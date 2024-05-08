iPhone 16'nın Lansmanı Apple İçin Önemli Hale Gelirken Yapay Zeka Beklentisinin Ağırlığı Ağırlaşıyor

2024, Apple'ın zor durumdaki hisseleri için şu ana kadar zorlu bir yıl oldu, ancak iPhone 16'nın piyasaya sürülmesi ve iOS için üretken yapay zeka özelliklerinin ortaya çıkması, akıllı telefon devinin pazar lideri statüsünü yeniden ele geçirmesine yardımcı olabilir mi?





Apple'ın iyi belgelenmiş sorunları yıl boyunca Wall Street'te devam ediyor ve Barclays'in yenilik eksikliği ve Çin'deki satışların yavaşlaması nedeniyle notunu düşürmesinin ardından hisse senedi ilk çeyreği %7,5'ten fazla düşüşle tamamladı.





"iPhone 15 sönüktü ve biz iPhone 16'nın da aynı olması gerektiğine inanıyoruz." Barclays analisti Tim Long uyardı Ocak ayında bir müşteri notunda.





Kısmen ABD ile Çin arasındaki jeopolitik gerginlikler nedeniyle Apple, sevkiyatlarda ülkenin akıllı telefon pazarında beşinci sıraya geriledi %25 azaldı Huawei'nin %17'lik pazar payına sahip olduğu iddiasıyla 10 milyon adede yükseldi.





Apple için küresel pazarlarda da benzer bir hikaye var. Bir zamanlar akıllı telefon satışlarında tartışmasız lider olan Koreli firma Samsung, 2024'ün ilk çeyreğinde dünya çapındaki satış hacimlerinde en üst sırada yer aldı. 60 milyon adet sevkıyat Apple'ın 48,7 milyon adedi geride bıraktı.





Bu, 2024'ün Apple'ın geleceğini belirlemede önemli bir savaş alanı olarak şekillendiğini ve genellikle inovasyonda ön saflarda yer alan şirketin, iPhone 16'nın eski ihtişamını yeniden yakalamak için bir hit olması gerektiğinin farkında olacağını gösteriyor.





Küresel rekabet artmaya devam ederken, üretken yapay zeka patlaması muhtemelen Apple'ın bu yıla zorlu başlangıcına çözüm olarak görülecek, ancak bu, Silikon Vadisi firmasının kaybettiği pazar payını yeniden ele geçirmek için yeterli olacak mı?

Üretken Yapay Zeka Patlamasını Kucaklamak

Apple'ın üretken yapay zeka dünyasına girmesine ilişkin beklenti artıyor. Hisse senedi piyasası analistleri Morningstar bile şunu denedi: tahminleri yükseltmek iPhone 16'ya ekleneceğini öngördüğü üretken yapay zeka işlevselliği sayesinde 2025'te iPhone gelirini artıracak.





Apple, ChatGPT'nin piyasaya sürülmesinden ve büyük dil modellerinin (LLM'ler) geniş potansiyeli ve bunların sınırsız endüstri yetenekleriyle yaygın olarak tanıtılmasından sonraki aylarda üretken yapay zekayı benimseme konusunda daha istikrarlı bir yaklaşım benimsemiş görünüyordu.





Ancak CEO'su Tim Cook öne çıktı iPhone ve diğer Apple ürünleri için üretken yapay zeka araçlarının uygulamaya konulmasının yakında yolda olacağını söyledi. Bu yılın başlarında Cook, GenAI'ya yönelik "muazzam miktarda zaman ve çaba"ya önemli miktarda yatırım yapıldığını iddia etti ve yakın zamanda OpenELM'nin veya 'Açık Kaynak Verimli Dil Modelleri'nin lansmanını hızlandırabilecek bir araç olarak gördük. Apple'ın gelişen teknolojiyi benimseme teklifi.





Apple'ın üretken yapay zeka teklifinin en iyisinin, yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi planlanan iPhone 16'da bulunacağı açık. Peki Apple'ın düşen pazar payını tersine çevirebilecek mi?

iPhone 16'yı Başarıya Dönüştürmek

iPhone 16'nın bu yıl piyasaya sürülmesi Apple için önemli bir an olacak çünkü şirket hakkında şu anda sorulan birçok soruya yanıt verecek.





Apple pazar hakimiyetini yeniden kazanabilir mi? Apple, iOS'u geliştirmek için üretken yapay zekayı nasıl kullanacak? Apple yenilik eksikliğinden mi muzdarip?





İkinci soru şirket ve onun çeşitli paydaşları için giderek daha önemli hale geliyor. Barclays analisti Tim Long'un, Apple'ın Wall Street'teki endişe verici not düşüşüne ilişkin düşüncelerini tekrarlayarak, büyüyen düşünce okulu CEO Tim Cook'un ikonik selefi Steve Jobs kadar yenilikçi olmadığı.





Artık üretken yapay zeka, Apple'ın heyecan verici yeni teknolojiyi benimsemesi ve bunu ürünlerinde kullanması için önemli bir fırsat olarak ortaya çıkarken, Cook, 5G bağlantısının gelişiyle büyümeye hazır bir akıllı telefon endüstrisinde anlamlı yenilikler sunma konusunda Apple'ın rakiplerini geride bırakma şansına sahip. .





Peki iPhone 16 hakkında bildiklerimizi kullanarak başarılı olup olmayacağını tahmin edebilir miyiz? Mevcut bilgiler iPhone 16'nın ekran boyutunun şu şekilde olacağını gösteriyor: 6,9 inç 0,2" iPhone 15 Pro Max'ten daha büyük .





48 megapiksellik iPhone 16'nın kamerası muhtemelen teknik özellikler olarak iPhone 15'e benzer , ancak bir ultra geniş lens ve genel kaliteyi artırmak için dört pikselden gelen verileri tek bir 'süper piksel'de birleştiren 'piksel gruplama'.





Daha büyük bir pil ve A18 Pro yonga seti beklentisi oldukça ağır basıyor iPhone 15 Pro'da iyileştirme ancak şu ana kadar Huawei ve Samsung'un sırasıyla Çin ve küresel pazarlardaki hakimiyetini tehdit etmeye hazır görünen çok fazla yenilik kanıtı yok.





Bununla birlikte, mevcut birçok uygulamada ve bir dizi yeni uygulamada üretken yapay zeka özellikleri beklentisi, iPhone 16'yı Apple için bir dönüm noktası haline getirecek. Bu şu soruyu gündeme getiriyor: iPhone'un bir sonraki versiyonunu mu bekliyoruz? Veya büyük bir iOS güncellemesi mi?

iOS 18 Apple'ın Çöküşünü Kurtaracak mı?

Apple'ın 2024'teki en büyük lansmanı, iOS işletim sisteminin bir sonraki büyük sürümüne entegre yüksek lisans eğitimleri olacak.





Bunun heyecan verici olmasının nedeni, Apple'ın üretken yapay zeka yeteneklerini gerçekten dönüştürücü hale getirmek için gösterdiği büyük çabadır. Şirketin yakın zamandaki yapay zeka satın alımları DarwinAI ve Datakalab'ı içerir Sınırlı donanım üzerinde yapay zeka modelleri oluşturma konusunda uzmanlaşmış.





Üretken yapay zeka yeteneklerinin yeni nesil iOS'a uygulanması, kullanıcılar için benzeri görülmemiş zekanın kapısını açacak. Üretken doğaları nedeniyle uygulamalar, WhatsApp'ta planlar yapıldığı anda takvimleri aktif olarak güncellemek için birbirleriyle birlikte çalışabilecek, metin tabanlı istemler kullanılarak emojiler veya GIF'ler oluşturulacak ve kullanıcılar, GenAI algoritmaları ile mesajlara otomatik olarak yanıt verebilecek. onların yazı stilini ve kişiliğini taklit etmek.





Bu, üretken yapay zekanın sunduğu dönüştürücü yeteneklerden bazılarına yalnızca kısa bir bakış ve bunların iOS genelinde yaygın hale gelmesi yalnızca bir an meselesi değil.





Apple'ın üretken yapay zeka stratejisinin ölçeğinin, teknolojinin tüm yeteneklerini ortaya çıkarmak için bir iPhone 16'nın gerekli olacağı anlamına gelip gelmediği henüz bilinmiyor, ancak bu, şirketin 2024 ve sonrasındaki genel pazar performansı açısından çok önemli olabilir.





Bir göre Economic Daily News'in son raporu , "Bu yıl, [Apple] yalnızca M3 ve A17 işlemcilerin yapay zeka bilgi işlem gücünü büyük ölçüde güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda yeni nesil M4 ve A18 işlemcilerin yapay zeka bilgi işlem çekirdeklerinin sayısını ve performansını da önemli ölçüde artıracak."





Bu, üretken yapay zekadan tam olarak yararlanmak için iPhone 16'nın gerekli olacağı anlamına mı geliyor? Bloomberg'in üretken yapay zekanın bir teknoloji haline geleceğini öne sürdüğü dikkate alındığında 2032'ye kadar 1,3 trilyon dolarlık pazar GenAI'nin yeni nesil iPhone'daki cazibesi, pazarın yeniden canlanmasını tetikleyecek kadar güçlü olabilir.

İyileşmeye Giden Uzun Yol

Apple'ın gelecekteki performansı, üretken yapay zeka yeteneklerinin yanı sıra diğer faktörlere de bağlı olacak. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki mevcut jeopolitik sorunlar firmanın küresel hakimiyetini tehdit ediyor, ancak inovasyon duygusunu yeniden yakalamak Apple'ın toparlanmasında önemli bir adım olabilir.





Her ne kadar iPhone Batılı bir güç merkezi olmaya devam etse de, Steve Jobs'un iPhone 16'nın lansmanında uyandırdığı ruhu yeniden yakalamak, Apple'ı çevreleyen duyguyu dönüştürmede bir miktar yol kat edebilir.





Yetenekli küresel oyuncularla dolu bir pazarda, yeni nesil iPhone ve iOS hiç bu kadar önemli olmamıştı.