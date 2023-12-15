İlk NPM Paketinizi Oluşturmanın En Kolay Yolu
Çok uzun; OkumakMikrobundla hakkında biraz konuşalım. Bunu özellikle basit kitaplıklar için etkili buluyorum çünkü yapılandırma konusunda endişelenmenize gerek yok, bu da paketinizi geliştirmeye odaklanmanıza olanak tanıyor.
İşte özelliklerinin kısa bir listesi:
Yerleşik yapılandırmalar; tek yapmanız gereken package.json'a bir "dışa aktarma" alanı eklemek
Tsconfig.json olmadan kullanıma hazır TypeScript desteği
Çoklu çıktı formatları (CJS, UMD ve ESM)
Yerleşik Terser sıkıştırması