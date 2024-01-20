İşte Ürün Avını Başlatma Hakkında Size Söylemedikleri Şeyler

Çoğu evcil hayvan projesi bilinmeyen, kullanıcısız, izleyicisiz kalıyor ve yaratıcıya, gerçekleşmemiş umutlar ve hafta sonları ve akşamları harcanan kişisel zaman dışında hiçbir fayda getirmiyor. Bunun temel nedeni daha fazla pazarlama ve ürün tanıtımına duyulan ihtiyaçtır. Kendim ve ürünüm üzerinde denemeler yaptım. Dört hafta boyunca ürünün tanıtımına odaklandım ve sonuçları paylaşmak istiyorum. giriiş Ürünümü dört hafta içinde tanıtmayı, neredeyse sıfırdan ProductHunt'ta (PH) yayınlamayı planlıyordum. Fikir, ürünün en basit MVP'sini hızlı bir şekilde oluşturmak, programlamayı bırakmak, projemdeki sonsuz "kodu cilalamayı" bırakmak, kullanıcıların sözde ihtiyaç duyduğu özellikleri geliştirip eklemek, bir şeyi sürekli iyileştirmek ve bunun yerine pazarlama ve tanıtıma odaklanmaktı. Planımı dört hafta boyunca takip ettim ve promosyon sonuçlarını ve düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. PH'da lansman sürecinden bahsedeceğim, sonuçları rakamlarla ve görsellerle paylaşacağım, çıkarımlarımı ve tanıtım sürecinde nelerin geliştirilebileceğini tartışacağım. Plan neydi? Size bağlam sağlama planımı hatırlatmama izin verin: Birinci Hafta: İki günlük makale yazıp çeşitli haber platformlarında yayınlayın. Sosyal medyada her makale hakkında kısa gönderiler paylaşın. Yorumlara yanıt verin. İkinci Hafta: Üründen para kazanın. İlk haftanın sonuçlarını kaynaklar ve sosyal medya üzerine ayrı bir makale olarak yayınlayın. Üçüncü Hafta: PH ve ilgili platformlardaki lansmana hazırlanın. Gerekli tüm medya belgelerini, metinleri ve İngilizce çevirileri içeren kapsamlı bir belge hazırlayın. Dijital topluluktan tanıdıklarınızın ve kişilerin bağlantılarını toplayın ve inceleyin. Dördüncü Hafta: PH'da lansman. PH lansmanıyla ilgili her yerde aktif olarak makaleler ve gönderiler yayınlayın. Lansmandan oylamanın sonuna kadar, ağırlıklı olarak X (Twitter) olmak üzere sosyal medyayı kullanın ve kullanıcıların dikkatini lansmana çekin. Günün Ürünleri için oylama süresi olan 24 saatten fazla uyanık kalmayı gerektirdiği için en zorlu günlerden biri. Planın tamamını inceleyebilirsiniz. buradan Başlangıçta hangi hedefler belirlendi? Dört haftalık plan içeren yazıdan alıntı. Sonuçta sonuçlar rahatlatıcı değilse, korkunç bir şey olmayacak. Paha biçilmez bir deneyim ve defalarca tekrarlanabilecek sistematik bir yaklaşım kazanacağız. Daha sonra üzerine kas kütlesi oluşturabileceğimiz bir sistemin ve sürecin iskeletine sahip olacağız. Kullanıcılar geri bildirimde bulunup görüşlerini paylaştıkça hatalarımızı anlayacağız. 0 kullanıcıya sahip olmayacağız; Alacağımız minimum sayı 1000 yeni beta testçisi ve kullanıcısıdır. Böyle bir deneyim ve öğrenme için bir ayı sıkı çalışmaya harcamaya değer mi? Bence buna değer. Promosyon İçin Ürün Seçimi Lansman için basit ve kullanıcı dostu bir ürün seçtim. Bu, alan adlarınızı izlemenize ve diğer alan adlarına göz kulak olmanıza olanak tanıyan bir . Bot, alan adı kaydının sona erme tarihinden birkaç gün önce Telegram'a bir bildirim gönderir. Telegram botudur Tanıtım ve lansman süreci Dürüst olmak gerekirse, bir geliştirici olarak bu benim için önemli bir zorluktu. Her gün yorgunluk, rahatsızlık ve zorluklarla karşılaştım. Plana göre ihtiyacım olanı, özellikle de pazarlama ve promosyonu yapmak için çok çaba harcamam ve kendimi zorlamam gerekiyordu. Rezistans Aklım her adımda direniyordu. Rahat ortamıma dönmeyi, kod yazmayı, geliştirme sürecinden keyif almayı, teknik görevlerle ilgilenmeyi, ek özellikler planlamayı veya günlükleri kontrol edip hataları düzeltmeyi özlemiştim. Esasen, bana ürünümü geliştirecek gibi görünen tüm gereksiz şeyleri yapmak. Sonuçta o kadar muhteşem olurdu ki herkes bunu paylaşmak isterdi. Planın özü budur; zihniyeti geliştirmeden tanıtıma kaydırmak, pazarlama ve reklamcılık hakkında düşünmek, bir alışkanlık geliştirmek ve yeni bir şeyler öğrenmek. Her gün aşağıdakileri yapmak zorunda kaldım: Sosyal medya için makaleler ve yazılar yazın. Yorumlara ve sorulara yanıt verin. Ürünüm hakkında hikayeler anlatın ve uydurun. Ürünümü izleyicilere ve kullanıcılara nasıl sunacağımı düşünün. Yeni kaynakları ve platformları keşfedin. Pazarlama ve tanıtımla ilgili yayınları, makaleleri ve kitapları okuyun. Ek motivasyon Bunun bir bakıma eğitime benzediğini anladım; beyin çalışmak ve ona enerji harcamak istemiyor; dinlenmek ve tanıdık faaliyetlerle meşgul olmak ister. Bunun farkına vararak bazen hilelere ve geçici motivasyonlara başvurdum. X veya IndieHackers'ta girişimcilerin gönderilerini ve hikayelerini okudum. İyi çalıştı. Bu süreçte faydalı makaleler bulmaya ve deneyimlerini paylaşan yeni, ilginç insanlarla tanışmaya başlarsınız. Gönderilerini okursunuz ve bu insanların ne kadar güçlü olduğuna hayret edersiniz. Projelerini ne kadar zahmetsizce başlatıyorlar ve projelerinden ayda 12.000 ila 100.000 ABD Doları arasında değişen kârlar karşısında hayrete düşüyorsunuz. Bu, rahatsızlık ve ahlaki acıyla ilerlemek için gerekli kaynakları motive eder ve sağlar. Ürün Avına İlişkin Efsaneler ve Lansmanlar PH'da lansmanla ilgili internette bulduğum tüm olası kılavuzları ve makaleleri okudum. Yapmanız gerektiğini söylüyorlar: 3 ila 6 ay boyunca lansmana hazırlanın. Acemi start-up kurucuları arasında erteleme adı verilen yaygın bir rahatsızlığın tezahürü gibi görünüyor. Yarım yılımızı belge derlemeye harcıyoruz, ürünümüzü tanıtacak faydalı bir şey yaptığımıza dair kendimizi kandırıyoruz. Sonunda vektör bir ay sonra başka bir şeye kayacak ve biz fırlatmayacağız. Bir başlatıcı yardımıyla başlatın. Başlatıcı, çok sayıda takipçisi olan tanınmış ve yetkili bir startup kurucusu veya girişimcisidir. PH'da çok sayıda takipçiniz olduğunda bu yardımcı olabilir. Kendi başıma başlamaya karar verdim. Yalnızca Salı günleri başlatın. Salı genellikle PH'da aktivitenin arttığını görür. Yeni ürünlere göz atan kişiler daha aktif ve etkileşime hazır olabilir. Pazartesi günü ve tatilde başladım ve evet, diğer günlere göre daha az ilgi gördüm ama rekabet de daha azdı. Yüzlerce kişiden kişileri toplayın ve destek için lansman gününde her birine özel olarak mesaj gönderin. İnsanların bu tür rehberleri okuduğunda hemen paniğe kapılıp PH'a başlama fikrinden vazgeçtiklerini düşünüyorum. Sadece iletişim kurduğum 50 yakın kişiye ulaşmaya karar verdim. Diğerleri için LinkedIn desteğini teşvik ettim ve XX algoritmaları erişim sonrası ile iyi çalışıyor. Anahtar kelimeler ve etiketler içeren bir gönderi yayınladığınızda, onunla ilgilenen kişiler yayınınızı kendi akışlarında görür ve onunla etkileşime girmeye başlar. Böylece, lansman gününde, X'te 24 saat geçirmeye, kullanıcılarla etkileşimde bulunmaya, yeni gönderileri izlemeye ve dikkatleri profilime, gönderilerime ve PH lansmanına çekmek için yorum yapmaya karar verdim. Daha sonra insanlardan PH konusunda beni desteklemelerini istedim ve bu da işe yaradı. İnsanlar ürünle ilgilendi; Kullanıcılardan geri dönüşler aldım. İlgili ve benzeri tüm platformlarda yayınlayın. Oylamada ilk 3'e girmeye odaklanmak daha iyidir. Bundan sonra ilgili diğer platformlar sizi otomatik olarak kataloglarına ekleyecektir. Lansman sonuçları Süreç devam ediyor ve yukarıda bahsedilen tüm metrikler her geçen gün artıyor. Bir kartopu gibi çalışır, yuvarlanmaya ve büyümeye devam eder. Başlangıçta sıfırdan başlamak zordu; sosyal medyada hiçbir kaynak, topluluk veya takipçi yoktu, nasıl çalıştığına dair bir anlayış yoktu ve topluluğun bir projenin başlatılmasında oynadığı kritik rol hakkında bir anlayış yoktu. Hangi sonuçları çıkardım? Ürün tanıtımı konusunda bir ay süren aktif çalışmanın ardından planı takip ederek, yeni kullanıcı sayısında bir yılda edinilen toplam sayıya kıyasla %50'lik bir artış elde ettim. Kendim hakkında çok hayal kırıklığına uğradım çünkü bir yılımı pazarlama ve ürün tanıtımına odaklanmak yerine teknik borç ve programlama özellikleri üzerinde çalışarak geçirdim. Pazarlamaya yalnızca bir ay değil, tam bir yıl ayırarak ne gibi sonuçlar elde edilebileceğini hayal bile edemiyorum. Yaklaşımımı yeniden değerlendirdim ve zamanımın yaklaşık %20'sini geliştirmeye, geri kalanını pazarlamaya, ağ oluşturmaya, sosyal medyayı artırmaya ve satış oluşturmaya ayırmayı planlıyorum. En önemlisi bu pazarlama kampanyasını sıfır bütçeyle yürüttüm. abone olun. Birlikte büyüyelim. Bültenime İyi şanlar!