizasyon kampanyasına maruz kalıyor. Paydaş Kapitalizmi”, “İhtiyat İlkesi”, “Güven ve Emniyet”, “Teknoloji Etiği”, “Risk Yönetimi”, “Küçülme”, “Büyümenin Sınırları”. Bu moral bozma kampanyası geçmişteki kötü fikirlere dayanıyor; ölmeyi reddeden çoğu komünizmden türeyen, o zaman da şimdi de felaket olan zombi fikirleri.” …. Andreessen'in Nietzsche'den konuşması: Düşmanımız Friedrich Nietzsche'nin Son Adamı: Size söylüyorum: dans eden bir yıldız doğurmak için insanın kendi içinde hâlâ kaos olması gerekir. Size söylüyorum: içinizde hâlâ kaos var. Ne yazık ki! İnsanın artık hiçbir yıldız doğurmayacağı zaman gelir. Ne yazık ki! Kendini artık küçümseyemeyen en aşağılık adamın zamanı gelir... "Aşk nedir? Yaratılış nedir? Özlem nedir? Yıldız nedir?” - Son Adam böyle soruyor ve gözlerini kırpıştırıyor. Dünya küçüldü ve her şeyi küçülten Son İnsan onun üzerinde hopluyor. Onun türü pire kadar yok edilemez; Son Adam en uzun süre yaşar… İnsan hâlâ çalışıyor, çünkü çalışmak bir eğlencedir. Ancak eğlencenin insana zarar vermemesi için dikkatli olunmalıdır. Artık kimse fakir ya da zengin olmuyor; ikisi de çok ağır… Çoban yok, tek sürü var! Herkes aynı şeyi ister; herkes aynıdır; kendini farklı hisseden, gönüllü olarak tımarhaneye gider. "Eskiden tüm dünya deliydi" diyorlar en kurnazları ve gözlerini kırpıştırıyorlar. Zekidirler ve olup biten her şeyi bilirler; bu nedenle onların alaylarının sonu yoktur... "Mutluluğu keşfettik" diyor Son İnsanlar ve gözlerini kırpıştırıyorlar. Düşmanımız... budur. Biz öyle olmayı arzuluyoruz… öyle değil. Gelecek: Nereden geldik? Medeniyetimiz keşif, araştırma ve sanayileşme ruhu üzerine inşa edildi. Nereye gidiyoruz? … Peki Manifesto'nun sonucu? “Tekno-İyimser olma zamanı. İnşa etme zamanı geldi.” Biz inekler (baş yazar, Bitcoin'in çekirdeğinin oluşturulmasına yardımcı olmuş ve çok miktarda Linux kodu yazmış, siyasetle fazlasıyla uğraşmış) oldukça ciddi politik deneyimlere sahip (diğeri üç Beyaz Saray'da, iki yürütme organı kurumunda veya bunlarla birlikte görev yapmış) , birden fazla Kongrede, iki ulusal siyasi platformda yer alan bir plank yazdı, eleştirmenlerce beğenilen baş yazarı ve gelişen teknolojiyle fazlasıyla uğraşmış olan) Tekno-İyimser Manifesto'ya yönelik uyumlu bir geri adım bekliyordu. Kapitalist Manifesto'nun Hayal kırıklığına uğramadık. İtiraf! Ciddi bir analiz yapmadık ve yapma ihtimalimiz de yok. Bununla birlikte, Google'ın en son kontrol ettiğimiz sayfasına göre buluşsal yöntemimiz, Andreessen'in Tekno-İyimser Manifestosu'nun, yayınlanan duyarlılığın, insanların potansiyel bir kaybı önlemek için iki buçuk kat daha fazla çalışacaklarını öne süren Kahnemann-Tversky oranına yakın olduğunu güçlü bir şekilde öne sürüyor. eşdeğer kazançtan daha fazladır. Sürpriz değil. Daha büyük bir sürpriz ise Techcrunch, Wired ve Engadget gibi teknoloji sektörü basınındaki olumsuzluklardı. Bunlar, Tekno-İyimserliğe karşı düşmanca ya da en azından şüpheci yaklaşıyordu! Belki de en tuhafı, Ben ve Marc'la ilgili başlangıcına yakın bir zamanda belirtildiği gibi, Horowitz'in seslendiği eleştirisiydi: podcast'in Techcrunch'ın “Ve tüm iyi manifestolar gibi pek çok insan onu sevdi, birçok insan ondan nefret etti ve bu da bize konuşacak çok şey verdi. Aslında nefret edenler arasında en sevdiğimin TechCrunch'ta yayınlanan “Marc Andreessen En Son Ne Zaman Yoksul İnsanlarla veya Yoksul Bir Kişiyle Konuştu” veya buna benzer bir makale olduğunu belirtmek isterim. “Ve bu konuda çok komik olan şey şu ki Marc, tanıdığım onca insan arasında muhtemelen Marc'tan daha kendini yetiştirmiş birini tanımıyorum. Wisconsin'de küçük bir kasabada büyüdüğü için devlet okullarına gitti - iyi olmayan devlet okulları gibi, muhtemelen ülkedeki en kötü devlet okullarından bazıları gibi - ve sanki ebeveynlerinin olmadığı için evden bildiğiniz gibi hiç para alamadı. Onu sevmiyorum, ona verecek paraları yoktu. “… Makaleyi yazanların hepsi şimdiye kadar duyduğum en gösterişli okullara gittiler ve Ivy League'leri, harika özel liseleri ve bu tür şeyleri bilirsiniz. Artık zengin olarak büyüyen, fakir olarak büyüyen ve büyük başarı elde eden birine, başarılı olmak isteyen fakir insanlar için neyin iyi olduğunu söyleyen insanlarımız var. Yani... bunun çok komik olduğunu düşündüm. Andreesen'in araya girmesiyle: “…lüks inancının tanımı, bir nevi elit bir konumda olan birinin sahip olabileceği bir inançtır… zenginlik ve rahatlık gibi güç konumunu bilirsiniz… toplumun nasıl düzenlenmesi gerektiğini bilirsiniz, bu yanlıştır ve sonuçları felaket olur... bu inancın sonuçlarına maruz kalacak insanlar için. Ama biliyorsunuz, bu inanca sahip olan insanlar sonuçlardan izole edilmiş durumdalar… onlar… çok gösterişli yerlerde yaşıyorlar ve çok iyi yaşam tarzlarına sahipler ve bunun sonucunda doğrudan acı çekmeyecekler, yani her neyse… bu lüks inancının harika bir örneği. … buna verilen bir tür gerçek yanıt elbette ki kapitalizm ve serbest piyasaların insanları… 500 yıl boyunca yoksulluktan kurtaran makine olduğudur. Deneyi yürüttük; diğer sistemler de çalışmıyor gibi görünüyor.” Peki şimdi ne olacak? Tekno-iyimser tutumun doğru, keskin ve insani ve çevresel ilerleme açısından hayati önemde olduğunu düşünüyoruz. Biz bunun gerçekten de çağımızın en önemli felsefi, sosyal ve politik argümanı olduğunu düşünüyoruz. Andreesen, David'i bir Goliath'a karşı oynuyor; ayrıcalıklıların teknolojinin tehlikeli olduğu yönündeki hakim tutumu: doğrudan olmasa da ahlaki açıdan yetersiz veya en azından sınırda kötülük. Tabii Goliath onu kontrol etmediği sürece. Bu çatışma artık Yapay Genel Zekanın ortaya çıkışıyla daha da alakalı hale geldi (tam açıklamayla, bu makalenin kıdemsiz yazarı, kurucu ortağı ve yöneticisi olarak konumu aracılığıyla derinden dahil oluyor). F1R3FLY.io'nun Alo, Skynet? Dünyayı kurtaracak mı yoksa yok edecek mi? Yoksa hiçbiri mi? Kırmızı ringa. Asıl soru şu: Bunu belirlemek için mühendis-girişimci sihirbazlara güveniyor muyuz? Veya seçilmiş veya atanmış memurlarımız ve kariyerli memur muggle'larımız, şu anda aktif olarak İnternet ve Web'i başlangıçta düzenlemediklerinden yakınıyorlar ve . hala bunu yapmak için can atıyorlar Yapay Genel Zeka, Hiperboyutlu Bilgi İşlem, Blockchain ve diğer önemli gelişen teknolojiler üzerinde kontrollerini dayatmak için açıkça siyasi güç kullanmak isteyen birçok kişi var. Bu şu anda iktidar koridorlarında aktif bir tartışma. Kusurlarına rağmen, şu anda bunu okuduğunuz Web olmasaydı hepimizin ne kadar fakir olacağını hayal edin. Eğer Sam Amca ayartmaya daha çabuk boyun eğseydi, kesinlikle yönetmelik tarafından beşiğinde boğulacak bir Ağ. Andreesen Manifesto'suyla entelektüel bir kaşıntıyı mı kaşıyor? Yoksa entelektüel, sosyal ve finansal kaynaklarının çok küçük bir kısmını, Steve Jobs'un ölümsüz sözleriyle, tekno-iyimser inancını kalıcı hale getirerek mi kullanacaktır? Pek çok şey onun bu konudaki kararına bağlı olabilir. evrende küçük bir çukur açmak için Bu konuda hemfikiriz: “Zekayı ve enerjiyi pozitif bir geri besleme döngüsüne yerleştirip ikisini de sonsuza götürmemiz gerektiğine inanıyoruz. İstediğimiz ve ihtiyaç duyduğumuz her şeyi bol kılmak için zeka ve enerjiden oluşan geri bildirim döngüsünü kullanmamız gerektiğine inanıyoruz.” İnşa etmek ya da inşa etmemek işte bütün mesele bu. Washington Power and Light politika enstitüsünün kurucusu ve başkanı olarak görev yapıyor. Bloq'u kurmadan önce beş yılını Bitcoin çekirdek geliştiricisi olarak, on yılını da Red Hat'te geçirdi. Linux çekirdeğiyle yaptığı çalışmalar artık günümüzde Linux çalıştıran her Android telefonda ve veri merkezinde bulunmaktadır. Jeff Garzik, Washington Power and Light'ın kurucu ortağı ve genel danışmanı olarak görev yapıyor. F1R3FLY.io'nun kurucu ortağı ve genel danışmanıdır ve üç Beyaz Saray, iki yürütme organı kurumu ve Kongre'nin yanı sıra birçok siyaset ve politika enstitüsünde veya bunlarla birlikte çalışmıştır. Uluslararası ödüllü bir yazardır. Ralph Benko,