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    ICP'nin Yeni Yol Haritası Merkezi Olmayan Yapay Zekayı ve Blockchain Birlikte Çalışabilirliğini Dönüştürmeyi Amaçlıyorile@ishanpandey
    3,916 okumalar
    3,916 okumalar

    ICP'nin Yeni Yol Haritası Merkezi Olmayan Yapay Zekayı ve Blockchain Birlikte Çalışabilirliğini Dönüştürmeyi Amaçlıyor

    ile Ishan Pandey3m2024/05/16
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    Çok uzun; Okumak

    ICP, merkezi olmayan yapay zeka ve blockchain birlikte çalışabilirliğini geliştirmeye odaklanarak lansmanından bu yana üç milyardan fazla blok işledi.
    featured image - ICP'nin Yeni Yol Haritası Merkezi Olmayan Yapay Zekayı ve Blockchain Birlikte Çalışabilirliğini Dönüştürmeyi Amaçlıyor
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    İnternet Bilgisayarı blok zinciri Mayıs 2021'de piyasaya sürüldü ve o zamandan bu yana üç milyardan fazla blok işledi, aynı zamanda sıfır kesinti yaşadı ve NNS DAO'da 3 milyar doların üzerinde koruma sağladı. Ana ağ Mayıs 2021'e kadar başlamamış olsa da Electric Capital, 2020 ile 2023 arasında ICP geliştirici topluluğunun on iki kat genişlediğini iddia ediyor. ICP'nin revize edilmiş yol haritası, son üç yılda elde edilen başarıları özetliyor ve dünya çapında ilk üçüncü nesil blockchain'in yaratılmasının yolunu açıyor.

    Yeni Yol Haritasının Öne Çıkan Noktaları

    Dördüncü yılın yol haritası, merkezi olmayan yapay zeka ve zincir füzyonunun kilit gelişim alanları olarak odaklanıyor.

    Merkezi Olmayan Yapay Zeka (DeAI):

    ICP'nin DeAI yol haritası, zincir üstü yapay zeka modeli eğitimi ve operasyonunu mümkün kılmayı amaçlıyor. Mevcut yapay zeka modelleri, kullanıcıların veri kullanımı ve model güvenilirliği konusunda bilgi sahibi olmadığı şeffaf olmayan sistemler olarak işlev görüyor. ICP'nin hesaplama yetenekleri ve akıllı sözleşme çok yönlülüğü bu sorunları çözmek için tasarlanmıştır.


    Aşama 1:

    • 10 kat performans artışıyla daha hızlı deterministik kayan nokta işlemleri

    • Verimli kayan nokta işlemleri için WebAssembly SIMD desteği

    • Yapay zeka çıkarım motorunun optimizasyonu


    Aşama 2:

    • GPU'da yapay zeka hesaplamaları için deterministik API

    • Yapay zeka akıllı sözleşmeleri geliştirmeye yönelik araçlar ve kütüphaneler

    • GPU özellikli düğümler için genel spesifikasyon

    • GPU özellikli düğümlere sahip yapay zekaya özel alt ağlar


    Uzun vadeli hedefler şunları içerir:

    • Video tabanlı KYC'yi doğrulayan yapay zeka akıllı sözleşmeleri
    • AI akıllı sözleşmeleri Ethereum kodunu hatalara karşı kontrol ediyor
    • LLM AI aracılığıyla akıllı sözleşmelerle doğal dil etkileşimleri
    • Yapay zekaları DAO'lar aracılığıyla yöneten Web3 toplulukları
    • NFT olarak işlem gören önceden eğitilmiş yapay zekalar\

    ICP aktif olarak destekledi zincir üzerinde yapay zeka. ICP'nin önemli bir sponsoru olan DFINITY Vakfı, geçen yılın Temmuz ayında 5 milyon dolarlık bir DeAI ödül programı başlattı. ICP halihazırda Kinic, DecideAI, ELNA AI, ICGPT ve Earthstream gibi girişimler tarafından geliştirilmektedir.

    Zincir Füzyonu

    Chain Fusion, Ethereum, Bitcoin ve yakında Solana gibi popüler blok zincirleriyle doğrudan birlikte çalışabilirliği geliştiriyor. ICP akıllı sözleşmeleri artık endüstrideki kabileciliği ve likidite parçalanmasını ortadan kaldıran bu yetenek sayesinde diğer zincirlerle iletişim kurabiliyor.\

    Aşama 1:

    • EVM zincirleri için tam destek, kutu akıllı sözleşmelerin tokenleri yönetmesine ve köprüler veya aracılar olmadan akıllı sözleşmelerle etkileşime girmesine olanak tanır


    Aşama 2:

    • Bitcoin sıra sayıları ve runelarının merkezi olmayan desteği için Bitcoin'e özgü protokollerin (BRC20, Runes) kullanılması, Bitcoin ve ICP'yi birleştiren kesintisiz dApp geliştirmesine olanak tanır


    Aşama 3:

    • Solana ile ICP arasındaki boşluğu dolduran ve her iki ağdaki akıllı sözleşmelerin birbirleriyle etkileşime girmesine olanak tanıyan Solana için yakında destek sunulacak

    Yol haritasının tamamı görüntülenebilir Burada .

    İnternet Bilgisayar Protokolü Hakkında:

    İnternet Bilgisayar Protokolü (ICP), geliştiricilerin hizmetleri ve kurumsal sistemleri doğrudan halka açık bir blockchain ağı üzerinde benzeri görülmemiş bir ölçeklenebilirlik ile oluşturmasına ve çalıştırmasına olanak tanıyan merkezi olmayan bir bulut 3.0 protokolüdür. ICP hizmetleri kurcalamaya karşı korumalıdır ve hem geleneksel Web 2.0 hizmetleriyle hem de diğer blok zincirleriyle güvenilir bir şekilde etkileşime izin verir. Protokolün hızı, düşük maliyeti ve enerji verimliliği Web3'teki merkezi olmayan ağ işlemlerini yeniden tanımlıyor.

    ICP Nasıl Çalışır?

    Merkezi veri merkezlerine dayanan geleneksel bulut hizmetlerinin aksine ICP, dünya çapında dağıtılan bağımsız veri merkezlerinden oluşan bir ağ kullanır. Bu veri merkezleri, İnternet Bilgisayar Protokolü adı verilen bir protokolü kullanarak özel düğümler üzerinde çalışan İnternet Bilgisayarını barındırır. Bu mimari, kutu adı verilen akıllı sözleşmelerin web hızında çalışmasını sağlayarak merkezi olmayan uygulamalar (dApp'ler) oluşturmak ve dağıtmak için ölçeklenebilir ve verimli bir ortam sağlar. ICP'nin Zincir Anahtar Teknolojisine dayanan fikir birliği mekanizması, ağ üzerinde kesintisiz birlikte çalışabilirliğe ve güvenli veri alışverişine olanak tanır. Bu yenilikçi yaklaşım, aracı sunuculara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak hem geliştiriciler hem de kullanıcılar için gelişmiş güvenlik, daha düşük maliyetler ve daha fazla şeffaflık sunar.


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    Kazanılmış Menfaat Açıklaması: Bu yazar, ticari blog programımız aracılığıyla yayın yapan bağımsız bir katkıda bulunan kişidir. HackerNoon raporu kalite açısından inceledi ancak buradaki iddialar yazara aittir. #DYOR.


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