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    İşimi Bıraktıktan Sonra SaaS'ımla İlk Dolarımı Kazandımile@austinngo
    1,039 okumalar
    1,039 okumalar

    İşimi Bıraktıktan Sonra SaaS'ımla İlk Dolarımı Kazandım

    ile Austin2m2024/04/19
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    Çok uzun; Okumak

    Kendi ürününü geliştirmek için Şubat ayında işini bırakan hevesli bir SaaS kurucusunun hikayesi.
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    Austin HackerNoon profile picture
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    24 yaşında kurucu olma arzumu sürdürüyorum, ancak yol hiç de pürüzsüz olmadı; Şubat ayında işimden ayrıldım, ancak aylardır arkadaşlarımla birlikte ürünümü geliştirmeye başladım


    İlk ödeme yapan müşteri, üç susuz kurucu için su kadar değerlidir


    Geçtiğimiz Kasım ayında Özel Beta lansmanı yapıldı, çok fazla uğraşıldı ve ilk kullanıcılar edinildi.


    Şubat ayındaki Herkese Açık Beta lansmanı büyük bir patlama oldu, kullanıcı sayısı katlanarak arttı.


    Ancak coşkunun ortasında, hala etkili bir şekilde 0 dolar kazandığım acımasız gerçekle yüzleştim. Bunun nedeni, önce pazarı test etmek için ücretsiz sürümü sunmamızdır. Tamamen önyükleme yaptık, yakacak milyonlarımız yok.


    Fiyatlandırma sistemini hızla hayata geçirerek ödeme kabul etmeye başladık.


    Bundan 2 gün sonra bir umut ışığı belirdi, 1. aylık abone kullanıcımızı aldık!


    Ama ne yazık ki bu yanlış bir uyarıydı, kullanıcı bir hata yaptı, temel hizmete değil, ürünümüze eklenen bir eklenti için ödeme yapmak istedi. Parayı aldım ama ürünün onayını alamıyorum.


    Kendinden şüphe, amansız bir gölge gibi içeri sızdı.


    Pivot olarak değerlendirildi, yeni kullanıcıların nasıl kazanılacağı tartışıldı.


    4 gün sonra - bugün - büyük bir güncelleme yapıldı, ilk kullanıcıların şikayet ettiği tüm hatalar düzeltildi, en çok aranan özellikler yayınlandı.


    Büyük güncellemeler hakkında tüm kullanıcılara 6 saat önce e-posta gönderildi.


    Yürüyüşe gitti.


    Eve döndüm ve... İlk yıllık abonelik kullanıcısı!!! Gözlerime inanamıyorum! Yıllık!?


    Bu iyi hissettiriyor. Süper, süper iyi!


    Kendinden şüphe kayboluyor


    Hala gidecek çok yolumuz olduğunu biliyorum ama bu küçük adım önemli. Bu, vizyonumuza olan güvenimizi artırıyor: İnsan üretkenliğini ve yaratıcılığını 10 katına çıkarmak.


    ✅ Büyük öğrenme: Yeni kullanıcıları hedeflemeye çalışmadan önce mevcut olanları dinleyin, ihtiyaç duydukları şeyleri yapın, ardından bunu onlara iletin, onlara önem verdiğinizi gösterin. Kabilenizin yanına gidin.


    Bu vesileyle kurucu arkadaşlarıma başarılar diliyorum 🙂


    Bu momentumdan nasıl yararlanılacağına dair geri bildirimlerinizi/düşüncelerinizi duymayı çok isterim :) Ürün Saner.ai'dir .

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    . . . comments & more!

    About Author

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    Austin@austinngo
    Founder of Saner.ai - AI Note taking app 1st time founder - long time learner
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