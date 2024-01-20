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    İşte Ürün Avını Başlatma Hakkında Size Söylemedikleri Şeylerile@adrob

    İşte Ürün Avını Başlatma Hakkında Size Söylemedikleri Şeyler

    2024/01/20 Yeni tarih
    6m
    ile @adrob
    tldt arrow
    TR
    Read on Terminal Reader

    Çok uzun; Okumak

    En büyük hata ürününüzün lansmanını ertelemektir. Geliştiriciler, ürünü pazarlamak ve tanıtmak yerine programlamayla meşgul olurlar.
    featured image - İşte Ürün Avını Başlatma Hakkında Size Söylemedikleri Şeyler
    media #startup-marketing #hackernoon-bn
    Aleksandr Drobushevskiy HackerNoon profile picture

    @adrob

    Aleksandr Drobushevskiy

    I'm a solo entrepreneur. I want to create a project worth $30,000, sell it, and start a new project worth $300,000.

    Credibility

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    Aleksandr Drobushevskiy HackerNoon profile picture
    by Aleksandr Drobushevskiy @adrob.I'm a solo entrepreneur. I want to create a project worth $30,000, sell it, and start a new project worth $300,000.
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