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    İlk NPM Paketinizi Oluşturmanın En Kolay Yoluile@gmakarov
    680 okumalar

    İlk NPM Paketinizi Oluşturmanın En Kolay Yolu

    2023/12/15
    9m
    ile @gmakarov 680 okumalar
    tldt arrow
    TR
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    Çok uzun; Okumak

    Mikrobundla hakkında biraz konuşalım. Bunu özellikle basit kitaplıklar için etkili buluyorum çünkü yapılandırma konusunda endişelenmenize gerek yok, bu da paketinizi geliştirmeye odaklanmanıza olanak tanıyor. İşte özelliklerinin kısa bir listesi: Yerleşik yapılandırmalar; tek yapmanız gereken package.json'a bir "dışa aktarma" alanı eklemek Tsconfig.json olmadan kullanıma hazır TypeScript desteği Çoklu çıktı formatları (CJS, UMD ve ESM) Yerleşik Terser sıkıştırması
    featured image - İlk NPM Paketinizi Oluşturmanın En Kolay Yolu
    programming #npm-package #frontend #react
    German Makarov HackerNoon profile picture

    @gmakarov

    German Makarov

    Senior Software Engineer | Frontend | React | TypeScript

    Credibility

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    CodeRabbit

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