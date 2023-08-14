Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    Spot Işığından Ayrılmak: Tüm Gözler Üzerinizde Olduğunda Ne Yapmalısınız?ile@scottdclary
    372 okumalar

    Spot Işığından Ayrılmak: Tüm Gözler Üzerinizde Olduğunda Ne Yapmalısınız?

    2023/08/14
    7m
    ile @scottdclary 372 okumalar
    tldt arrow
    TR
    Read on Terminal Reader
    Read this story w/o Javascript

    Çok uzun; Okumak

    "Spot Işığı Etkisi", bireylerin başkalarının kendi davranışlarını ne kadar fark edip dikkat ettiklerini abarttığı psikolojik bir olgudur. İnsanlar sıklıkla yakından izlendiklerini ve yargılandıklarını hissederler, bu da sosyal kaygıya ve öz bilince yol açar. Bu etki, kalabalık bir odaya girmek veya sohbete katılmak gibi çeşitli durumlarda görülebilir. Ancak gerçek şu ki, çoğu insan kendine odaklanıyor ve başkalarına sandığımız kadar dikkat etmiyor. Bu olgu kaçırılan fırsatlara ve gergin ilişkilere yol açabilir. Sabitleme, yanlış fikir birliği ve şeffaflık yanılsaması gibi bilişsel önyargılar tarafından yönlendiriliyor. Spot Işığı Etkisini kırmak, bilinçli olarak başkalarına odaklanmayı, kişisel kaygıları kabul etmeyi ve bunlara meydan okumayı ve insanların her hareketinizi incelemediğini fark etmeyi içerir. Bu yanılsamayı tanımak ve üstesinden gelmek, daha rahat ve özgün etkileşimlere yol açabilir.
    featured image - Spot Işığından Ayrılmak: Tüm Gözler Üzerinizde Olduğunda Ne Yapmalısınız?
    life-hacking #mental-health #self-improvement
    Scott D. Clary HackerNoon profile picture

    @scottdclary

    Scott D. Clary

    Host of The Success Story Podcast

    Credibility

    react to story with heart
    Brave-E

    İLGİLİ ÖYKÜLER

    Article Thumbnail
    Grow Mailing Lists on the HackerNoon App
    Published at Oct 30, 2023 by product #hackernoon
    Article Thumbnail
    Elon Musk'un Andrew Ross Sorkin ile röportajından tl;dr (HackerNoon Versiyonu) (Kısmen Hiciv)
    Published at Dec 02, 2023 by linh #elon-musk
    Article Thumbnail
    Synthetic Audio is Now Available for 70,000+ HackerNoon Stories
    Published at Jul 17, 2022 by drone #hackernoon
    Article Thumbnail
    Sentrii Açıklandı: Yapay Zeka, Web3'te Dolandırıcılığı Önlemenin Geleceğini Nasıl Şekillendiriyor?
    Published at Dec 01, 2023 by ishanpandey #web3-security
    L O A D I N G
    . . . comments & more!